Les fameux Réceptifs Leaders restent disponibles pendant l'été

La structure Verde SICILIA est une entreprise familiale créé en 2002 spécialisée dans le tourisme réceptif pour groupes et individuels, dirigé par Loredana Giordano, Ivan Sabella et représenté en France par Francesco Bonfiglio.

La vocation est la commercialisation de l’Italie du sud, Sicile et Sardaigne au départ de France.



Elle fournit des services touristiques tels que l'hébergement, le transport sur place et les visites guidées grâce aussi à sa compagnie d’autocars intégrée.



En tant que réceptif, l'entreprise travaille principalement avec des partenaires B2B, tels que des agences de voyages, des tours opérateurs ou des entreprises de voyages d'affaires. Sa présence avec ses propres bureaux à Palerme et à Malte lui permet de proposer une gamme complète de services sur place et de garantir une assistance locale aux clients.



L'entreprise dispose d'une expertise spécialisée sur ces destinations et est en mesure de proposer des itinéraires et des produits adaptés aux goûts et aux intérêts des voyageurs français.



La production de l'entreprise est saisonnière. Elle se concentre sur les périodes d'avril à octobre pour les îles, ce qui correspond à la haute saison touristique en Italie.



Verde SICILIA est aussi positionnée sur le marché Espagnol et de l’Amérique latine avec une activité Incoming.



Nous sommes présents chaque année au salon de l’IFTM (stand H084 édition 2023)



Les programmes proposés incluent des circuits culturels classiques ainsi que de différentes thématiques, des transferts, des hôtels clubs et des excursions proposées sur place mais également des auto-tours individuels.



Les départs des programmes sur place sont étudiés en fonction des horaires aériens d’arrivée dans les aéroports de Palerme et Catane (presque tous les jours de Paris pendant la saison, et sur la base de 2/3 rotations par semaine de province) pour offrir une grande flexibilité aux clients.



80 % de la production est traité à la carte pour les groupes et les individuels.