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Les fameux Réceptifs Leaders restent disponibles pendant l'été


Après la canicule, les vacances scolaires ont déjà débuté et la pause estivale, traditionnelle en France, commencera bientôt.


Rédigé par Réceptifs Leaders le Lundi 6 Juillet 2026 à 09:13

© Depositphotos.com
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IFTM

Vos Leaders restent évidemment disponibles et joignables :

36 EXPERTS ET LEURS EQUIPES A VOTRE SERVICE 24/24 et 7 sur 7 !

(nous indiquons uniquement la destination principale)

ACQUAFORTE, Italie, Claudio : claudio@acquaforte.eu
ARCHIPEL CONTACT, Indonésie, Sylvie : contact@archipel-contact.com
ASSISTANCE VISA, Visa, Bertrand : contact@assistance-visas.com
AU FIL DU JAPON, Japon, Gilles & Thierry : gilles@agencelocale.com & tjhenry@orange.fr
BWT, Émirats Arabes Unis, Mohamad : mgr@bwt.ir
BLEU MARINE, Cuba, Caraibes, Pierre : pierre@bleumarinetour.com
CAP COREE, Corée, Thierry & Gilles : gilles@agencelocale.com & tjhenry@orange.fr
CREATIVE TOURS, Chypre, Christophe : management@creative.com.cy
CRUCEMUNDO, Croisières fluviales, Christian : France@crucemundo.com
DESTINATION EUROPE, Hollande, Myriam : info@destination-europe.nl
EASTERN EUROPEAN EXP., Roumanie, Stefan : office@easterneuropeanexperience.com
EASTWIND HOLIDAYS, Inde, Ashok : kohliashok.paris@gmail.com
EVASION ALBANIE, Albanie, Alban : info@evasionalbanie.com
France ANGLETERRE, Angleterre, Claude (Mrs) : claude@franceangleterre.com
GEOTOURS, Canada, Gilles : glacape@geotours.fr
GET YOUR GROUP, Allemagne, Eva : schuhmacher@getyourgroup.de
ICELAND ESCAPE, Islande, Karim : receptifsleaders@icelandescape.com
IDEAL OPERATING, Corse, Joël : joel.maraninchi@hotmail.fr
KER MAROC, Maroc, Stéphane : stephane.lp@kermaroc.com
KMP, Ouzbékistan, Christian : christian@loth.pro
MAGIC SENEGAL, Sénégal, Fabienne : fabienne@magic-senegal.com
MEKONG TOUCH, Vietnam, Catia : catia@mekongtouch.com
MIRACLE OMAN TRAVEL, Oman , Malik & Christian : info@dmctravelexpert.com
NOVAWAY, Thaïlande, Dorian : dorian@novaway.asia
PASSAGERS ASSISTANCES SERVICES, Assistance Aéroport, Pascal : pp@pas.contact
PACHA TOURS INTERNAT., Turquie, Berhan KAYA : berhan@pachatours.com.tr
PMA TRAVEL, Portugal, Filipe, Joel & Céline : info@pmatravel.com
PRAHA TOURS, République Tchèque, Majka : majka@prahatour.cz
PROMENADA, Pologne, Jurek : biuro@promenada.pl
QUIMBAYA LATIN AMERICA, Am. Lat., Raphael : raphael-hurlupe@quimbaya-tours.com
SALMA TOURS, Jordanie, Khaled : info@salmatours.com
TAROT TOURS – GARRANAH, Egypte, Pascal : pascal.pontois@tarottours.eu
TRAVELSENSE, Tunisie, Anis & Farhat : anis.suissi@clicngo.biz
& farhat.mabrouk.pro@gmail.com
TRITRAVEL, Espagne, Laurent : laurent@tritravel.es
VERDE SICILIA, Sicile, Francesco : francesco.bonfiglio@wanadoo.fr

Nous préparons déjà l’évènement majeur de la rentrée : IFTM qui aura lieu du 15 au 17 septembre à Paris.
Cette année, vos 36 Réceptifs Leaders vous attendent sur plus de 130m2, vous offrant près de 100 destinations ! Petit déjeuners et apéritifs, cocktails VIP et de nombreuses animations vous attendent ! Ambiance chaleureuse et professionnelle garantie !
Notre Stand : J080

Aujourd’hui, nous souhaitons présenter 2 de nos membres, Verde Sicilia et Tarot Tours Garannah :

Les fameux Réceptifs Leaders restent disponibles pendant l'été

Sicile © Réceptifs Leaders
Sicile © Réceptifs Leaders
La structure Verde SICILIA est une entreprise familiale créé en 2002 spécialisée dans le tourisme réceptif pour groupes et individuels, dirigé par Loredana Giordano, Ivan Sabella et représenté en France par Francesco Bonfiglio.
La vocation est la commercialisation de l’Italie du sud, Sicile et Sardaigne au départ de France.

Elle fournit des services touristiques tels que l'hébergement, le transport sur place et les visites guidées grâce aussi à sa compagnie d’autocars intégrée.

En tant que réceptif, l'entreprise travaille principalement avec des partenaires B2B, tels que des agences de voyages, des tours opérateurs ou des entreprises de voyages d'affaires. Sa présence avec ses propres bureaux à Palerme et à Malte lui permet de proposer une gamme complète de services sur place et de garantir une assistance locale aux clients.

L'entreprise dispose d'une expertise spécialisée sur ces destinations et est en mesure de proposer des itinéraires et des produits adaptés aux goûts et aux intérêts des voyageurs français.

La production de l'entreprise est saisonnière. Elle se concentre sur les périodes d'avril à octobre pour les îles, ce qui correspond à la haute saison touristique en Italie.

Verde SICILIA est aussi positionnée sur le marché Espagnol et de l’Amérique latine avec une activité Incoming.

Nous sommes présents chaque année au salon de l’IFTM (stand H084 édition 2023)

Les programmes proposés incluent des circuits culturels classiques ainsi que de différentes thématiques, des transferts, des hôtels clubs et des excursions proposées sur place mais également des auto-tours individuels.

Les départs des programmes sur place sont étudiés en fonction des horaires aériens d’arrivée dans les aéroports de Palerme et Catane (presque tous les jours de Paris pendant la saison, et sur la base de 2/3 rotations par semaine de province) pour offrir une grande flexibilité aux clients.

80 % de la production est traité à la carte pour les groupes et les individuels.

Francesco BONFIGLIO © Réceptifs Leaders
Francesco BONFIGLIO © Réceptifs Leaders
Verde SICILIA vous fera partager sa passion pour la Sicile et L’Italie du sud à travers une large gamme de produits :

  • Divers circuits 3 et 4 étoiles
  • Des séjours en hôtels ou hôtels clubs, hôtels de charme et villages de vacances
  • Séjours-découverte au départ des hôtels
  • Des études personnalisées pour groupes constitués.
  • Auto-tours 3*/4*
  • Circuit de Sardaigne
  • Combiné Campanie –Pouilles
  • Combiné Sicile- Malte
  • Combiné Sicile – Iles éoliennes
  • Combiné Sicile – Calabre

VERDE SICILIA, représenté par Francesco BONFIGLIO !
Mobile : 0620401691, mail : francesco.bonfiglio@wanadoo.fr

Les fameux Réceptifs Leaders restent disponibles pendant l'été

Egypte © Réceptifs Leaders
Egypte © Réceptifs Leaders
Le groupe Garranah a été fondé en 1979 et depuis lors, il a maintenu un niveau élevé de fonctionnement commercial avec un service et une attention exceptionnels à la clientèle.
GARRANAH est le nom de famille des fondateurs de l'entreprise, la garantie personnelle de l'engagement au service de votre entreprise et de vos clients.
Les actifs du Groupe Garranah se répartissent dans les secteurs suivants :

  • Tarot Tours Garranah DMC
  • Mirotel pour les hôtels flottants
  • Hôtels et centres de villégiature Azur
  • Hôtels et centres de villégiature Sun West
  • KG pour l’investissement immobilier et touristique
  • Tarot Tours Garranah Pour Le Transport

Tarot Tours Garranah :
C’est notre « DMC » qui a l’expertise nécessaire pour gérer des programmes de voyages réguliers, des conférences, des voyages de motivation et peut également organiser des cérémonies de remise de prix dans des cadres égyptiens traditionnels.
Tarot Tours est une entreprise accréditée ISO 9001.
Nous traitons et fournissons des services à plus de 300 000 clients sur une base annuelle et à 70% du marché français.
Notre siège social est au Caire avec des succursales locales à Louxor, Assouan, Hurghada, Charm el-Cheikh et Taba, qui couvrent les destinations touristiques les plus importantes d’Égypte.
www.tarottours.com

Flotte de navires de croisière, navires détenus et gérés :

- M/S Leonardo Da Vinci 5 étoiles Deluxe 57 cabines
- M/S Star of Luxor 5 étoiles Deluxe 54 cabines
- M/S Tarot 5 étoiles 66 cabines
- M/S Nile Azur 5 étoiles 62 cabines
- M/S Champollion I 5 étoiles 51 cabines
- M/S Zahra 5 étoiles Deluxe 27 Royal Suites

(M/S Zahra est géré par Oberoi hotels and Resorts, le bateau le plus luxueux sur le Nil)

Tarot Garranah pour le transport touristique
Nous possédons une grande flotte de bus grand tourisme et de vans.

AZUR RESORTS & HOTELS
La société de gestion hôtelière qui exploite des hôtels et des centres de villégiature situés à Hurghada , Marsa Alam ,Damiette et Sohag .
Toutes les propriétés sont situées directement sur la côte de la mer Rouge et proposent des programmes tout compris.
www.azur.travel

- Arabella Azur Resort 4 étoiles 520 chambres
- Arabia Azur Resort 4 étoiles 526 chambres
- Giftun Azur Resort 4 étoiles 522 chambres
- Bel-Air Azur Resort 4 étoiles 215 chambres
- Wadi Lahamy Azur 4 étoiles 130 chambres
- Marlin Inn Azur 4 étoiles 418 chambres
- Pharoah Azur 5 étoiles 365 chambres
- Lamar Azur 4 étoiles 122 chambres
- Diamant Azur 4 étoiles 154 chambres


Sun West pour la gestion des hôtels et des centres de villégiature :

Le Caire
- Hôtel Azal Pyramids 4 étoiles 400 chambres

L'hôtel Azal Pyramids est situé au Caire, dans le quartier des Pyramides, www.azalpyramids.com

- Terre des rêves d'Azal 5 étoiles 300 chambres

L'hôtel Azal Dream Land est situé à Gizeh dans le 6ème. D'octobre ville et sera en service à partir de janvier 2024

Hurghada :
- Hôtel Elysse Dream 4 étoiles 245 chambres

L'hôtel Elysee Dream est situé à Hurghada avec une plage privée basée sur une formule tout compris.

Assouan / Abou Simbel :
- Azal Lagoons Resort 5 étoiles 124 chambres

L'Azal Lagoons Resort est une œuvre d'art située à Assouan Abou Simbel avec une vue imprenable sur le Nil et des motifs inspirés des pharaons

Pascal PONTOIS © Réceptifs Leaders
Pascal PONTOIS © Réceptifs Leaders
Île aux mangues d'Assouan
Garranah Group possède et gère sa propre île privée située au cœur d'Assouan, surplombant les dunes de montagne et les paysages au-delà de l'imagination.

Contact :
Pascal PONTOIS
pascal.pontois@tarottours.eu
Tél : +33 (0)682887219

20 ans aux côtés des professionnels du tourisme
Réceptifs Leaders : ce sont désormais 36 adhérents, dont 34 DMC et près de 100 destinations + 2 sociétés de services : Assistance aéroportuaires & Visa.
Les Réceptifs Leaders sont une référence sur le marché,
un véritable label de qualité et d’état d’esprit.

Les fameux Réceptifs Leaders restent disponibles pendant l'été

Christian Loth
Président

christian@loth.pro ou au 0635425175

www.receptifsleaders.com



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Tags : Réceptifs Leaders
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