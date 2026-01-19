Les fameux Réceptifs Leaders accueillent deux nouveaux membres et s'approchent des 100 destinations

Le prochain roadshow, fin janvier prochain, passera par l’Occitanie :



Profitez de la présence dans votre ville de

- 33 Réceptifs,

- Près de 100 destinations,

- 3 sociétés de service (Assistance Aéroport, Assurance &Visa)

- 4 Aéroports,

- 1 Office de Tourisme

- et 3 compagnies aériennes !!



• Toulouse, mardi 27 Janvier 2026

Stadium de Toulouse

Espace Loges

8 Allée Fernand Jourdant

31400 TOULOUSE

de 18h à 22h workshop et cocktail dinatoire



• Perpignan, mercredi 28 janvier 2026

Villa Duflot

Rond Point Albert Donnezan

66000 Perpignan

de 09h à 16h workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire



• Béziers, jeudi 29 janvier 2026

26Riquet

26, allées Paul Riquet

34500 Béziers

de 09h à 15h30 workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire



Avec la présence de nos partenaires VIP :