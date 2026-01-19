Les fameux Réceptifs Leaders accueillent deux nouveaux membres et s'approchent des 100 destinations

- PRAHA TOURS pour la République Tchèque
- ARCHIPEL CONTACT pour l’Indonésie
Praha Tours, créé par Majka Kalinová, offre ses compétences depuis 28 ans et bénéficie d’une réputation exemplaire.
La philosophie correspond parfaitement à celle de l’ensemble des Réceptifs Leaders.
Majka Kalinova : "En tant qu’entreprise familiale, nous ne nous engageons pas uniquement par contrat, mais également en notre nom propre. C'est pour nous l'engagement le plus important et le plus personnel qui soit."
Archipel Contact a été fondé par Sylvie Ponte, en 1989. Véritable référence sur la destination, avec une équipe de 20 personnes, dont 15 en Indonésie, la satisfaction du client est au cœur des préoccupations. Sylvie Ponte : « Nous nous définissons comme des artisans du voyage et souhaitons rester à taille humaine afin de mieux nous consacrer à nos clients »
Les fameux Réceptifs Leaders reprennent la route !
Le prochain roadshow, fin janvier prochain, passera par l’Occitanie :
Profitez de la présence dans votre ville de
- 33 Réceptifs,
- Près de 100 destinations,
- 3 sociétés de service (Assistance Aéroport, Assurance &Visa)
- 4 Aéroports,
- 1 Office de Tourisme
- et 3 compagnies aériennes !!
INSCRIPTIONS EN LIGNE AUX WORKSHOPS : C’est ici
• Toulouse, mardi 27 Janvier 2026
Stadium de Toulouse
Espace Loges
8 Allée Fernand Jourdant
31400 TOULOUSE
de 18h à 22h workshop et cocktail dinatoire
• Perpignan, mercredi 28 janvier 2026
Villa Duflot
Rond Point Albert Donnezan
66000 Perpignan
de 09h à 16h workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire
• Béziers, jeudi 29 janvier 2026
26Riquet
26, allées Paul Riquet
34500 Béziers
de 09h à 15h30 workshop, petit déjeuner et cocktail déjeunatoire
Avec la présence de nos partenaires VIP :
Avec la présence de nos partenaires VIP :
