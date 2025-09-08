Les fameux Réceptifs Leaders à l'IFTM 2025 : faites le tour du monde sur un seul stand

Animation sur le salon
Tout au long du salon nous vous offrons formation, information et animation :
● Tous les jours à partir de 09h30 petit déjeuner en notre compagnie
● Tous les jours à partir de 11h30 : apéritif offert
Sur invitation :
● Mardi 23.09 : cocktail Hollandais avec DESTINATION EUROPE, à partir de 12:00 Un véritable diamant est à gagner !!
● Mardi 23.09 : cocktail Corse avec IDEAL CORSE, à partir de 17:00
● Mercredi 24.09 : cocktail Indien avec EASTWIND HOLIDAYS, à partir de 17:00
Développement
7 belles sociétés viennent d’intégrer le plus ancien groupement de DMC francophones :
● Algérie Tours :
● Au Fil du Japon :
● Cap Corée
● Ideal Corse
● Magic Sénégal
● Mekong Touch
● Miracle Oman Travel
Candidatures
Actuellement Les Réceptifs Leaders couvrent une grande partie de la Planète mais nous sommes encore ouverts pour certaines zones du Monde, notamment en Europe ; Asie et en Afrique. Nous procédons à des appels à candidature pour les destinations suivantes :
● L’Indonésie et l’Australie,
● Le Kenya, la Tanzanie, l’Afrique du Sud,
● La Croatie, Malte, la Grèce et la Turquie.
Notre sélection est faite sur des critères strictes, concernant la francophonie, la solidité financière, l’expertise et l’excellente image de marque, mais aussi un esprit bienveillant, convivial et démocratique. Un bureau francophone en destination est évidemment obligatoire.
Les Réceptifs Leaders, ce sont désormais 32 DMC et 3 sociétés de service (assurances, assistance aéroport et société de visas), maitrisant 90 destinations.
Fondé il y a près de 20 ans, ce groupement est une référence sur le marché francophone !
1. ACQUAFORTE – Italie : Claudio
2. ALGERIE TOURS - Amine
3. AU FIL DU JAPON : Gilles et Thierry
4. BWT - Beautiful World of Travel – Iran : Mohamad
5. BLEU MARINE – Cuba, Caraïbes : Alexandre
6. CAP COREE : Gilles et Thierry
7. CREATIVE TOURS – Chypre : Christophe & son Équipe
8. CRUCEMUNDO – Croisières fluviales : Christian
9. DESTINATION EUROPE – Hollande : Myriam
10. EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE – Roumanie : Stefan
11. EASTWIND HOLIDAYS – Inde : Ashok
12. EVASION ALBANIE : Alban
13. FRANCE ANGLETERRE – Angleterre, Irlande : Claude & son équipe
14. GEOTOURS – Canada, USA : Gilles
15. GET YOUR GROUP – Allemagne : Eva
16. IDEAL OPERATING CORSE : Joel
17. ICELAND ESCAPE – Karim
18. KER Maroc - Stéphane
19. KMP GROUP – Ouzbékistan, Arménie : Christian
20. MAGIC SENEGAL - Fabienne
21. MEKONG TOUCH - Vietnam, Laos, Cambodge : Catia
22. MIRACLE OMAN TRAVEL : Ridma, Malik, Christian
23. NOVAWAY – Thailande : Dorian & son équipe
24. PMA TRAVEL – Portugal : Filipe & Joel
25. PROMENADA – Pologne : Jurek
26. QUIMBAYA LATIN AMERICA : Raphaël & Bénédicte
27. SALMA TOURS – Jordanie : Khaled
28. TAIGA EURO BALTIKA – Pays Baltes : Veronica
29. TAROT TOURS – GARRANAH – Egypte : Pascal
30. TRAVEL SENSE – Tunisie : Anis & Farhat
31. TRITRAVEL – Espagne : Laurent
32. VERDE SICILIA – Sicile, Italie du Sud : Francesco
33. ASSISTANCE VISA : Bertrand & Dina
34. PASSAGERS ASSISTANCES SERVICES : Pascal
35. VALEURS ASSURANCES : Bertrand & son équipe
Roadshow dans l'ouest de la France
Les Leaders repartent sur la route.
Notre tournée sera accompagnée par des partenaires VIP : LES AEROPORTS DE NANTES, DE RENNES ET DE NORMANDIE !
NANTES le mardi 25 novembre 18-22h, Hôtel Radisson Blu
RENNES le mercredi 26 novembre, heure à confirmer, Hôtel Mercure Rennes centre
CAEN le jeudi 27 novembre 9-16h, Hôtel Mercure Caen centre-port de plaisance
Au fil des années, Réceptifs Leaders est devenu un véritable label de qualité : nos partenaires sont conscients de notre expertise et de nos valeurs. Chaque membre maitrise parfaitement sa zone géographique.
Réceptifs Leaders est une référence sur le marché.
Le plus ancien groupement de réceptifs francophone est une garantie de qualité, fiabilité et d’expertise.
Réceptifs Leaders, et le monde est à vous !
