Les fameux Réceptifs Leaders à l'IFTM 2025 : faites le tour du monde sur un seul stand

Actuellement Les Réceptifs Leaders couvrent une grande partie de la Planète mais nous sommes encore ouverts pour certaines zones du Monde, notamment en Europe ; Asie et en Afrique. Nous procédons à des appels à candidature pour les destinations suivantes :



● L’Indonésie et l’Australie,

● Le Kenya, la Tanzanie, l’Afrique du Sud,

● La Croatie, Malte, la Grèce et la Turquie.



Notre sélection est faite sur des critères strictes, concernant la francophonie, la solidité financière, l’expertise et l’excellente image de marque, mais aussi un esprit bienveillant, convivial et démocratique. Un bureau francophone en destination est évidemment obligatoire.



Les Réceptifs Leaders, ce sont désormais 32 DMC et 3 sociétés de service (assurances, assistance aéroport et société de visas), maitrisant 90 destinations.

Fondé il y a près de 20 ans, ce groupement est une référence sur le marché francophone !



1. ACQUAFORTE – Italie : Claudio

2. ALGERIE TOURS - Amine

3. AU FIL DU JAPON : Gilles et Thierry

4. BWT - Beautiful World of Travel – Iran : Mohamad

5. BLEU MARINE – Cuba, Caraïbes : Alexandre

6. CAP COREE : Gilles et Thierry

7. CREATIVE TOURS – Chypre : Christophe & son Équipe

8. CRUCEMUNDO – Croisières fluviales : Christian

9. DESTINATION EUROPE – Hollande : Myriam

10. EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE – Roumanie : Stefan

11. EASTWIND HOLIDAYS – Inde : Ashok

12. EVASION ALBANIE : Alban

13. FRANCE ANGLETERRE – Angleterre, Irlande : Claude & son équipe

14. GEOTOURS – Canada, USA : Gilles

15. GET YOUR GROUP – Allemagne : Eva

16. IDEAL OPERATING CORSE : Joel

17. ICELAND ESCAPE – Karim

18. KER Maroc - Stéphane

19. KMP GROUP – Ouzbékistan, Arménie : Christian

20. MAGIC SENEGAL - Fabienne

21. MEKONG TOUCH - Vietnam, Laos, Cambodge : Catia

22. MIRACLE OMAN TRAVEL : Ridma, Malik, Christian

23. NOVAWAY – Thailande : Dorian & son équipe

24. PMA TRAVEL – Portugal : Filipe & Joel

25. PROMENADA – Pologne : Jurek

26. QUIMBAYA LATIN AMERICA : Raphaël & Bénédicte

27. SALMA TOURS – Jordanie : Khaled

28. TAIGA EURO BALTIKA – Pays Baltes : Veronica

29. TAROT TOURS – GARRANAH – Egypte : Pascal

30. TRAVEL SENSE – Tunisie : Anis & Farhat

31. TRITRAVEL – Espagne : Laurent

32. VERDE SICILIA – Sicile, Italie du Sud : Francesco



33. ASSISTANCE VISA : Bertrand & Dina

34. PASSAGERS ASSISTANCES SERVICES : Pascal

35. VALEURS ASSURANCES : Bertrand & son équipe