TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Les fameux Réceptifs Leaders à l'IFTM 2025 : faites le tour du monde sur un seul stand


Depuis près de 20 ans Les Réceptifs Leaders sont présents à l’IFTM. Nous vous offrons la possibilité de rencontrer 32 DMC et 3 sociétés de service maitrisant 90 destinations sur un seul stand : J078.
Chaque Leader est expert de sa destination. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et élaborer avec vous les projets de vos clients.


Rédigé par Réceptifs Leaders le Lundi 8 Septembre 2025

Animation sur le salon

© Christian Loth
© Christian Loth
Aerticket

Tout au long du salon nous vous offrons formation, information et animation :

● Tous les jours à partir de 09h30 petit déjeuner en notre compagnie

● Tous les jours à partir de 11h30 : apéritif offert

Sur invitation :

● Mardi 23.09 : cocktail Hollandais avec DESTINATION EUROPE, à partir de 12:00 Un véritable diamant est à gagner !!

● Mardi 23.09 : cocktail Corse avec IDEAL CORSE, à partir de 17:00

● Mercredi 24.09 : cocktail Indien avec EASTWIND HOLIDAYS, à partir de 17:00

Développement

7 belles sociétés viennent d’intégrer le plus ancien groupement de DMC francophones :

● Algérie Tours :
● Au Fil du Japon :
● Cap Corée
● Ideal Corse
● Magic Sénégal
● Mekong Touch
● Miracle Oman Travel
Les fameux Réceptifs Leaders à l'IFTM 2025 : faites le tour du monde sur un seul stand

Candidatures

Actuellement Les Réceptifs Leaders couvrent une grande partie de la Planète mais nous sommes encore ouverts pour certaines zones du Monde, notamment en Europe ; Asie et en Afrique. Nous procédons à des appels à candidature pour les destinations suivantes :

● L’Indonésie et l’Australie,
● Le Kenya, la Tanzanie, l’Afrique du Sud,
● La Croatie, Malte, la Grèce et la Turquie.

Notre sélection est faite sur des critères strictes, concernant la francophonie, la solidité financière, l’expertise et l’excellente image de marque, mais aussi un esprit bienveillant, convivial et démocratique. Un bureau francophone en destination est évidemment obligatoire.

Les Réceptifs Leaders, ce sont désormais 32 DMC et 3 sociétés de service (assurances, assistance aéroport et société de visas), maitrisant 90 destinations.
Fondé il y a près de 20 ans, ce groupement est une référence sur le marché francophone !

1. ACQUAFORTE – Italie : Claudio
2. ALGERIE TOURS - Amine
3. AU FIL DU JAPON : Gilles et Thierry
4. BWT - Beautiful World of Travel – Iran : Mohamad
5. BLEU MARINE – Cuba, Caraïbes : Alexandre
6. CAP COREE : Gilles et Thierry
7. CREATIVE TOURS – Chypre : Christophe & son Équipe
8. CRUCEMUNDO – Croisières fluviales : Christian
9. DESTINATION EUROPE – Hollande : Myriam
10. EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE – Roumanie : Stefan
11. EASTWIND HOLIDAYS – Inde : Ashok
12. EVASION ALBANIE : Alban
13. FRANCE ANGLETERRE – Angleterre, Irlande : Claude & son équipe
14. GEOTOURS – Canada, USA : Gilles
15. GET YOUR GROUP – Allemagne : Eva
16. IDEAL OPERATING CORSE : Joel
17. ICELAND ESCAPE – Karim
18. KER Maroc - Stéphane
19. KMP GROUP – Ouzbékistan, Arménie : Christian
20. MAGIC SENEGAL - Fabienne
21. MEKONG TOUCH - Vietnam, Laos, Cambodge : Catia
22. MIRACLE OMAN TRAVEL : Ridma, Malik, Christian
23. NOVAWAY – Thailande : Dorian & son équipe
24. PMA TRAVEL – Portugal : Filipe & Joel
25. PROMENADA – Pologne : Jurek
26. QUIMBAYA LATIN AMERICA : Raphaël & Bénédicte
27. SALMA TOURS – Jordanie : Khaled
28. TAIGA EURO BALTIKA – Pays Baltes : Veronica
29. TAROT TOURS – GARRANAH – Egypte : Pascal
30. TRAVEL SENSE – Tunisie : Anis & Farhat
31. TRITRAVEL – Espagne : Laurent
32. VERDE SICILIA – Sicile, Italie du Sud : Francesco

33. ASSISTANCE VISA : Bertrand & Dina
34. PASSAGERS ASSISTANCES SERVICES : Pascal
35. VALEURS ASSURANCES : Bertrand & son équipe

Roadshow dans l'ouest de la France

Les Leaders repartent sur la route.
Notre tournée sera accompagnée par des partenaires VIP : LES AEROPORTS DE NANTES, DE RENNES ET DE NORMANDIE !
Les fameux Réceptifs Leaders à l'IFTM 2025 : faites le tour du monde sur un seul stand

NANTES le mardi 25 novembre 18-22h, Hôtel Radisson Blu
RENNES le mercredi 26 novembre, heure à confirmer, Hôtel Mercure Rennes centre
CAEN le jeudi 27 novembre 9-16h, Hôtel Mercure Caen centre-port de plaisance

Au fil des années, Réceptifs Leaders est devenu un véritable label de qualité : nos partenaires sont conscients de notre expertise et de nos valeurs. Chaque membre maitrise parfaitement sa zone géographique.
Réceptifs Leaders est une référence sur le marché.
Le plus ancien groupement de réceptifs francophone est une garantie de qualité, fiabilité et d’expertise.

Réceptifs Leaders, et le monde est à vous !

Les fameux Réceptifs Leaders à l'IFTM 2025 : faites le tour du monde sur un seul stand

Christian Loth
Président

christian@loth.pro ou au 0635425175

www.receptifsleaders.com



Lu 197 fois

Tags : Réceptifs Leaders
Notez

Brand News DestiMaG

Tahiti Tourisme valorise la randonnée responsable

Tahiti Tourisme valorise la randonnée responsable
Longtemps associée à ses lagons turquoises et à ses plages paradisiaques, la destination Tahiti Et...
Jalisco
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Webinaires canadiens : les safaris animaliers dans le nord du Canada

Webinaires canadiens : les safaris animaliers dans le nord du Canada
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Webinaires canadiens : les safaris animaliers dans le nord du Canada

Villes, jungles et plages : le Brésil en famille imaginé par Brazil Sensations

Travel One Portugal - Madère célèbre ses 25 ans à l’IFTM Top Resa 2025 à Paris

IFTM 2025 : JANS TOURS met en lumière Bali, les Philippines et la Malaisie !

Tahiti Tourisme valorise la randonnée responsable

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
AirMaG

AirMaG

Emirates : Pierfrancesco Carino prend la direction des marchés Europe de l'Ouest

Emirates : Pierfrancesco Carino prend la direction des marchés Europe de l'Ouest
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières mise sur la Méditerranée pour l’hiver 2025-2026

Costa Croisières mise sur la Méditerranée pour l’hiver 2025-2026
Distribution

Distribution

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
HotelMaG

Hébergement

B&B Hôtels s’implante au Luxembourg avec un premier établissement

B&amp;B Hôtels s’implante au Luxembourg avec un premier établissement
La Travel Tech

La Travel Tech

TUI Musement élargit son réseau B2B avec TravelExchange

TUI Musement élargit son réseau B2B avec TravelExchange
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Alpine Collection s'implante en Suisse

Alpine Collection s'implante en Suisse
Partez en France

Partez en France

Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français

Tourisme été 2025 : dynamisme des arrivées étrangères, et budgets serrés des Français
Production

Production

Ollandini Voyages édite une prébrochure 2026

Ollandini Voyages édite une prébrochure 2026
Transport

Transport

Moby lance le Bunifazziu et double la capacité sur la liaison Bonifacio – Santa Teresa

Moby lance le Bunifazziu et double la capacité sur la liaison Bonifacio – Santa Teresa
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias