Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo

- Prix SLH Spirit : Tokyo Station Hotel (Tokyo, Japon)



- Prix The Club by SLH : Nimb Hotel (Copenhague, Danemark)



- Prix d’Excellence des Inspecteurs Mystère : Punta Tragara (Capri, Italie)



- Prix withIN : Forestis (Brixen, Italie)



- Hôtel Urbain de l’Année : Lanson Place Causeway Bay (Hong Kong)



- Hôtel de Campagne de l’Année : Stein Eriksen Residences (Park City, États-Unis)



- Resort de l’Année : Desa Hay (Bali, Indonésie)



- Hôtel le Plus Liké : The Retreat Koh Chang (Trat, Thaïlande)



- Hôtel Responsable de l’Année : Dar Ahlam (Ouarzazate, Maroc)



- Prix Hilton Honors : The Terrace Club Wellness Thalasso at Busena (Nago, Japon)



- Prix du Héros de l’Hôtel : Germain Duchanaud, concierge au Grand Hôtel du Palais Royal (Paris, France)



- Hôtel SLH de l’Année : Breidenbacher Hof (Düsseldorf, Allemagne).