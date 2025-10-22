Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo

Small Luxury Hotels of the World a dévoilé à Tokyo les lauréats de ses SLH Awards 2025 - Depositphotos.com, @Towifqu
Small Luxury Hotels of the World (SLH) a annoncé les lauréats de ses SLH Awards 2025, lors d’une cérémonie organisée le 17 octobre dernier au sein de l'établissement Conrad Tokyo.
Douze établissements et personnalités ont été distingués pour leur contribution à l’hôtellerie de luxe indépendante.
L’événement, présenté par Carmen Roberts, animatrice du BBC Travel Show, a réuni près de 250 invités à l’occasion de la conférence annuelle mondiale de SLH.
Cette édition revêtait une dimension particulière, l’année 2025 marque le 35ᵉ anniversaire du groupe, qui regroupe aujourd’hui plus de 650 hôtels dans plus de 90 pays.
SLH Awards : 12 distinctions pour valoriser le luxe indépendant
Les SLH Awards récompensent les établissements et équipes qui illustrent les valeurs clés du groupe : indépendance, hospitalité personnalisée, durabilité et excellence de service.
Les lauréats sont sélectionnés à partir d’un ensemble de critères combinant les retours clients, les évaluations d’inspecteurs mystère, les initiatives environnementales et la reconnaissance au sein du secteur hôtelier.
Le Breidenbacher Hof à Düsseldorf a obtenu le titre d’Hôtel de l’Année, pour la qualité de son service et son équilibre entre patrimoine et modernité.
Le Dar Ahlam, à Ouarzazate, a été désigné Hôtel Responsable de l’Année, récompensé pour sa démarche en faveur d’une hospitalité régénérative.
Le Desa Hay, à Bali, a été élu Resort de l’Année, tandis que le Stein Eriksen Residences, dans l’Utah, s’est vu attribuer le prix de l’Hôtel de Campagne de l’Année.
Selon Richard Hyde, directeur des opérations de SLH, ces distinctions visent à mettre en valeur les performances remarquables des établissements membres. "Les lauréats de cette année représentent le meilleur de notre collection, portés par l’individualité, l’excellence et un engagement constant à offrir des expériences mémorables à leurs clients."
Le palmarès complet des SLH Awards 2025
- Prix SLH Spirit : Tokyo Station Hotel (Tokyo, Japon)
- Prix The Club by SLH : Nimb Hotel (Copenhague, Danemark)
- Prix d’Excellence des Inspecteurs Mystère : Punta Tragara (Capri, Italie)
- Prix withIN : Forestis (Brixen, Italie)
- Hôtel Urbain de l’Année : Lanson Place Causeway Bay (Hong Kong)
- Hôtel de Campagne de l’Année : Stein Eriksen Residences (Park City, États-Unis)
- Resort de l’Année : Desa Hay (Bali, Indonésie)
- Hôtel le Plus Liké : The Retreat Koh Chang (Trat, Thaïlande)
- Hôtel Responsable de l’Année : Dar Ahlam (Ouarzazate, Maroc)
- Prix Hilton Honors : The Terrace Club Wellness Thalasso at Busena (Nago, Japon)
- Prix du Héros de l’Hôtel : Germain Duchanaud, concierge au Grand Hôtel du Palais Royal (Paris, France)
- Hôtel SLH de l’Année : Breidenbacher Hof (Düsseldorf, Allemagne).
