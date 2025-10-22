TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo

Douze établissements distingués


Small Luxury Hotels of the World a dévoilé, à Tokyo, les lauréats de ses SLH Awards 2025. Douze établissements et personnalités du monde entier ont été distingués pour leur excellence, leur singularité et leur engagement durable, à l’occasion du 35e anniversaire du groupe.


Rédigé par le Jeudi 23 Octobre 2025

Small Luxury Hotels of the World a dévoilé à Tokyo les lauréats de ses SLH Awards 2025 - Depositphotos.com, @Towifqu
Small Luxury Hotels of the World a dévoilé à Tokyo les lauréats de ses SLH Awards 2025 - Depositphotos.com, @Towifqu
Assurever
Small Luxury Hotels of the World (SLH) a annoncé les lauréats de ses SLH Awards 2025, lors d’une cérémonie organisée le 17 octobre dernier au sein de l'établissement Conrad Tokyo.

Douze établissements et personnalités ont été distingués pour leur contribution à l’hôtellerie de luxe indépendante.

L’événement, présenté par Carmen Roberts, animatrice du BBC Travel Show, a réuni près de 250 invités à l’occasion de la conférence annuelle mondiale de SLH.

Cette édition revêtait une dimension particulière, l’année 2025 marque le 35ᵉ anniversaire du groupe, qui regroupe aujourd’hui plus de 650 hôtels dans plus de 90 pays.

A lire aussi : Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

SLH Awards : 12 distinctions pour valoriser le luxe indépendant

Autres articles
Les SLH Awards récompensent les établissements et équipes qui illustrent les valeurs clés du groupe : indépendance, hospitalité personnalisée, durabilité et excellence de service.

Les lauréats sont sélectionnés à partir d’un ensemble de critères combinant les retours clients, les évaluations d’inspecteurs mystère, les initiatives environnementales et la reconnaissance au sein du secteur hôtelier.

Le Breidenbacher Hof à Düsseldorf a obtenu le titre d’Hôtel de l’Année, pour la qualité de son service et son équilibre entre patrimoine et modernité.

Le Dar Ahlam, à Ouarzazate, a été désigné Hôtel Responsable de l’Année, récompensé pour sa démarche en faveur d’une hospitalité régénérative.

Le Desa Hay, à Bali, a été élu Resort de l’Année, tandis que le Stein Eriksen Residences, dans l’Utah, s’est vu attribuer le prix de l’Hôtel de Campagne de l’Année.

Selon Richard Hyde, directeur des opérations de SLH, ces distinctions visent à mettre en valeur les performances remarquables des établissements membres. "Les lauréats de cette année représentent le meilleur de notre collection, portés par l’individualité, l’excellence et un engagement constant à offrir des expériences mémorables à leurs clients."

Lire aussi : Une brassée de nouveautés chez Small Luxury Hotels of the World

Le palmarès complet des SLH Awards 2025

- Prix SLH Spirit : Tokyo Station Hotel (Tokyo, Japon)

- Prix The Club by SLH : Nimb Hotel (Copenhague, Danemark)

- Prix d’Excellence des Inspecteurs Mystère : Punta Tragara (Capri, Italie)

- Prix withIN : Forestis (Brixen, Italie)

- Hôtel Urbain de l’Année : Lanson Place Causeway Bay (Hong Kong)

- Hôtel de Campagne de l’Année : Stein Eriksen Residences (Park City, États-Unis)

- Resort de l’Année : Desa Hay (Bali, Indonésie)

- Hôtel le Plus Liké : The Retreat Koh Chang (Trat, Thaïlande)

- Hôtel Responsable de l’Année : Dar Ahlam (Ouarzazate, Maroc)

- Prix Hilton Honors : The Terrace Club Wellness Thalasso at Busena (Nago, Japon)

- Prix du Héros de l’Hôtel : Germain Duchanaud, concierge au Grand Hôtel du Palais Royal (Paris, France)

- Hôtel SLH de l’Année : Breidenbacher Hof (Düsseldorf, Allemagne).


Lu 148 fois

Tags : hotel, small luxury hotels
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 22 Octobre 2025 - 11:01 Les hôtels MiM de Leo Messi intègrent The Meliá Collection

Mardi 21 Octobre 2025 - 10:55 Le salon Crème de la Crème séduit Paris pour sa première édition

Climats du Monde

Brand news LuxuryTravelMaG

Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco

Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco
Explora Journeys, la marque de croisières de luxe du groupe MSC, continue d'enrichir l'expérience...
Dernière heure

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire

Le Havre : quand les équipages chaussent les crampons

Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo

Ligne Abidjan - Paris : la tension montre entre la France et la Côte d’Ivoire

SEBASTIEN MANO

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Les annonces

ROND POINT EVASION - Commercial(e) Groupes confirmé(e) BtoC H/F - CDI - (Secteur Normandie)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TOP OF TRAVEL - 2 Agents de réservation H/F - CDI - (Montreuil (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR CELTEA VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (St Malo (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Voyages de Rêve : la personnalisation comme moteur de croissance

Voyages de Rêve : la personnalisation comme moteur de croissance
Partez en France

Partez en France

Grand Paris : en septembre, l'activité touristique entre résilience hôtelière et baisse des arrivées aériennes

Grand Paris : en septembre, l'activité touristique entre résilience hôtelière et baisse des arrivées aériennes
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Madagascar : France Diplomatie annonce un "retour au calme"

Madagascar : France Diplomatie annonce un "retour au calme"
Production

Production

Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême

Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême
AirMaG

AirMaG

Ligne Abidjan - Paris : la tension montre entre la France et la Côte d’Ivoire

Ligne Abidjan - Paris : la tension montre entre la France et la Côte d’Ivoire
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Le Trésor des Bâtisseurs : Excurio perce le secret de la Grande Pyramide en réalité virtuelle

Le Trésor des Bâtisseurs : Excurio perce le secret de la Grande Pyramide en réalité virtuelle
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo

Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo lance son application mobile !

GreenGo lance son application mobile !
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : quand les équipages chaussent les crampons

Le Havre : quand les équipages chaussent les crampons
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias