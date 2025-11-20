TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Small Luxury Hotels of the World étend sa "Considerate Collection"

Une collection désormais forte de plus de 80 hôtels engagés dans la durabilité


Small Luxury Hotels of the World (SLH) élargit sa Considerate Collection, qui compte désormais 82 hôtels engagés dans une approche durable et régénérative à travers 41 pays. Le groupe a profité de cette annonce pour dévoiler son premier "SLH Call-to-Action Report", retraçant ses initiatives, ses engagements et les actions inspirantes de ses membres.


Vendredi 21 Novembre 2025

Small Luxury Hotels of the World compte désormais 82 établissements dans sa "Considerate Collection", qui regroupe les adresses les plus actives et exemplaires en matière de durabilité et d'hospitalité régénérative
Small Luxury Hotels of the World compte désormais 82 établissements dans sa "Considerate Collection", qui regroupe les adresses les plus actives et exemplaires en matière de durabilité et d’hospitalité régénérative - DepositPhotos.com, Rangizzz
Lancée en 2021 avec 25 établissements, la "Considerate Collection" de Small Luxury Hotels of the World réunit aujourd’hui 82 hôtels parmi les plus engagés du portefeuille SLH.

Cette progression illustre l’essor de la dimension durable dans le segment du luxe, mais aussi l’exigence croissante des voyageurs pour des séjours plus vertueux.

Les nouveaux entrants ont été sélectionnés sur la base de critères stricts reposant sur trois piliers : conscience environnementale, engagement communautaire et préservation culturelle.

Chaque hôtel doit aussi se conformer aux critères SLH élaborés avec le Global Sustainable Tourism Council (GSTC) et alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

Le Groupe accompagne cette dynamique avec la publication de son premier rapport "Call-to-Action", qui met en lumière les réussites de ses membres et les initiatives mises en œuvre pour faire progresser l’hospitalité responsable dans le monde.

SLH : des initiatives inspirantes dans trois domaines clés de durabilité

SLH illustre cette expansion par des exemples concrets issus de sa collection.

Sur le volet environnemental, Rio Perdido au Costa Rica affiche une empreinte carbone positive grâce à quatre sources d’énergie renouvelable et un vaste programme de reforestation.

En Suisse, le Valsana Hotel Arosa fonctionne sans énergies fossiles grâce à une technologie de batterie de glace, tandis que le Breidenbacher Hof à Düsseldorf privilégie les circuits courts, malgré son implantation urbaine.

Concernant l’engagement communautaire, Sundy Praia à São Tomé-et-Principe s’appuie sur 93% d’employés locaux, Arctic Bath en Laponie renforce ses liens avec la culture Sámi, et Amilla Maldives avance vers une hospitalité inclusive à travers un partenariat avec IncluCare.

Sur le plan culturel, Dar Ahlam au Maroc s’engage dans une hospitalité régénérative mêlant projets sociaux et valorisation des savoirs locaux, tandis que Bhutan Spirit Sanctuary œuvre à la transmission des traditions du Bhoutan.

Plusieurs autres hôtels, notamment en Thaïlande, en Norvège, en Slovénie ou à Chypre, illustrent cette diversité d’approches.

De nouveaux membres rejoignent une collection tournée vers l’hospitalité régénérative

Parmi les nouvelles adresses intégrées à la Considerate Collection figurent Lilløy Lindenberg en Norvège, Quinta da Comporta au Portugal, The Retreat Koh Chang en Thaïlande, Laguna Coast Resort à Naxos, Namia River Retreat au Vietnam, Calcot & Spa dans les Cotswolds ou encore Casa de Uco en Argentine.

SLH a également réuni plusieurs hôteliers au Dar Ahlam, au Maroc, pour son premier "Considerate Connections Retreat", un rendez-vous consacré au partage de bonnes pratiques et aux perspectives de l’hospitalité régénérative.

slh, small luxury hotels
