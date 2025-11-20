Small Luxury Hotels of the World étend sa "Considerate Collection"

SLH illustre cette expansion par des exemples concrets issus de sa collection.



Sur le volet environnemental, Rio Perdido au Costa Rica affiche une empreinte carbone positive grâce à quatre sources d’énergie renouvelable et un vaste programme de reforestation.



En Suisse, le Valsana Hotel Arosa fonctionne sans énergies fossiles grâce à une technologie de batterie de glace, tandis que le Breidenbacher Hof à Düsseldorf privilégie les circuits courts, malgré son implantation urbaine.



Concernant l’engagement communautaire, Sundy Praia à São Tomé-et-Principe s’appuie sur 93% d’employés locaux, Arctic Bath en Laponie renforce ses liens avec la culture Sámi, et Amilla Maldives avance vers une hospitalité inclusive à travers un partenariat avec IncluCare.



Sur le plan culturel, Dar Ahlam au Maroc s’engage dans une hospitalité régénérative mêlant projets sociaux et valorisation des savoirs locaux, tandis que Bhutan Spirit Sanctuary œuvre à la transmission des traditions du Bhoutan.



Plusieurs autres hôtels, notamment en Thaïlande, en Norvège, en Slovénie ou à Chypre, illustrent cette diversité d’approches.