Small Luxury Hotels intègre 25 nouveaux hôtels en 2025

SLH complète sa collection avec des. En Thaïlande,rejoint la Considerate Collection. Situé à Trat, cet établissement mise sur la sérénité, la durabilité et l’expérience insulaire. En Grèce, le, sur l’île de Halkidiki, dispose d’une plage privée et propose activités nautiques, œnologie, potager biologique et trois piscines. Le Calette N°5 , situé sur la côte nord de la, s’insère dans un cadre naturel vallonné. L’hôtel combine luxe discret et esthétique méditerranéenne. Au Mexique,, en bordure de la Riviera Maya, offre des hébergements conçus pour fusionner intérieur et extérieur, avec une orientation vers la nature.En matière de bien-être, plusieurs établissements viennent renforcer cette thématique. En Belgique,se situe en lisière de forêt et propose trois types d’hébergements : manoir, villas et chambres modernes avec vue. L’établissement met l’accent sur la lenteur et la reconnexion à la nature. Au Guatemala, leévoque les divinités mayas dans un cadre paisible au bord du lac Itzá.Enfin, à Phuket, lepropose des tentes de luxe face à la mer d’Andaman. Le site associe hébergement atypique, confort moderne et soins de bien-être. Ces nouvelles adresses montrent l’importance croissante des retraites immersives et du tourisme durable dans la stratégie de développement de SLH pour 2025.