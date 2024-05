Small Luxury Hotels : "2024 sera une année incroyable"

Tous ont des attributs qui les rendent uniques, à commencer par la gastronomie.



Le Refuge de Méribel en est un exemple parfait, tout comme Le domaine d’Ablon, situé dans le pays d'Auge, en Normandie.



Ce domaine de quelques suites et cottages a élevé l'hospitalité au rang d'art : il offre une gastronomie de classe mondiale et son potager fournit son restaurant.



"Nous recherchons maintenant des hôtels à Bordeaux, nous aimerions bien en avoir à Marseille et à Lyon, c'est à dire dans les grandes villes françaises. Nous adorerions aussi être davantage présents dans les Alpes, et en Bretagne", poursuit Richard Hyde.



Pourquoi cet intérêt affirmé pour la France ?



" La France, " rétorque Richard Hyde, " est dans le TOP five des pays de provenance de nos clients. Elle figure aussi parmi les destinations préférées de nos clients.



Le fait qu'il soit très facile d'y voyager en train est maintenant un atout supplémentaire".



En tête des destinations favorites des clients SLH, il y a l'Italie avec 80 adresses, suivie par la Grèce avec 50 hôtels, elle même suivie par les Etats-Unis.



Notre pays se place au quatrième rang et l'Espagne ferme la marche, bonne cinquième. Bien entendu, souligne Richard Hyde, "les villes les plus importantes du monde où SLH a des hôtels, comme Londres, Tokyo, New-York et Paris, sont particulièrement demandées".