Tourisme durable : Small Luxury Hotels of the World lance une collection de 26 hôtels

Small Luxury Hotels of the World (SLH) a lancé la « Considerate Collection » qui est tournée vers le tourisme durable.



Cette nouvelle collection dispose de 26 établissement sur 16 pays. SLH a ainsi collaboré avec plusieurs organisations : le Conseil mondial du tourisme durable (GSTC) et Greenview, plateforme reconnue par le GSTC.



Daniel Luddington, Vice-Président du développement de SLH, a déclaré : "Nous avons composé avec soin la 'Considerate Collection' pour mettre en avant des hôtels-boutiques de luxe qui montrent l’exemple en termes de développement durable, et pour aider les clients et les professionnels du voyage à faire plus facilement des choix plus réfléchis.



Être hébergé dans de petits hôtels indépendants et voyager responsable vont de concert. Tous les hôtels de SLH respectant déjà sur de nombreux aspects les exigences de l’hôtellerie durable, nous n’avons pas eu à chercher bien loin en dehors de notre portefeuille pour assembler cette collection. Nous avons aussi une liste prometteuse de nouveaux hôtels à y ajouter dans les mois à venir."