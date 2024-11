Une brassée de nouveautés chez Small Luxury Hotels of the World

"de l’engagement de SLH à offrir un service unique et sur-mesure à ses hôtes".

Anciennement connu sous le nom d'INVITED, dès leur premier séjour dans les hôtels SLH. Cette refonte du système de fidélité est le résultat des retours des membres du programme. Leurs avis ont conduit à la création d'une structure simplifiée en 3 niveaux et soigneusement élaborée pour enrichir les séjours des clients, leur permettant ainsi de privilégier une sélection de boutique-hôtels d'exception en toute sérénité, avec la certitude de voir leur expérience optimisée. Le nouveau système du SLH Club comprend désormais: un niveau d'entrée accessible pour les séjours de 0 à 3 nuits, où les hôtes peuvent profiter d'une arrivée et / ou d'un départ flexible et de l'accès au tarif préférentiel du club. De plus, pour chaque nuit réservée, SLH plantera deux arbres en partenariat avec TreeNation.: pour des séjours de 4 à 12 nuits, les membres bénéficient de tous les avantages du Club 01, ainsi que d'autres, comme le petit-déjeuner continental offert, des surclassements de chambre, un accès prioritaire aux ventes flash SLH (disponibles uniquement sur la nouvelle application), et des offres spéciales partenaires. sera accessible à partir de 13 nuits ou plus. Les convives profiteront de tous les avantages du Club 01 et du Club 02, ainsi que de bons pour des nuits gratuites, d'événements exclusifs et de la possibilité de gagner des nuits gratuites dans n'importe quel hôtel SLH.