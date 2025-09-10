Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

"Le portefeuille Luxe est un axe de croissance prioritaire pour Hilton, car il répond aux attentes des voyageurs du monde entier en quête d’expériences hôtelières exceptionnelles dans des destinations les plus exclusives"

Notre partenariat avec Small Luxury Hotels of the World est essentiel à cette ambition : il permet aux propriétaires d’hôtels de bénéficier de la puissance commerciale de Hilton en les mettant en relation avec plus de 226 millions de membres Hilton Honors