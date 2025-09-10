TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo LuxuryTravelMaG  
Recherche avancée

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

Plus de 450 nouveaux hôtels accessibles via le portefeuille luxe de Hilton


Il y a un an, le groupe hôtelier international Hilton concluait un partenariat avec le réseau SLH : le premier pour élargir son portefeuille luxe, le second, pour accroître sa visibilité et les réservations de ses membres. Un an après, les deux partenaires se disent très satisfaits.


Rédigé par le Jeudi 11 Septembre 2025

Situé près de Nantes, le Château de Maubreuil fait partie des hôtels raffinés membres de SLH qui ont rejoint récemment le réseau Hilton - Photo : SLH/Hilton France
Situé près de Nantes, le Château de Maubreuil fait partie des hôtels raffinés membres de SLH qui ont rejoint récemment le réseau Hilton - Photo : SLH/Hilton France
Aerticket
Un an après la conclusion de leur partenariat exclusif, le groupe hôtelier international Hilton et et le réseau mondial Small Luxury Hotels of the World (SLH) affichent leur satisfaction réciproque.

En effet, chaque semaine, plus d’un membre SLH a - en moyenne - été intégré dans le portefeuille Luxe de Hilton.

Si ce partenariat a, comme prévu, incontestablement permis à Hilton d'élargir sa collection de prestige, créant de nouvelles perspectives de rêve pour les membres du programme de fidélité Hilton Honors, il lui a aussi permis d’étendre sa présence mondiale vers de nouveaux horizons.

Avec des séjours désormais disponibles dans des destinations attrayantes telles qu’Andorre, le Cambodge, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, São Tomé-et-Principe ou encore la Slovénie, c’est à 12 nouveaux pays - et plus d’une centaine de destinations de luxe - que les voyageurs Hilton ont accès depuis l’année dernière.

"Le portefeuille Luxe est un axe de croissance prioritaire pour Hilton, car il répond aux attentes des voyageurs du monde entier en quête d’expériences hôtelières exceptionnelles dans des destinations les plus exclusives", fait valoir John Rogers, Vice-Président Senior & Brand Management, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique chez Hilton.

Et d'ajouter : "Notre partenariat avec Small Luxury Hotels of the World est essentiel à cette ambition : il permet aux propriétaires d’hôtels de bénéficier de la puissance commerciale de Hilton en les mettant en relation avec plus de 226 millions de membres Hilton Honors".

Des réservations en forte hausse

Autres articles
De leur côté, les hôtels SLH participant au partenariat exclusif avec Hilton ont enregistré une augmentation significative de leurs performances depuis son lancement.

Ainsi, en juillet dernier, le trafic vers les établissements SLH via les canaux de réservation digitaux de Hilton a progressé de 78% par rapport à l’année précédente.

Pour les hôteliers membres de SLH, l’accès au réseau international de Hilton, à sa force marketing et à son programme de fidélité Hilton Honors (plusieurs fois primé) se traduit par une visibilité accrue et davantage de réservations via les canaux directs de Hilton, tout en préservant leur identité et leur indépendance.

"Notre partenariat exclusif avec Hilton continue de produire d’excellents résultats. Il s’agit de notre collaboration la plus solide à ce jour, générant un volume significatif de réservations pour nos membres et attirant toujours plus de nouveaux hôtels au sein de notre portefeuille", souligne Richard Hyde, directeur des opérations de Small Luxury Hotels of the World.

Pour rappel, Hilton dispose d'un portefeuille de 24 marques d’exception, regroupant plus de 8 800 établissements et près de 1,3 million de chambres dans 139 pays et territoires.

De son côté, le réseau mondial Small Luxury Hotels of the World (SLH) regroupe plus de 620 hôtels indépendants basés dans plus de 90 pays.

Lire aussi : SLH lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial

Lu 121 fois

Tags : hilton, small luxury hotels
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Jalisco

Brand news LuxuryTravelMaG

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts & Golf pour clore 2025

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts &amp; Golf pour clore 2025
Le dernier trimestre de 2025 s’annonce palpitant chez Heritage Resorts & Golf, à l’île Maurice,...
Dernière heure

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Brand News

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM
Le courtier démarre l’automne en multipliant les initiatives stratégiques. Intégration de ses...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PENINSULES & CONTINENTS - Conseiller(ère) Voyages expérimenté(e) H/F - CDI - (Bordeaux (33))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Ecully (69))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

L'automne avec Wa Sakura

L'automne avec Wa Sakura

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
Distribution

Distribution

Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas

Entre lenteur et pleine conscience, les voyages selon Jean-Pierre Mas
Partez en France

Partez en France

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs

Zoo de La Boissière-du-Doré : quand les naissances font le bonheur des visiteurs
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025

Ras Al Khaimah bat un nouveau record touristique au 1er semestre 2025
Production

Production

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France

Emmanuel Foiry quitte Kuoni France
AirMaG

AirMaG

Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales

Air Corsica ajoute deux nouvelles destinations internationales
Transport

Transport

Mobilisation 10 septembre : quelle situation dans les transports ?

Mobilisation 10 septembre : quelle situation dans les transports ?
La Travel Tech

La Travel Tech

easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet

easyHotel propose une clé de chambre 100% dématérialisée dans Apple Wallet
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif
HotelMaG

Hébergement

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast

Moxy renforce son réseau européen avec un nouvel hôtel à Belfast
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe

Costa Croisières lance sa nouvelle saison Caraïbes 2025-2026 en Guadeloupe
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias