Partenariat Hilton - Small Luxury Hotels : un premier bilan très positif

Situé près de Nantes, le Château de Maubreuil fait partie des hôtels raffinés membres de SLH qui ont rejoint récemment le réseau Hilton - Photo : SLH/Hilton France
Un an après la conclusion de leur partenariat exclusif, le groupe hôtelier international Hilton et et le réseau mondial Small Luxury Hotels of the World (SLH) affichent leur satisfaction réciproque.
En effet, chaque semaine, plus d’un membre SLH a - en moyenne - été intégré dans le portefeuille Luxe de Hilton.
Si ce partenariat a, comme prévu, incontestablement permis à Hilton d'élargir sa collection de prestige, créant de nouvelles perspectives de rêve pour les membres du programme de fidélité Hilton Honors, il lui a aussi permis d’étendre sa présence mondiale vers de nouveaux horizons.
Avec des séjours désormais disponibles dans des destinations attrayantes telles qu’Andorre, le Cambodge, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, São Tomé-et-Principe ou encore la Slovénie, c’est à 12 nouveaux pays - et plus d’une centaine de destinations de luxe - que les voyageurs Hilton ont accès depuis l’année dernière.
"Le portefeuille Luxe est un axe de croissance prioritaire pour Hilton, car il répond aux attentes des voyageurs du monde entier en quête d’expériences hôtelières exceptionnelles dans des destinations les plus exclusives", fait valoir John Rogers, Vice-Président Senior & Brand Management, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique chez Hilton.
Et d'ajouter : "Notre partenariat avec Small Luxury Hotels of the World est essentiel à cette ambition : il permet aux propriétaires d’hôtels de bénéficier de la puissance commerciale de Hilton en les mettant en relation avec plus de 226 millions de membres Hilton Honors".
En effet, chaque semaine, plus d’un membre SLH a - en moyenne - été intégré dans le portefeuille Luxe de Hilton.
Si ce partenariat a, comme prévu, incontestablement permis à Hilton d'élargir sa collection de prestige, créant de nouvelles perspectives de rêve pour les membres du programme de fidélité Hilton Honors, il lui a aussi permis d’étendre sa présence mondiale vers de nouveaux horizons.
Avec des séjours désormais disponibles dans des destinations attrayantes telles qu’Andorre, le Cambodge, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, São Tomé-et-Principe ou encore la Slovénie, c’est à 12 nouveaux pays - et plus d’une centaine de destinations de luxe - que les voyageurs Hilton ont accès depuis l’année dernière.
"Le portefeuille Luxe est un axe de croissance prioritaire pour Hilton, car il répond aux attentes des voyageurs du monde entier en quête d’expériences hôtelières exceptionnelles dans des destinations les plus exclusives", fait valoir John Rogers, Vice-Président Senior & Brand Management, Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie-Pacifique chez Hilton.
Et d'ajouter : "Notre partenariat avec Small Luxury Hotels of the World est essentiel à cette ambition : il permet aux propriétaires d’hôtels de bénéficier de la puissance commerciale de Hilton en les mettant en relation avec plus de 226 millions de membres Hilton Honors".
Des réservations en forte hausse
Autres articles
-
Small Luxury Hotels lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial
-
Hilton installe son premier Waldorf Astoria dans les pays nordiques
-
Small Luxury Hotels intègre 25 nouveaux hôtels en 2025
-
Hôtellerie mondiale : les 7 géants qui dominent le marché [ABO]
-
Magora s’associe à Hilton pour un nouveau projet immobilier à Marseille
De leur côté, les hôtels SLH participant au partenariat exclusif avec Hilton ont enregistré une augmentation significative de leurs performances depuis son lancement.
Ainsi, en juillet dernier, le trafic vers les établissements SLH via les canaux de réservation digitaux de Hilton a progressé de 78% par rapport à l’année précédente.
Pour les hôteliers membres de SLH, l’accès au réseau international de Hilton, à sa force marketing et à son programme de fidélité Hilton Honors (plusieurs fois primé) se traduit par une visibilité accrue et davantage de réservations via les canaux directs de Hilton, tout en préservant leur identité et leur indépendance.
"Notre partenariat exclusif avec Hilton continue de produire d’excellents résultats. Il s’agit de notre collaboration la plus solide à ce jour, générant un volume significatif de réservations pour nos membres et attirant toujours plus de nouveaux hôtels au sein de notre portefeuille", souligne Richard Hyde, directeur des opérations de Small Luxury Hotels of the World.
Pour rappel, Hilton dispose d'un portefeuille de 24 marques d’exception, regroupant plus de 8 800 établissements et près de 1,3 million de chambres dans 139 pays et territoires.
De son côté, le réseau mondial Small Luxury Hotels of the World (SLH) regroupe plus de 620 hôtels indépendants basés dans plus de 90 pays.
Lire aussi : SLH lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial
Ainsi, en juillet dernier, le trafic vers les établissements SLH via les canaux de réservation digitaux de Hilton a progressé de 78% par rapport à l’année précédente.
Pour les hôteliers membres de SLH, l’accès au réseau international de Hilton, à sa force marketing et à son programme de fidélité Hilton Honors (plusieurs fois primé) se traduit par une visibilité accrue et davantage de réservations via les canaux directs de Hilton, tout en préservant leur identité et leur indépendance.
"Notre partenariat exclusif avec Hilton continue de produire d’excellents résultats. Il s’agit de notre collaboration la plus solide à ce jour, générant un volume significatif de réservations pour nos membres et attirant toujours plus de nouveaux hôtels au sein de notre portefeuille", souligne Richard Hyde, directeur des opérations de Small Luxury Hotels of the World.
Pour rappel, Hilton dispose d'un portefeuille de 24 marques d’exception, regroupant plus de 8 800 établissements et près de 1,3 million de chambres dans 139 pays et territoires.
De son côté, le réseau mondial Small Luxury Hotels of the World (SLH) regroupe plus de 620 hôtels indépendants basés dans plus de 90 pays.
Lire aussi : SLH lance la collection Wellbeing et élargit son portefeuille mondial