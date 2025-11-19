Hospitalité : le luxe de demain sera durable ou ne sera plus

Demain, un hôtel de luxe durable ne sera pas seulement un lieu économe en énergie. Ce sera un lieu de reconnexion avec la nature, dans le respect de son environnement. L’expérience client passera par une atmosphère intérieure qui prolonge l’extérieur, qui s’inspire des matériaux naturels, de la lumière, de la respiration du vivant.



DELPORTE HOSPITALITY, l’avait déjà démontré en 2016 avec l’agence AW2 lors de la mise en place de la " chambre ORIGINE, éco-responsable, ressourçante et économe en énergie ", un concept pensé comme un retour à la source, où l’écologie devient un vecteur d’émotion et de bien-être. " Nous n’enlève pas du confort au client, on lui en ajoute grâce à l’environnement."



Mais soyons réalistes : tous les hôtels ne pourront pas atteindre ces standards. Les bâtiments anciens, mal isolés, aux normes obsolètes, resteront énergivores malgré les efforts. À l’inverse, les projets neufs ou les établissements récemment rénovés pourront viser des performances environnementales élevées, voire proches de la neutralité carbone.



La clé est là : adapter les ambitions au contexte, sans uniformiser, mais en s’inscrivant dans une dynamique de progrès réel, sincère, et auditable.