Hospitalité : le luxe de demain sera durable ou ne sera plus

Luxe et développement durable : vers une hospitalité plus responsable et plus sincère - Depositphotos.com Auteur LanaStock
Le luxe est par essence un monde d’exigence, d’excellence et de rareté. Mais dans un monde confronté aux enjeux environnementaux, il doit aujourd’hui conjuguer raffinement et responsabilité.
Longtemps en retrait sur les questions écologiques, l’hôtellerie de luxe a entamé sa mue, avec plus ou moins de conviction selon les destinations, les acteurs et les cultures.
Au cœur de cette transition : un paradoxe à résoudre entre confort absolu, attentes croissantes des clients, et urgence climatique. Jusqu’où le luxe peut-il - ou doit-il - aller pour devenir exemplaire ?
Le grand paradoxe du luxe durable : l’impact du transport
Le premier obstacle à un luxe véritablement durable n’est pas à chercher dans les hôtels eux-mêmes, mais bien dans le transport.
Pour un palace français, plus de 75% de la clientèle est internationale, avec une forte représentation des marchés asiatiques, nord-américains ou du Moyen-Orient. Or ce sont précisément ces longs courriers qui génèrent la plus grande part des émissions de CO₂ liées au séjour.
Ainsi, même l’hôtel le plus vertueux, aux normes énergétiques irréprochables, ne peut à lui seul compenser l’empreinte carbone du voyage de ses hôtes. Le paradoxe est donc structurel : plus un hôtel est prestigieux et attire de loin, plus son impact est difficile à réduire.
Des initiatives concrètes, mais des réalités contrastées
Depuis plusieurs années, de nombreux établissements de luxe ont entamé une transition écologique. Cela commence en cuisine, avec des approvisionnements en circuits courts, des produits biologiques ou en agriculture raisonnée, parfois même cultivés dans des potagers propres à l’hôtel.
Certains chefs exigent des produits locaux situés dans un rayon de 200 km maximum, pour limiter le transport et garantir la fraîcheur.
La gestion énergétique a aussi évolué : ampoules basse consommation, réglages fins de la température, pilotage intelligent de la climatisation ou de l’arrosage, voire suppression pure et simple de certains équipements énergivores.
Au Costa Rica, par exemple, certains hôtels resorts pionniers ont supprimé les minibars, remplacés par des glacières alimentées en glace chaque matin. D’autres vont jusqu’à concevoir des hôtels démontables, pour réduire leur empreinte sur le site naturel.
Il faut rester lucide : toutes les destinations ne progressent pas à la même vitesse. En Californie, il est courant depuis plus de 20 ans de ne changer les serviettes et draps que sur demande du client. Ailleurs, y compris dans certaines destinations prisées du luxe, des hôtels continuent encore de les remplacer chaque jour, même s’ils n’ont été que peu utilisés, dans des chambres climatisées 24h/24.
Cette disparité n’est pas qu’une question géographique. Certains groupes hôteliers ou propriétaires indépendants sont beaucoup plus avancés que d’autres, avec une vraie volonté de réinvention. D’autres restent figés dans des pratiques d’un autre temps, parfois pour des raisons culturelles, parfois par manque d’initiative ou de moyens.
Sensibiliser sans culpabiliser : une nouvelle pédagogie de l’hospitalité
Dans un hôtel de luxe, le collaborateur ne s’impose pas, il propose. La relation au client doit rester élégante, respectueuse, généreuse. Cela ne signifie pas qu’il faut éviter de parler d’environnement. Au contraire : les clients sont prêts à entendre un discours sur la responsabilité, à condition qu’il soit formulé avec tact.
Il ne s’agit pas de "faire la leçon" mais de créer un lien entre hospitalité et conscience écologique. Informer le client sur ses gestes (le linge, l’eau, l’électricité), sur la provenance des produits, sur les efforts réalisés par l’hôtel peut enrichir son expérience.
La jeune génération de clients y est d’ailleurs très sensible, voire en attente de telles initiatives.
"Le luxe, c’est aussi de comprendre que nous sommes privilégiés. Cela implique une forme de responsabilité et de respect du lieu où nous nous séjournons. C’est un échange de valeurs, pas une contrainte", explique Laurent Delporte.
L’hospitalité responsable ne retire rien à l’expérience du client : elle y ajoute du sens.
Vers un hôtel de luxe durable en 2035 : retour à la nature et innovation douce
Demain, un hôtel de luxe durable ne sera pas seulement un lieu économe en énergie. Ce sera un lieu de reconnexion avec la nature, dans le respect de son environnement. L’expérience client passera par une atmosphère intérieure qui prolonge l’extérieur, qui s’inspire des matériaux naturels, de la lumière, de la respiration du vivant.
DELPORTE HOSPITALITY, l’avait déjà démontré en 2016 avec l’agence AW2 lors de la mise en place de la "chambre ORIGINE, éco-responsable, ressourçante et économe en énergie", un concept pensé comme un retour à la source, où l’écologie devient un vecteur d’émotion et de bien-être. "Nous n’enlève pas du confort au client, on lui en ajoute grâce à l’environnement."
Mais soyons réalistes : tous les hôtels ne pourront pas atteindre ces standards. Les bâtiments anciens, mal isolés, aux normes obsolètes, resteront énergivores malgré les efforts. À l’inverse, les projets neufs ou les établissements récemment rénovés pourront viser des performances environnementales élevées, voire proches de la neutralité carbone.
La clé est là : adapter les ambitions au contexte, sans uniformiser, mais en s’inscrivant dans une dynamique de progrès réel, sincère, et auditable.
Réconcilier l’excellence et la conscience
Le luxe a longtemps été perçu comme un monde à part, parfois déconnecté des enjeux de société. Ce temps-là est révolu. Les hôteliers, les chefs, les designers, les propriétaires d’établissements de prestige le savent : le luxe de demain sera durable, ou ne sera plus.
Il ne s’agit pas de renoncer à l’excellence, mais de la repenser à l’aune de la responsabilité. Dans cette nouvelle forme d’hospitalité, le respect de la planète devient un acte d’élégance, au même titre qu’un geste attentionné envers un client.
La vraie rareté aujourd’hui, ce n’est plus le marbre ni le cristal : c’est la cohérence, la sincérité et l’engagement.
Et c’est précisément ce que les hôtes de demain viendront chercher.
Laurent Delporte
Laurent Delporte est le président et fondateur de DELPORTE Hospitality.
Après 25 ans d'expérience dans l'hôtellerie de luxe, notamment au sein du groupe Accor, il combine esprit visionnaire, culture internationale de l'hospitalité, compétences managériales et opérationnelles et réseau d'experts indépendants pour accompagner les décideurs en matière d'hospitalité au service de leurs clients, collaborateurs et partenaires.
À la fois consultant reconnu dans l'industrie hôtelière, executive coach auprès de dirigeants, conférencier dans le monde de l'hospitalité, il dirige également le magazine DH-Mag dédié aux tendances en hôtellerie et intervient auprès de grandes écoles et salons (HEC, Sup de Luxe, EquipHotel, Maison & Objets…).
Par ailleurs, Laurent Delporte a intégré la 8e place du classement international des influenceurs de l’hôtellerie en 2024 par le magazine américain Global Hospitality et l’organisation International hospitality Institut (IHI) basés aux Etats-Unis. Il a été sélectionné aussi dans la liste des 25 conférenciers du secteur luxe dans le monde.
