TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Ciels du Monde – Retour sur le succès du Tour du Monde 2025


En 23 jours, avec 9 escales et un avion entièrement privatisé, Ciels du Monde a emmené ses passagers, passionnés de grands voyages, à la découverte des sites les plus emblématiques de notre planète.


Rédigé par le Lundi 5 Janvier 2026

© Ciels du Monde
© Ciels du Monde
TAP Air Portugal
Du mystère de Chichén Itzá aux hauteurs sacrées du Machu Picchu, de l’émotion suscitée par les Moai de l’île de Pâques aux lagons turquoise de la Polynésie française, chaque étape a offert une immersion rare et privilégiée.

Le passage symbolique de la ligne de changement de date a ajouté une touche unique à cette odyssée, avant de poursuivre vers les terres maories de Rotorua en Nouvelle-Zélande, le majestueux temple de Borobudur en Indonésie, les énigmatiques sanctuaires d’Angkor au Cambodge, l’éclat intemporel du Taj Mahal en Inde et les gorges de pierre ocre de Pétra en Jordanie.

© Ciels du Monde
© Ciels du Monde
Saluée pour son organisation fluide, son confort remarquable et la richesse de ses expériences, cette édition 2025 restera une référence pour tous les participants et un véritable succès pour Ciels du Monde, spécialiste des croisières aériennes.

Les inscriptions sont ouvertes pour l’édition 2026 !


L’édition 2026 du prochain Tour du Monde s’annonce plus captivante que jamais, avec un itinéraire renouvelé qui mêle sites mythiques, expériences exclusives et trois nouvelles escales d’exception.

© Ciels du Monde
© Ciels du Monde
Panama

Première nouveauté de cette édition, la ville de Panama dévoile un fascinant mélange de modernité et de mémoire historique. La rencontre avec une communauté indigène constitue un moment fort, tout comme la découverte du Canal de Panama, qui révèle l’ingénierie colossale reliant deux océans. Entre les ruines de l’ancienne cité et la jungle luxuriante, cette escale ouvre le voyage sur une note spectaculaire et inattendue.

Népal – Katmandou

Katmandou rejoint l’itinéraire 2026 pour offrir une immersion profonde dans l’univers spirituel de l’Himalaya. Ses stupas majestueux, ses ruelles anciennes et son atmosphère unique en font une étape à la fois mystique et riche en rencontres. Cette escale permet de découvrir une culture vivante, façonnée par des siècles de traditions et de dévotion.

Égypte – Louxor

Dernière nouveauté, Louxor dévoile l’héritage monumental de l’Égypte ancienne à travers ses temples grandioses et la vallée des Rois. Chaque pierre ici raconte l’histoire d’une civilisation fascinante qui continue de captiver les voyageurs du monde entier. Entre le majestueux Nil, les tombes pharaoniques et les architectures millénaires, cette étape ajoute une dimension intemporelle et majestueuse au voyage.

Pour découvrir tous les détails de cette aventure exceptionnelle avec Ciels du Monde, rendez-vous sur notre site internet et explorez le programme complet du Tour du Monde, qui se déroulera sur 24 jours, du 24 octobre au 16 novembre 2026. Une invitation à réserver dès maintenant votre place pour ce voyage unique !
© Canva
© Canva




© Ciels du Monde



Informations et réservations :

Ciels du Monde (membre du groupe Phoenix Voyages)

Contactez M. Charlie Extra - Responsable agences
Tel : 04 75 07 80 67 – Mobile : 07 71 10 14 24

Email : commercial2@cielsdumonde.com
Site Internet : www.cielsdumonde.com




Lu 321 fois

Tags : Ciels du Monde
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 5 Janvier 2026 - 06:56 Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

Lundi 5 Janvier 2026 - 00:05 Les webinaires Canada en janvier

Brand News DestiMaG

Tahiti Tourisme : les temps forts de 2025 et les rendez-vous professionnels à venir en 2026

Tahiti Tourisme : les temps forts de 2025 et les rendez-vous professionnels à venir en 2026
L’année 2025 s’inscrit comme une année de consolidation pour la destination Tahiti Et Ses Îles,...
Legends and Paradise
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique

Avec Bretzel Travel : un tourisme franco-allemand authentique, fun et écologique
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Adriana Minchella et Jean-Virgile Crance élevés au grade de Chevalier de la Légion d’honneur

Venezuela : les vols vers les Antilles maintenus ?

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

TemptingPlaces Collection veut fédérer une trentaine d'hôtels d'ici 2028 !

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

DESTINATIONS NATURE : Expertise et passion au service des acteurs du tourisme de l’outdoor

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !
AirMaG

AirMaG

Venezuela : les vols vers les Antilles maintenus ?

Venezuela : les vols vers les Antilles maintenus ?
CruiseMaG

CruiseMaG

La croisière en catamaran a le vent en poupe

La croisière en catamaran a le vent en poupe
Distribution

Distribution

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier

JC - Les Bons Tuyaux débarque sur TourMaG dès janvier
Futuroscopie

Futuroscopie

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]

De l’auberge de jeunesse au Generator : toute une histoire [ABO]
HotelMaG

Hébergement

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine

La Plagne, Tignes : Cîmehôtel investit dans l’avenir de l’hôtellerie alpine
La Travel Tech

La Travel Tech

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?

Intelligence artificielle : comment l'utiliser au quotidien en agences de voyages ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

TemptingPlaces Collection veut fédérer une trentaine d'hôtels d'ici 2028 !

TemptingPlaces Collection veut fédérer une trentaine d'hôtels d'ici 2028 !
Partez en France

Partez en France

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles

Atout France choisit Cognac pour la 11ᵉ édition de Destination Vignobles
Production

Production

Le groupe Marietton acquiert Japan Experience

Le groupe Marietton acquiert Japan Experience
Transport

Transport

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés

Marseille : les travaux de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur (LNPCA) officiellement lancés
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
Voyages responsables

Voyages Responsables

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !

Passez à l’action : la RSE, un levier clé pour le tourisme !
TravelJobs

Emploi & Formation

MARIETTON DEVELOPPEMENT

MARIETTON DEVELOPPEMENT
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias