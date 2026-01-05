Ciels du Monde – Retour sur le succès du Tour du Monde 2025

Du mystère de Chichén Itzá aux hauteurs sacrées du Machu Picchu, de l’émotion suscitée par les Moai de l’île de Pâques aux lagons turquoise de la Polynésie française, chaque étape a offert une immersion rare et privilégiée.
Le passage symbolique de la ligne de changement de date a ajouté une touche unique à cette odyssée, avant de poursuivre vers les terres maories de Rotorua en Nouvelle-Zélande, le majestueux temple de Borobudur en Indonésie, les énigmatiques sanctuaires d’Angkor au Cambodge, l’éclat intemporel du Taj Mahal en Inde et les gorges de pierre ocre de Pétra en Jordanie.
Saluée pour son organisation fluide, son confort remarquable et la richesse de ses expériences, cette édition 2025 restera une référence pour tous les participants et un véritable succès pour Ciels du Monde, spécialiste des croisières aériennes.
L’édition 2026 du prochain Tour du Monde s’annonce plus captivante que jamais, avec un itinéraire renouvelé qui mêle sites mythiques, expériences exclusives et trois nouvelles escales d’exception.
Les inscriptions sont ouvertes pour l’édition 2026 !
Panama
Première nouveauté de cette édition, la ville de Panama dévoile un fascinant mélange de modernité et de mémoire historique. La rencontre avec une communauté indigène constitue un moment fort, tout comme la découverte du Canal de Panama, qui révèle l’ingénierie colossale reliant deux océans. Entre les ruines de l’ancienne cité et la jungle luxuriante, cette escale ouvre le voyage sur une note spectaculaire et inattendue.
Népal – Katmandou
Katmandou rejoint l’itinéraire 2026 pour offrir une immersion profonde dans l’univers spirituel de l’Himalaya. Ses stupas majestueux, ses ruelles anciennes et son atmosphère unique en font une étape à la fois mystique et riche en rencontres. Cette escale permet de découvrir une culture vivante, façonnée par des siècles de traditions et de dévotion.
Égypte – Louxor
Dernière nouveauté, Louxor dévoile l’héritage monumental de l’Égypte ancienne à travers ses temples grandioses et la vallée des Rois. Chaque pierre ici raconte l’histoire d’une civilisation fascinante qui continue de captiver les voyageurs du monde entier. Entre le majestueux Nil, les tombes pharaoniques et les architectures millénaires, cette étape ajoute une dimension intemporelle et majestueuse au voyage.
Pour découvrir tous les détails de cette aventure exceptionnelle avec Ciels du Monde, rendez-vous sur notre site internet et explorez le programme complet du Tour du Monde, qui se déroulera sur 24 jours, du 24 octobre au 16 novembre 2026. Une invitation à réserver dès maintenant votre place pour ce voyage unique !
© Ciels du Monde
Informations et réservations :
Ciels du Monde (membre du groupe Phoenix Voyages)
Contactez M. Charlie Extra - Responsable agences
Tel : 04 75 07 80 67 – Mobile : 07 71 10 14 24
Email : commercial2@cielsdumonde.com
Site Internet : www.cielsdumonde.com
