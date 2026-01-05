Ciels du Monde – Retour sur le succès du Tour du Monde 2025

Panama



Première nouveauté de cette édition, la ville de Panama dévoile un fascinant mélange de modernité et de mémoire historique. La rencontre avec une communauté indigène constitue un moment fort, tout comme la découverte du Canal de Panama, qui révèle l’ingénierie colossale reliant deux océans. Entre les ruines de l’ancienne cité et la jungle luxuriante, cette escale ouvre le voyage sur une note spectaculaire et inattendue.



Népal – Katmandou



Katmandou rejoint l’itinéraire 2026 pour offrir une immersion profonde dans l’univers spirituel de l’Himalaya. Ses stupas majestueux, ses ruelles anciennes et son atmosphère unique en font une étape à la fois mystique et riche en rencontres. Cette escale permet de découvrir une culture vivante, façonnée par des siècles de traditions et de dévotion.



Égypte – Louxor



Dernière nouveauté, Louxor dévoile l’héritage monumental de l’Égypte ancienne à travers ses temples grandioses et la vallée des Rois. Chaque pierre ici raconte l’histoire d’une civilisation fascinante qui continue de captiver les voyageurs du monde entier. Entre le majestueux Nil, les tombes pharaoniques et les architectures millénaires, cette étape ajoute une dimension intemporelle et majestueuse au voyage.