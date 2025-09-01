TOUR DU MONDE "Visages et Civilisations du Monde" signé Ciels du Monde

À bord d’un avion entièrement privatisé, pendant 23 jours / 21 nuits, vivez un périple hors du temps, à la croisée des cultures, des histoires et des peuples.
Des escales soigneusement choisies vous ouvriront les portes des civilisations les plus emblématiques que la Terre ait connues.
Voyagez l’esprit léger : tout est inclus, pensé et orchestré par nos professionnels du voyage, pour que vous puissiez simplement savourer l’instant.
ITINERAIRE DU TOUR DU MONDE 2026
|NOUVEAUTÉ 2026
|Panama, capitale contrastée entre modernité et héritage colonial, sans oublier son célèbre canal (Panama)
|● La beauté de l’ancienne cité inca du Machu Picchu (Pérou)
|● Les Mystères de l’Île de Pâques et ses statues (Chili)
|● Farniente à Moorea ou Bora-Bora, au bord de lagons aux eaux turquoise (Polynésie française)
|● Auckland, Rotorua, et ses impressionnants geysers, en plein pays Maori (Nouvelle-Zélande)
|● Le temple de Borobudur, vestige millénaire bouddhiste (Indonésie)
|● Angkor, le plus grand site archéologique au monde (Cambodge)
|NOUVEAUTÉ 2026
|● Katmandou, métropole spirituelle nichée au pied de l’Himalaya (Népal)
|NOUVEAUTÉ 2026
|● Louxor, berceau de l’Égypte antique, entre temples et nécropoles (Égypte)
Une invitation au voyage mêlant découvertes culturelles, paysages grandioses et expériences uniques aux quatre coins du globe.
De gauche à droite : Panama - Panama © Canva / Katmandou - Népal © Shutterstock / Louxor - Egypte © Canva
Les trajets sont conçus pour optimiser chaque instant de découverte : aucun vol de nuit, des horaires soigneusement pensés pour maximiser les visites, et une logistique fluide qui vous libère de toute contrainte. À chaque escale, d'une durée de 2 à 4 jours, CIELS DU MONDE vous propose un hébergement dans les hôtels 5 étoiles les plus prestigieux de chaque destination, pour une expérience inoubliable.
À bord, une équipe dédiée assure un service haut de gamme : directeur de croisière, responsable des opérations, médecin/infirmier, photographe et personnel en charge des bagages. Les hôtesses et stewards proposent une sélection de vins, spiritueux et boissons soigneusement choisis par le sommelier, pour accompagner les repas raffinés.
Choisir CIELS DU MONDE, c’est vivre une évasion hors du temps, tout en soutenant les populations locales et en respectant la nature, grâce à une équipe passionnée et engagée aux côtés de ses partenaires.
IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES SUR LE TOUR DU MONDE 2025 - 02 au 24 novembre 2025 !!
© Ciels du Monde
Informations et réservations :
Ciels du Monde (membre du groupe Phoenix Voyages)
Contactez M. Charlie Extra - Responsable agences
Tel : 04 75 07 80 67 – Mobile : 07 71 10 14 24
Email : commercial2@cielsdumonde.com
Site Internet : www.cielsdumonde.com
