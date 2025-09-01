TOUR DU MONDE "Visages et Civilisations du Monde" signé Ciels du Monde

Les trajets sont conçus pour optimiser chaque instant de découverte : aucun vol de nuit, des horaires soigneusement pensés pour maximiser les visites, et une logistique fluide qui vous libère de toute contrainte. À chaque escale, d'une durée de 2 à 4 jours, CIELS DU MONDE vous propose un hébergement dans les hôtels 5 étoiles les plus prestigieux de chaque destination, pour une expérience inoubliable.



À bord, une équipe dédiée assure un service haut de gamme : directeur de croisière, responsable des opérations, médecin/infirmier, photographe et personnel en charge des bagages. Les hôtesses et stewards proposent une sélection de vins, spiritueux et boissons soigneusement choisis par le sommelier, pour accompagner les repas raffinés.



Choisir CIELS DU MONDE, c’est vivre une évasion hors du temps, tout en soutenant les populations locales et en respectant la nature, grâce à une équipe passionnée et engagée aux côtés de ses partenaires.



IL RESTE ENCORE QUELQUES PLACES SUR LE TOUR DU MONDE 2025 - 02 au 24 novembre 2025 !!

