TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions


Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du Tour-Opérateur la possibilité de partir au plus près de chez eux. Au final, ce sont plus de 30 villes de départ en France et des pays limitrophes qui sont proposées. Stéphane Dossetto, directeur commercial a accepté de nous en dire plus.


Rédigé par le Lundi 13 Octobre 2025

Vous étiez présents en force sur le dernier IFTM, qu’en retenez-vous ?

© Canva Quartier Libre
© Canva Quartier Libre
Aerticket

Stéphane Dossetto : « Si l’on oublie, les trois dernières heures du salon qui ont été pour le moins épiques, nous avons fait de très belles rencontres que cela soit avec nos clients fidèles et de nombreux prospects.

Nous avons concrétisé des mises en places et présenté nos nouveautés. Et le fait de partager un stand avec nos amis de Resaneo nous permet de découvrir des acteurs qui ne seraient peut-être pas spontanément venus à nous, et vice-versa. »

A ce sujet, vous vantez régulièrement la synergie entre Quartier Libre et Resaneo. comment cela se matérialise-t-elle ?

Stéphane Dossetto : « Resaneo est reconnu comme l’expert de l’aérien depuis plus de treize ans. C’est une chance pour un Tour-Opérateur comme Quartier Libre de bénéficier de ses compétences en la matière. Nous maîtrisons la conception de notre offre terrestre en nous appuyant sur des partenariats forts depuis très longtemps, et en travaillant avec Resaneo pour la partie aérienne, nous complétons notre panoplie de producteur pour servir nos clients où qu’ils se trouvent. Nous avons la volonté de faire découvrir notre savoir faire à un maximum de monde, cela signifie que nous partons, comme tout le monde de Paris et des métropoles régionales. Mais qu’en est-il des habitants éloignés de celles-ci ? Ce sont des millions de personnes qui sont laissées pour compte, alors que leurs envies de découvertes sont aussi fortes, pourquoi ne pourraient-elles pas, elles aussi, partir d’un aéroport non loin de chez elles ? Pour leur proposer cette possibilité, c’est là que la synergie entre Quartier Libre et Resaneo prend ton sons sens. »
Stéphane Dossetto dit " Isatis méridional" © Quartier Libre
Stéphane Dossetto dit " Isatis méridional" © Quartier Libre

Pour cet hiver, pouvez-vous donner des exemples concrets ?

Stéphane Dossetto : « Toutes nos destinations bénéficient de départs d’un maximum d’aéroports régionaux, dans la limite de l’offre existante et des standards de qualité que nous exigeons, bien évidemment. Pour le détail, il est nécessaire de se référer aux informations sur notre site.

Concernant cet hiver, c’est un gros coup d’accélérateur qui est mis sur nos produits en Laponie suédoise.
Par exemple, notre séjour multi-activités Immersion en Laponie suédoise, avec hébergement à l’hôtel Scandic de Luleå, est accessible de Marseille, Nice, Montpellier et Toulouse. Et bien, vous pouvez désormais retrouver des départs depuis Perpignan, Pau, Biarritz, Ajaccio, Aurillac, Castres, Brive et Rodez. Pour ces dernières, seuls les départs du vendredi ne seront pas disponibles.

En complément, nous proposons également des vols directs : de Bordeaux le 6 mars 2026, de La Rochelle le 9 janvier, de Marseille le 16 février et de Lyon le 21 janvier. »

Comment sont prévues les correspondances avec votre vol direct pour Luleå au départ de Paris ?

Stéphane Dossetto : « En effet, et le fonctionnement est extrêmement simple. Nos clients rejoignent notre vol Transavia au départ d’Orly avec le vol en provenance de leur ville. Quartier Libre assure la connexion pour que cela soit le plus fluide possible.

Que se passe-t-il si le retour est trop tardif ?

Stéphane Dossetto : « Cela sera fatalement le cas pour certaines correspondances. Mais pas de panique, une nuit d’hôtel à proximité de l’aéroport d’Orly est incluse au retour pour repartir le lendemain dans la journée. Ce, afin de garantir un voyage en toute sérénité. Et quoiqu’il en soit, je ne veux pas faire l’oiseau de mauvais augure, nous avons souscrit une assurance en cas d’aléa. »

Pouvez-vous nous donner les dates de départs ?

Stéphane Dossetto : « En Janvier les jours concernés sont les 07, 14, 16, 23, 26, 28 et 30.
Et pour février les 2, 4 et 6 »
© Canva Quartier Libre
© Canva Quartier Libre

Qu’est-ce qui vous a incité à prendre ce positionnement volontariste ?

Stéphane Dossetto : « Cette politique volontariste de désenclavement est certainement due au fait que nous sommes nous même implantés en région. Permettre à tous, et pas seulement aux clients de l’Île de France, de découvrir les pays qui tiennent à cœur des équipes de Quartier Libre est une double satisfaction. Et le fait d’avoir une société sœur comme Resaneo, nous permet de réaliser ce qui, au départ, ne pouvait sembler n’être qu’un vœu pieux. »

Pour conclure, où retrouver toutes ses informations ?

Stéphane Dossetto : « Notre catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter le travail des agents de voyages, nous avons intégré des liens qui redirigent directement vers la page internet du produit afin d’en connaître tous les détails.

N’attendez pas pour le commander

Le catalogue 2026, que certains ont déjà pu récupérer lors du salon, est désormais sorti et il est possible de le commander via le même lien.

Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro , L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille - +33(0)9 72 38 52 44). Il n’y a plus qu’à foncer ».

Contacter Quartier Libre

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.

Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28

facebook instagramyoutube



Lu 427 fois

Tags : Quartier Libre
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 6 Octobre 2025 - 06:00 Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Lundi 29 Septembre 2025 - 06:00 AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

Assur-Travel
Dernière heure

easyJet holidays met le cap sur Louxor

Alpes-Maritimes : le préfet veut imposer des quotas pour les navires de croisière

Mondial Tourisme mise sur l’expérience terrain pour booster la destination Tunisie

Storytelling : comment faire voyager vos clients avant même leur départ ! [ABO]

"Il faut de tout pour faire un monde… Et du bonheur avant tout" [ABO]

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Les annonces

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Montbrison (42))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Forfaitiste groupes collectivités H/F - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Serge Papin (ex-directeur de système U) nommé ministre du tourisme

Serge Papin (ex-directeur de système U) nommé ministre du tourisme
Partez en France

Partez en France

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Chypre : l’île où chaque voyage devient une expérience unique

Chypre : l’île où chaque voyage devient une expérience unique
Production

Production

Kosmo Travel renforce sa présence sur Chypre pour 2026/2027

Kosmo Travel renforce sa présence sur Chypre pour 2026/2027
AirMaG

AirMaG

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

easyJet holidays met le cap sur Louxor

easyJet holidays met le cap sur Louxor
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explorez les merveilles intemporelles de l'Europe avec Regent Seven Seas Cruises®

Explorez les merveilles intemporelles de l'Europe avec Regent Seven Seas Cruises®
HotelMaG

Hébergement

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik

Islande : une première adresse Candlewood Suites à Reykjavik
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpes-Maritimes : le préfet veut imposer des quotas pour les navires de croisière

Alpes-Maritimes : le préfet veut imposer des quotas pour les navires de croisière
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias