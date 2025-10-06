Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions



Vous étiez présents en force sur le dernier IFTM, qu’en retenez-vous ?



Stéphane Dossetto : « Si l’on oublie, les trois dernières heures du salon qui ont été pour le moins épiques, nous avons fait de très belles rencontres que cela soit avec nos clients fidèles et de nombreux prospects.



Nous avons concrétisé des mises en places et présenté nos nouveautés. Et le fait de partager un stand avec nos amis de Resaneo nous permet de découvrir des acteurs qui ne seraient peut-être pas spontanément venus à nous, et vice-versa. »



A ce sujet, vous vantez régulièrement la synergie entre Quartier Libre et Resaneo. comment cela se matérialise-t-elle ?

Stéphane Dossetto : « Resaneo est reconnu comme l’expert de l’aérien depuis plus de treize ans. C’est une chance pour un Tour-Opérateur comme Quartier Libre de bénéficier de ses compétences en la matière. Nous maîtrisons la conception de notre offre terrestre en nous appuyant sur des partenariats forts depuis très longtemps, et en travaillant avec Resaneo pour la partie aérienne, nous complétons notre panoplie de producteur pour servir nos clients où qu’ils se trouvent. Nous avons la volonté de faire découvrir notre savoir faire à un maximum de monde, cela signifie que nous partons, comme tout le monde de Paris et des métropoles régionales. Mais qu’en est-il des habitants éloignés de celles-ci ? Ce sont des millions de personnes qui sont laissées pour compte, alors que leurs envies de découvertes sont aussi fortes, pourquoi ne pourraient-elles pas, elles aussi, partir d’un aéroport non loin de chez elles ? Pour leur proposer cette possibilité, c’est là que la synergie entre Quartier Libre et Resaneo prend ton sons sens. »



Pour cet hiver, pouvez-vous donner des exemples concrets ?

Stéphane Dossetto : « Toutes nos destinations bénéficient de départs d’un maximum d’aéroports régionaux, dans la limite de l’offre existante et des standards de qualité que nous exigeons, bien évidemment. Pour le détail, il est nécessaire de se référer aux informations sur notre site.



Concernant cet hiver, c’est un gros coup d’accélérateur qui est mis sur nos produits en Laponie suédoise.

Par exemple, notre séjour multi-activités Immersion en Laponie suédoise , avec hébergement à l’hôtel Scandic de Luleå, est accessible de Marseille, Nice, Montpellier et Toulouse. Et bien, vous pouvez désormais retrouver des départs depuis Perpignan, Pau, Biarritz, Ajaccio, Aurillac, Castres, Brive et Rodez. Pour ces dernières, seuls les départs du vendredi ne seront pas disponibles.



En complément, nous proposons également des vols directs : de Bordeaux le 6 mars 2026, de La Rochelle le 9 janvier, de Marseille le 16 février et de Lyon le 21 janvier. »



Comment sont prévues les correspondances avec votre vol direct pour Luleå au départ de Paris ?

Stéphane Dossetto : « En effet, et le fonctionnement est extrêmement simple. Nos clients rejoignent notre vol Transavia au départ d’Orly avec le vol en provenance de leur ville. Quartier Libre assure la connexion pour que cela soit le plus fluide possible.



Que se passe-t-il si le retour est trop tardif ?

Stéphane Dossetto : « Cela sera fatalement le cas pour certaines correspondances. Mais pas de panique, une nuit d’hôtel à proximité de l’aéroport d’Orly est incluse au retour pour repartir le lendemain dans la journée. Ce, afin de garantir un voyage en toute sérénité. Et quoiqu’il en soit, je ne veux pas faire l’oiseau de mauvais augure, nous avons souscrit une assurance en cas d’aléa. »



Pouvez-vous nous donner les dates de départs ?

Stéphane Dossetto : « En Janvier les jours concernés sont les 07, 14, 16, 23, 26, 28 et 30.

Et pour février les 2, 4 et 6 »



Qu’est-ce qui vous a incité à prendre ce positionnement volontariste ?

Stéphane Dossetto : « Cette politique volontariste de désenclavement est certainement due au fait que nous sommes nous même implantés en région. Permettre à tous, et pas seulement aux clients de l’Île de France, de découvrir les pays qui tiennent à cœur des équipes de Quartier Libre est une double satisfaction. Et le fait d’avoir une société sœur comme Resaneo, nous permet de réaliser ce qui, au départ, ne pouvait sembler n’être qu’un vœu pieux. »



Pour conclure, où retrouver toutes ses informations ?





N’attendez pas pour le



Le catalogue 2026, que certains ont déjà pu récupérer lors du salon, est désormais sorti et il est possible de le commander via le même lien.



Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro , L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille - +33(0)9 72 38 52 44). Il n’y a plus qu’à foncer ». Stéphane Dossetto : « Notre catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter le travail des agents de voyages, nous avons intégré des liens qui redirigent directement vers la page internet du produit afin d’en connaître tous les détails.N’attendez pas pour le commander Le catalogue 2026, que certains ont déjà pu récupérer lors du salon, est désormais sorti et il est possible de le commander via le même lien.Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro , L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ…. ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille - +33(0)9 72 38 52 44). Il n’y a plus qu’à foncer ».



Contacter Quartier Libre