Laponie suédoise : Quartier Libre mise sur la qualité de l’hébergement

Rendez-vous stand K53 à l'IFTM pour vous annoncer les nouveautés. Avec un 3ème vol hebdomadaire ajouté et une attention particulière apportée à la qualité de l’hébergement, avec des splendides chalets en plus de nos deux hôtels 3*sup et 4*. Ainsi qu'un circuit dans la Laponie norvégienne, finlandaise et suédoise.

Vol direct Paris ou Régions pour Lulea avec deux hôtel 3*sup et 4*

Stéphane Dossetto, Directeur commercial de Quartier Libre, détaille :



« La Laponie suédoise est pour nous la manière de prendre le contre-pied du surtourisme. C’est aussi un positionnement sur un créneau tarifaire accessible au plus grand nombre, en proposant néanmoins des activités exclusives pour nos clients. De plus nous avons pris soin de miser sur un hébergement de très bon standing. Si la Suède n’a pas le même type de classification que la France, je peux dire que nous logeons nos clients dans un établissement équivalent à un 3*sup et dans un autre correspondant à un 4*.



La destination est désormais connue et reconnue et s’installe dans le paysage de l’offre touristique française.



Pour la saison prochaine qui démarrera le 15 décembre, nous ajoutons un troisième vol hebdomadaire en proposant toujours deux produits. Notre Immersion en Laponie suédoise, et notre Séjour au cœur de la Laponie suédoise. Comme toujours avec Quartier Libre, il y a des départs de Paris et des aéroports en régions ».



Un hiver 2025/26 en Laponie avec 3 vols/semaine et des exclus

Stéphane explique : « Nous proposons notre Immersion en Laponie suédoise, un séjour multi-activités en 8J/7N, avec un vol direct au départ de Paris tous les vendredis du 19 décembre 2025 jusqu’au 27 mars 2026.



Quant aux deuxièmes et troisièmes vols, direct également, ils sont destinés à notre Séjour au cœur de la Laponie suédoise. Avec des départs chaque lundi du 15 décembre 2025 jusqu’au 23 mars 2026. Et chaque mercredi du 17 décembre 2025 jusqu’au 25 mars 2026.

Quartier Libre fidèle à sa vocation de voyagiste régional propose de nombreux départs à partir des aéroports en régions, tels que Bordeaux (2 départs), Metz, Le Havre, La Rochelle (2 départs), Lyon (2 départs), Marseille ainsi que Liège en Belgique.



Immersion en Laponie suédoise au départ de Paris et régions

L’immersion en Laponie suédoise de Quartier Libre c’est :

Un séjour multi-activités en pension complète

Nos clients profiteront d’un séjour situé au cœur de la ville de Luleå dans un magnifique hôtel 4* totalement rénové, équipé d’une piscine couverte, d’un sauna et d’une salle de sport.

Des activités et excursions journalières incluses dans le programme telles que : une excursion en motoneige, un safari chiens de traîneau, la découverte de la culture Sami dans une ferme de rennes et d’élans, une randonnée en raquettes, une initiation à la pêche sous la glace, une rencontre avec Père et Mère-Noël, et sans oublier la visite du village-église de Gammelstad, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.



Dès l’arrivée à l’hôtel nous fournissons à chaque client un équipement « grand froid » (Combinaison, bottes et gants) qu’il conservera pendant toute la semaine pour profiter pleinement du séjour, protégé de l’hiver lapon.

Tous les déjeuners sont prévus à l’extérieur de l’hôtel ce qui promet une réelle immersion dans la culture suédoise.

Outre toutes ces activités incluses, nous vous proposons un panel d’options réservables selon les envies, telles que :

Une balade nocturne à bord d’un brise-glace pour tenter de voir les aurores boréales, et en journée, une baignade dans l’eau gelée dans le cadre d’une mini-croisière ce même brise-glace. Si le nombre d’inscrits est suffisant nous proposons également une initiation à la fabrication du pain local selon les anciennes traditions et un apprentissage de la vie nordique.



Séjour au cœur de la Laponie suédoise » au départ de Paris et provinces

Nous vous proposons un programme très complet et une formule en pension complète.

L’hôtel Pite Havsbad situé à Piteå est un très bel hôtel classé 5* norme locale (équivalent à un 4* norme française). L’établissement est doté d’un SPA en bord de mer (1 entrée offerte), d’une patinoire, d’un bowling (payant) et d’un mini golf (payant), mais aussi d’un Parc aquatique (3000m²) en accès gratuit, avec ses 3 jacuzzis, 4 saunas, 1 hammam, ses piscines et leurs 5 toboggans.

De plus, les clients profiteront des activités au départ de l’hôtel. Nous fournissons à chaque client un équipement « grand froid » ( combinaison, bottes et gants) qu’il conservera pendant toute la semaine et le protégera des températures hivernales lapones.

A l’instar du séjour Immersion en Laponie suédoise, des activités et excursions journalières sont incluses dans le programme telles que, une initiation à la motoneige, une balade avec des chiens de traîneau sur un site exclusif Quartier Libre et ses mushers français, un dîner lapon et une soirée Tipi tente au bord de la mer Baltique, une initiation à la vie nordique et une excursion en raquettes avec Pierre, un français installé sur place depuis des années. A disposition gracieusement une salle de sport et de musculation. En libre service également des raquettes et skis de fond. Le padel en revanche est payant. Et pour couronner le tout, des films sont proposés dans la belle salle immersive de 300 places (payant) de l’hôtel Pite Havsbad.»



Stéphane complète : « Les nouveautés pour améliorer, s’il en était besoin, la qualité du séjour, mises en place cette année, seront reconduites :

Réalisez votre rêve d'enfant et partez à la rencontre du Père Noël que l'on appelle aussi Tomten ! Enfoncez-vous dans la forêt pour vivre ce moment hors du temps. Installé dans sa chaleureuse Kota traditionnelle construite en exclusivité pour les clients de Quartier Libre, il vous attend impatiemment. Peut-être aurez-vous l'occasion d’apercevoir ses rennes !



La visite du village-église d’Öjebyn, dont l’édifice religieux date de 1500, situé à proximité de Piteå. L’activité chien de traîneau n’est pas seulement s’asseoir à bord du traîneau accompagné du "Musher" mais aussi une découverte du lieu de vie des chiens et un moment d’échanges avec l’éleveur.



C’est le produit idéal pour s’approcher du cercle polaire en famille avec espace jeux (gratuit) et mini club pendant les vacances scolaires. »



Et des options originales pour compléter le séjour

Afin de compléter cette expérience, nous vous proposons tout un panel d’options réservables selon vos envies et si le nombre d’inscrits est suffisant pour certaines, telles que : Une chasse aux aurores boréales lors d’une croisière sur un brise-glace, une initiation à la fabrication du pain local, une initiation à la cuisine suédoise, une initiation à la pêche sous glace, la visite d’une cave à bière, la visite d’une distillerie de gin (ses activités sont soumises à un minimum d’inscrits), du buggy sur glace, et, une deuxième session de motoneige en mode plus sportif.



Toutes les options seront réservables avant votre départ.



Notre nouveauté 2025 : le Brändön Lodge, un véritable cocon boréal

Les chalets du Brändön Lodge sont situés à environ 35 minutes de route au nord de Luleå. surplombant les îles de l'archipel de Luleå et la baie de Botnie. Ils sont au milieu de notre base plein air Quartier Libre pendant la journée et au cœur d’un écrin de nature le soir venu.



Le complexe dispose d'un pavillon principal, de 15 chalets, de grandes tentes tipis et un sauna en pleine nature.



Le bâtiment principal est un chalet en rondins comprenant un restaurant, des salons et un espace convivial. Autour du chalet se trouvent 15 chalets orientés vers la mer et l'archipel de Luleå. Chaque chalet a été récemment rénové et comprend une salle de bain, deux chambres avec deux lits simples chacune, un salon et une véranda couverte donnant sur l'extérieur.



Comme pour nos autres établissements, des vêtements d'hiver sont fournis à votre arrivée pour une merveilleuse semaine agrémentée de motoneige, chien de traîneau, apprentissage de la vie polaire, croisière en brise-glace, chasse aux aurores boréales et pêche sur glace. Une belle ambiance hivernale et un restaurant réputé pour sa cuisine locale combleront les plus exigeants.





La deuxième nouveauté : le circuit Symphonie blanche à la découverte des 3 Laponies

8J/7N pour découvrir la Laponie suédoise, finlandaise et norvégienne au départ de Paris, Marseille et Bordeaux. Dans le silence givré du Nord, là où les paysages semblent figés dans le cristal de l’hiver, ce voyage vous mène aux confins de l’Europe, là où commence la magie blanche de la Laponie. De la Suède à la Norvège en passant par la Finlande, vous traverserez des territoires reculés baignés de neige, habités par les traditions ancestrales du peuple Sami.



Des igloos de glace aux fjords arctiques, du Cap Nord aux forêts de bouleaux argentés, ce circuit vous invite à vivre une aventure polaire unique ponctuée de moments suspendus – comme une balade sous les aurores boréales, un verre au bar de glace, ou la rencontre inoubliable avec le Père Noël.



C’est un voyage d’hiver profondément immersif, qui allie contemplation, culture et émerveillement, dans une atmosphère de calme grandiose et de beauté sauvage.



Notre catalogue et notre site sont à votre disposition





N’attendez pas pour le



Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur

Stéphane conclut : « Notre catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.N’attendez pas pour le commander Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro , L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ... ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille) ».