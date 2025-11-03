TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Quartier Libre mise sur le confort à Luleå en Laponie suédoise


Pour cet hiver 25/26, ce sont 3 vols/semaines qui sont proposés. Et sur place la qualité de l’hébergement est au rendez-vous. Et notre hôtel Scandic de Luleå allie parfaitement proximité de la nature et de la ville.


Rédigé par le Lundi 17 Novembre 2025

© Quartier Libre
© Quartier Libre
Un hiver 2025/26 en Laponie avec 3 vols/semaine et des exclus


Stéphane Dossetto, Directeur commercial de Quartier Libre, explique : « Nous proposons notre Immersion en Laponie suédoise, un séjour multi-activités en 8J/7N, avec des départs chaque lundi du 15 décembre 2025 jusqu’au 23 mars 2026, chaque mercredi du 17 décembre 2025 jusqu’au 25 mars 2026 et tous les vendredis du 19 décembre 2025 jusqu’au 27 mars 2026.

Quartier Libre fidèle à sa vocation de voyagiste régional propose de nombreux départs à partir des aéroports en régions, tels que Bordeaux, La Rochelle, Lyon et Marseille. »

Le programme tout inclus du séjour à Luleå

Stéphane poursuit : « Le programme Immersion en Laponie suédoise de Quartier Libre est proposé avec comme « camp de base » l’hôtel Scandic de Luleå.
© Quartier Libre
© Quartier Libre

Dès l’arrivée à l’hôtel, notre équipe francophone de 4 personnes, dote chaque client un équipement « grand froid » (Combinaison, bottes et gants) qu’il conservera pendant toute la semaine pour profiter pleinement du séjour, protégé de l’hiver lapon.

L’hôtel Scandic est situé à 2 kilomètres du centre de la ville de Luleå. Le parcours à pied en bordure de mer est très agréable. C’est un très bel établissement (équivalent à un 4* totalement rénové), équipé d’une piscine intérieure, d’un sauna et d’une salle de sport (pour tous les âges) gracieusement à disposition pendant les heures d’ouverture.
© Quartier Libre
© Quartier Libre

Durant le séjour en pension complète, les activités journalières suivantes sont incluses dans le programme :

- Une excursion en motoneige couplée avec une initiation à la vie nordique et un déjeuner dans le cadre enchanteur de Pine Bay.
- Un safari traîneau à chiens,
- Une initiation à la pêche sous la glace et un déjeuner au magnifique Brandon Lodge,
- Toujours autour du Brandon Lodge, une balade en raquettes pour partir à la rencontre du Père Noël.
- La visite du village-église de Gammelstad, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
- La découverte de la culture Sami dans une ferme de rennes et d’élans où vous dégusterez les spécialités locales. Et partagerez un temps d’échanges avec l’éleveur.

C’est le produit idéal pour s’approcher du cercle polaire en famille ou entre amis. »
© Quartier Libre
© Quartier Libre

Et des options originales pour compléter le séjour

Stéphane ajoute : « Afin de compléter cette expérience nous vous proposons tout un panel d’options réservables à l’avance, selon vos envies et si le nombre d’inscrits est suffisant pour certaines, telles que :
Une chasse aux aurores boréales lors d’une croisière sur un brise-glace, une balade en Fatbike, une promenade en ski de fond et, une deuxième session de motoneige en mode plus sportif (en duo ou en solo). »
© Quartier Libre
© Quartier Libre

Luleå, une ville au cœur du pays Sami

Stéphane complète : « Luleå, 5ème ville de Suède, juste au sud du cercle polaire arctique, est la porte d’entrée de la Laponie suédoise, le pays des Samis. Cette cité jeune et active, en bordure de mer, est entourée de forêts. En hiver, lorsque cette dernière est gelée, une piste de glace d’une dizaine de kilomètres (Ice road), devient le paradis des adeptes de patinage. Tout autour de Luleå vous serez au cœur du pays Sami.

Stéphane, développe : « Tout le monde à son idée de la Laponie, mais peu d’entre nous savent ce que cela recouvre réellement.
En fait, il s’agit d’une région qui s’étend de la Norvège à la Russie en passant par la Finlande, mais c’est en grande partie en Suède qu’elle se situe. Elle est peuplée majoritairement par les Samis qui nomment leur pays « Sápmi ». Mais ne dites jamais à un Sami qu’il est Lapon, parce que c’est un terme très péjoratif qui signifie approximativement « Individu en haillons » en suédois. Cette population compte une majorité d’éleveurs de rennes, de chasseurs et de pêcheurs. En Suède, une zone de près de 10000 km², couvre les espaces de migration des rennes, que seuls les Samis ont le droit de posséder.

La partie suédoise de cette région est classée sur la liste du patrimoine mondial en tant que site naturel et culturel et les Sami y jouissent de droits propres de pêche, de chasse et de passage, ce qui leur permet de conserver, encore à ce jour, leur mode de vie.

Alors, même si nous parlons toujours de Laponie, c’est juste parce que c’est l’appellation la plus usitée chez nous. Mais pour nous la Laponie suédoise c’est Sápmi, le pays des Samis, et c’est celui-ci que nous vous invitons à découvrir avec nous. »
© Quartier Libre
© Quartier Libre

Notre catalogue et notre site sont à votre disposition

Stéphane conclut : « Notre catalogue est disponible en version digitale. Pour faciliter votre travail, nous avons intégré des liens qui vous redirigent directement vers la page internet du produit pour en connaître tous les détails.

N’attendez pas pour le commander.

Et bien sûr, l’ensemble des produits et le détail de chacun d’eux sont accessibles 7/7 24/24 sur www.quartier-libre.pro, L’agence de voyages peut donc consulter l’ensemble des voyages, les filtrer par type, budget, date, ville de départ… ; bénéficier d’un devis à jour et réserver en ligne (ou par téléphone pour parler avec l’équipe résa de Camille) ».

Quartier Libre mise sur le confort à Luleå en Laponie suédoise
Quartier Libre est un Tour Opérateur français fort d'une expertise de plus de 30 ans. Quartier Libre propose des circuits accompagnés et des autotours au départ de 35 aéroports français ou frontaliers. Ses circuits sont reconnus pour la richesse de leurs activités et leur dimension culturelle.

Mail : agences@quartier-libre.fr
Site pro – Infos et réservation : www.quartier-libre.pro
Tél : 04.78.53.39.28

Quartier Libre mise sur le confort à Luleå en Laponie suédoise

TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
