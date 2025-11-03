Quartier Libre mise sur le confort à Luleå en Laponie suédoise

Stéphane complète : « Luleå, 5ème ville de Suède, juste au sud du cercle polaire arctique, est la porte d’entrée de la Laponie suédoise, le pays des Samis. Cette cité jeune et active, en bordure de mer, est entourée de forêts. En hiver, lorsque cette dernière est gelée, une piste de glace d’une dizaine de kilomètres (Ice road), devient le paradis des adeptes de patinage. Tout autour de Luleå vous serez au cœur du pays Sami.



Stéphane, développe : « Tout le monde à son idée de la Laponie, mais peu d’entre nous savent ce que cela recouvre réellement.

En fait, il s’agit d’une région qui s’étend de la Norvège à la Russie en passant par la Finlande, mais c’est en grande partie en Suède qu’elle se situe. Elle est peuplée majoritairement par les Samis qui nomment leur pays « Sápmi ». Mais ne dites jamais à un Sami qu’il est Lapon, parce que c’est un terme très péjoratif qui signifie approximativement « Individu en haillons » en suédois. Cette population compte une majorité d’éleveurs de rennes, de chasseurs et de pêcheurs. En Suède, une zone de près de 10000 km², couvre les espaces de migration des rennes, que seuls les Samis ont le droit de posséder.



La partie suédoise de cette région est classée sur la liste du patrimoine mondial en tant que site naturel et culturel et les Sami y jouissent de droits propres de pêche, de chasse et de passage, ce qui leur permet de conserver, encore à ce jour, leur mode de vie.



Alors, même si nous parlons toujours de Laponie, c’est juste parce que c’est l’appellation la plus usitée chez nous. Mais pour nous la Laponie suédoise c’est Sápmi, le pays des Samis, et c’est celui-ci que nous vous invitons à découvrir avec nous. »