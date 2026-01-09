TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Deliverbag prépare son implantation aux Pays-Bas en 2026

Une nouvelle étape dans son développement international


Après un déploiement sur l’ensemble du territoire français, Deliverbag annonce son implantation aux Pays-Bas en 2026. Cette ouverture marque une nouvelle phase dans la stratégie d’expansion internationale de l’entreprise.


Rédigé par le Lundi 12 Janvier 2026

Deliverbag arrive en 2026 aux Pays-Bas ©DepositPhotos/belchonock
Deliverbag arrive en 2026 aux Pays-Bas ©DepositPhotos/belchonock
Worldia
Spécialisée dans la gestion et la logistique des bagages, Deliverbag développe des solutions destinées aux voyageurs, aux groupes et aux acteurs du tourisme.

L’entreprise positionne son offre autour d’un objectif central : simplifier les déplacements en supprimant la contrainte du bagage, notamment pour les professionnels de l’hôtellerie, du MICE et des loisirs.

Deliverbag propose plusieurs services combinables. Ils incluent le portage de bagages lors des arrivées et départs de groupes en gare ou à l’hôtel, la livraison et le transfert de bagages pour les groupes MICE et de loisirs, ainsi que des solutions de consigne événementielle sécurisée adaptées aux salons, congrès et grands événements.

Deliverbag : une implantation stratégique au cœur d’un écosystème européen

Avec son implantation annoncée aux Pays-Bas en 2026, Deliverbag choisit de s’établir dans un environnement présenté comme stratégique.

Cette installation s’inscrit dans la continuité du développement de l’entreprise, après son expansion sur le marché français.

b[Cette nouvelle étape doit permettre à Deliverbag d’étendre son périmètre d’intervention à l’international tout en poursuivant le déploiement de ses solutions logistiques dédiées aux professionnels du tourisme et de l’événementiel.

A lire aussi : Deliverbag lance sa plateforme de réservation : vos bagagistes en mode 2.0

Lu 221 fois

Tags : deliverbag
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 9 Janvier 2026 - 11:30 AirPlus International s’associe à Crédit Agricole CIB

Vendredi 9 Janvier 2026 - 07:37 Cocohop : une importante levée de fonds pour viser l'international ?

Brand News La Travel Tech

Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché

Cockpit : le moteur de recherche le plus complet du marché
Souhaitez-vous conseiller vos clients de manière individuelle et complète et ne pas perdre de temps...
Dernière heure

Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas

Karibuni rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

ANA conserve sa distinction SKYTRAX 5 étoiles pour la 13e année consécutive

2025, année record pour les monuments nationaux français

Deliverbag prépare son implantation aux Pays-Bas en 2026

Brand News

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre

A la découverte des 3 Laponie, la Symphonie blanche de Quartier Libre
Cet hiver Quartier Libre complète son offre en Laponie. Et ce n’est pas une, ni même deux, mais...
Les annonces

DONNE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - SARL Agence de voyages sans fonds de commerce avec agréments IATA SNCF
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

PASSION AFRICA TRAVEL - Assistante Marketing et Réseaux Sociaux H/F - Stage - (Télétravail ou Afrique du Sud)
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !

Croisière dans le Nord ? Choisissez PLEIN CAP !
Distribution

Distribution

Abou Fall, du terrain à l’entrepreneuriat : le pari réussi d'un ancien cadre dirigeant chez TUI

Abou Fall, du terrain à l’entrepreneuriat : le pari réussi d'un ancien cadre dirigeant chez TUI
Partez en France

Partez en France

2025, année record pour les monuments nationaux français

2025, année record pour les monuments nationaux français
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Karibuni rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Karibuni rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG
Production

Production

Pharaoh Tour : Travel Evasion affirme son leadership sur l’Égypte

Pharaoh Tour : Travel Evasion affirme son leadership sur l’Égypte
AirMaG

AirMaG

Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas

Business : Corsair s'associe à La Compagnie Dumas pour ses surmatelas
Transport

Transport

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation

En 2026, les prix des TGV INOUI et OUIGO restent sous l’inflation
La Travel Tech

La Travel Tech

Deliverbag prépare son implantation aux Pays-Bas en 2026

Deliverbag prépare son implantation aux Pays-Bas en 2026
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron

MGallery Collection débarque sur l’île d’Oléron
HotelMaG

Hébergement

RIU Hotels & Resorts inaugure un deuxième établissement londonien

RIU Hotels &amp; Resorts inaugure un deuxième établissement londonien
Futuroscopie

Futuroscopie

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]

Cocooning, surtourisme, digital nomads... les néologismes au service de la prospective ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital

Country Lodge lance un second domaine en Centre-Val de Loire et ouvre son capital
CruiseMaG

CruiseMaG

Cruisepro : "avec l'arrivée de Norwegian Cruise Line nous envoyons un message fort"

Cruisepro : "avec l'arrivée de Norwegian Cruise Line nous envoyons un message fort"
TravelJobs

Emploi & Formation

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes

Barrière lance ses recrutements saisonniers 2026 à Cannes
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias