Deliverbag prépare son implantation aux Pays-Bas en 2026

Une nouvelle étape dans son développement international

Après un déploiement sur l’ensemble du territoire français, Deliverbag annonce son implantation aux Pays-Bas en 2026. Cette ouverture marque une nouvelle phase dans la stratégie d’expansion internationale de l’entreprise.



Rédigé par Noah Penalva le Lundi 12 Janvier 2026



Spécialisée dans la gestion et la logistique des bagages,



L’entreprise positionne son offre autour d’un objectif central : simplifier les déplacements en supprimant la contrainte du bagage, notamment pour les professionnels de l’hôtellerie, du MICE et des loisirs.



Deliverbag propose plusieurs services combinables. Ils incluent le portage de bagages lors des arrivées et départs de groupes en gare ou à l'hôtel, la livraison et le transfert de bagages pour les groupes MICE et de loisirs, ainsi que des solutions de consigne événementielle sécurisée adaptées aux salons, congrès et grands événements.

Deliverbag : une implantation stratégique au cœur d’un écosystème européen Deliverbag choisit de s’établir dans un environnement présenté comme stratégique.



Cette installation s’inscrit dans la continuité du développement de l’entreprise, après son expansion sur le marché français.



b[Cette nouvelle étape doit permettre à Deliverbag d’étendre son périmètre d’intervention à l’international tout en poursuivant le déploiement de ses solutions logistiques dédiées aux professionnels du tourisme et de l’événementiel.



Cette nouvelle étape doit permettre à Deliverbag d'étendre son périmètre d'intervention à l'international tout en poursuivant le déploiement de ses solutions logistiques dédiées aux professionnels du tourisme et de l'événementiel.

