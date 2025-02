Deliverbag lance sa plateforme de réservation : vos bagagistes en mode 2.0

Dans un monde où la digitalisation prend une place de plus en plus importante, Deliverbag propose une solution efficace qui allie technologie et expertise logistique. La plateforme permet aux utilisateurs de réserver et de suivre en temps réel les services liés à la gestion des bagages, tout en bénéficiant d’une interface moderne et conviviale. Les professionnels, qu’ils travaillent dans le tourisme d’affaires, le MICE ou les loisirs, peuvent désormais se libérer de la contrainte de la gestion des bagages et se concentrer sur l’essentiel : la réussite de leurs événements ou voyages.Avec le développement de cette plateforme de réservation, Deliverbag répond à une demande croissante dans les secteurs du tourisme et de l’événementiel, où l'efficacité et la réactivité sont des priorités. Les entreprises ont désormais à leur disposition un outil, conçu pour faciliter la gestion de la logistique des bagages, que ce soit pour des voyages d’affaires ou des événements à grande échelle.