Cruisepro : "avec l'arrivée de Norwegian Cruise Line nous envoyons un message fort"

« Le fait que nous représentions désormais Norwegian Cruise Line est un message fort de consolidation pour Cruisepro »

« Nous restons un agent général jeune, mais notre développement a été très rapide, aussi bien en volume qu’en nombre de compagnies représentées »

Si des groupes de cette taille nous font confiance, c’est aussi parce qu’ils estiment que nous faisons les choses correctement. »