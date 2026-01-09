Cruisepro : "avec l'arrivée de Norwegian Cruise Line nous envoyons un message fort"

Cinq ans après sa création, Cruisepro franchit une nouvelle étape dans son développement. « Le fait que nous représentions désormais Norwegian Cruise Line est un message fort de consolidation pour Cruisepro », résume Emmanuel Joly, fondateur et dirigeant de l’agent général.
L’arrivée de NCL dépasse le simple élargissement de portefeuille. Avec près de 20 navires, environ 2 millions de passagers transportés chaque année et une position parmi les toutes premières compagnies mondiales, la compagnie fait figure de référence internationale.
« Nous restons un agent général jeune, mais notre développement a été très rapide, aussi bien en volume qu’en nombre de compagnies représentées », souligne Emmanuel Joly. « Si des groupes de cette taille nous font confiance, c’est aussi parce qu’ils estiment que nous faisons les choses correctement. »
Cruisepro : un poids croissant dans la croisière mondiale
Dans un marché européen fragmenté, et particulièrement en France, ces grandes compagnies internationales ne peuvent multiplier les implantations locales. « Elles se rendent compte qu’elles ne peuvent pas adresser toutes les spécificités de chaque pays avec des structures en propre. C’est précisément là que se situe notre raison d’être », explique-t-il.
Avec l’intégration de NCL, Cruisepro représente désormais un portefeuille de compagnies qui pèse lourd à l’échelle internationale. À travers ces cinq premières marques accompagnées (RCCL, Celebrity, Holland America, Virgin et NCCL), l’agent général couvre plusieurs dizaines de navires (27% de la flotte mondiale) et des millions de passagers (un tiers du marché).
En France, ce poids tombe à 5% mais se traduit par une présence commerciale structurée auprès des agences de voyages, avec une offre couvrant un large spectre de segments et de destinations. Cruisepro s’affirme ainsi comme un interlocuteur central pour les distributeurs souhaitant accéder à l’offre internationale de croisières.
« Être la compagnie » sur le marché français
Avec Norwegian Cruise Line, Cruisepro assume pleinement son rôle d’agent général. Marketing, ventes, relations presse, réseaux sociaux, formations, événements, supports commerciaux : tout est piloté localement.
« Notre métier, c’est d’être l’extension de la compagnie sur le territoire. Concrètement, nous sommes la compagnie en France », résume Emmanuel Joly. « Les agences disposent désormais d’un point de contact unique pour mieux connaître NCL, lever leurs interrogations et vendre le produit en toute confiance. »
Un enjeu clé, alors que le marché français reste très concentré autour de quelques acteurs historiques.
« C’est une force, car cela a permis de démocratiser la croisière. Mais cela ne représente qu’une partie de ce que la croisière offre à l’international », observe-t-il.
Une marque en parfaite cohérence avec l’ADN Cruisepro
L’intégration de Norwegian Cruise Line s’inscrit dans une stratégie assumée de cohérence de gamme. « Je ne veux pas ajouter n’importe quelle marque à notre portefeuille », explique Emmanuel Joly. « Il y a une question d’image, de crédibilité et de sens. »
L’un des apports majeurs de la compagnie américaine, qui cible une clientèle familiale et multi-générationnelle, réside dans la b[complémentarité des itinéraires. « Nous sommes déjà très bien positionnés sur l’Europe et les Caraïbes avec les marques que nous représentons », rappelle Emmanuel Joly. « NCL nous permet d’aller beaucoup plus loin. »
Hawaï, dont la compagnie est un acteur de référence, l’Alaska, l’Asie – en forte dynamique – ou encore l’Océanie viennent enrichir l’offre proposée aux agences françaises, sans effet de cannibalisation. Précisons que cette représentation ne concerne pas les marques Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises.
Autre temps fort attendu : l’inauguration, au printemps, du Norwegian Luna, nouveau navire de la flotte. « C’est un événement majeur, qui va nous permettre de faire parler à la fois de NCL et de la croisière auprès du marché français », souligne-t-il.
