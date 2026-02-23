TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Arctique : un webinaire de Grands Espaces pour décrypter l’avenir de l’ours polaire

Une rencontre en ligne le 26 février 2026


Grands Espaces organise une rencontre en ligne, le 26 février 2026, à l’occasion de la Journée internationale de l’ours polaire.


Rédigé par le Mardi 24 Février 2026 à 08:58

Prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, l’ours polaire demeure un indicateur clé des dynamiques environnementales - Photo : Grands Espaces
Prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, l’ours polaire demeure un indicateur clé des dynamiques environnementales - Photo : Grands Espaces
Hurtigruten
À l’occasion de la Journée internationale de l’ours polaire, le 26 février 2026, l’opérateur d’expéditions Grands Espaces proposera un webinaire gratuit consacré aux mutations écologiques en Arctique.

Prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, l’ours polaire demeure un indicateur clé des dynamiques environnementales.

Évolution de la banquise, transformation des ressources alimentaires, pressions croissantes : les conditions de survie de l’espèce se redessinent progressivement.

Avec la participation de l'explorateur Christian Kempf

Autres articles
Le webinaire réunira Christian Kempf, explorateur et spécialiste des régions polaires depuis plus de 50 ans, et le zoologiste russe Nikita Ovsianikov, expert du comportement animal.

Ensemble, ils proposeront une analyse scientifique nuancée des études récentes et des mécanismes d’adaptation observés.

Date : 26 février à 17h - Gratuit.

Format : Webinaire en ligne

Lire aussi : Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026

Lu 180 fois

Tags : croisieres, grands espaces
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 23 Février 2026 - 12:08 La gouvernance de Norwegian Cruise Line dans la tempête

Vendredi 20 Février 2026 - 16:43 Celestyal lance ses offres estivales tout compris

Brand news CruiseMaG

10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été

10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été
Des paysages ensoleillés aux villes chargées d’histoire, la Méditerranée réunit tout ce que...
Dernière heure

PHILIPPE TAIEB

Rabat, Tanger, Casablanca : les villes hôtes ont-elles tiré profit de la CAN 2025 ?

Arctique : un webinaire de Grands Espaces pour décrypter l’avenir de l’ours polaire

Yvelines : le Domaine du Moulin de Richebourg veut se renforcer sur le MICE

Quels sont les tour-opérateurs les plus puissants en France ? [ABO]

Brand News

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis
En permettant aux conseillers de créer des devis inspirants et hyper personnalisés jusquʼà cinq...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Responsable d'Unité Technique H/F - CDI - (Orléans (45))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR AILLEURS VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Forfaitiste Groupes H/F - CDI - (Nantes (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon
Distribution

Distribution

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !
Partez en France

Partez en France

Futuroscope Xperiences : on a testé pour vous les nouveautés 2026 !

Futuroscope Xperiences : on a testé pour vous les nouveautés 2026 !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Rabat, Tanger, Casablanca : les villes hôtes ont-elles tiré profit de la CAN 2025 ?

Rabat, Tanger, Casablanca : les villes hôtes ont-elles tiré profit de la CAN 2025 ?
Production

Production

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !

VVF prend un nouveau cap et ouvrira un village vacances en pleine... ville !
AirMaG

AirMaG

Tempête de neige : des milliers de vols annulés aux USA

Tempête de neige : des milliers de vols annulés aux USA
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Aux Maldives, les villas sur pilotis du Constance Halaveli font peau neuve

Aux Maldives, les villas sur pilotis du Constance Halaveli font peau neuve
HotelMaG

Hébergement

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

SOWELL Hôtels &amp; Résidences s'installe en Aquitaine
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Arctique : un webinaire de Grands Espaces pour décrypter l’avenir de l’ours polaire

Arctique : un webinaire de Grands Espaces pour décrypter l’avenir de l’ours polaire
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Yvelines : le Domaine du Moulin de Richebourg veut se renforcer sur le MICE

Yvelines : le Domaine du Moulin de Richebourg veut se renforcer sur le MICE
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias