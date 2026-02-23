Arctique : un webinaire de Grands Espaces pour décrypter l’avenir de l’ours polaire

Prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, l’ours polaire demeure un indicateur clé des dynamiques environnementales - Photo : Grands Espaces
À l’occasion de la Journée internationale de l’ours polaire, le 26 février 2026, l’opérateur d’expéditions Grands Espaces proposera un webinaire gratuit consacré aux mutations écologiques en Arctique.
Prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, l’ours polaire demeure un indicateur clé des dynamiques environnementales.
Évolution de la banquise, transformation des ressources alimentaires, pressions croissantes : les conditions de survie de l’espèce se redessinent progressivement.
Avec la participation de l'explorateur Christian Kempf
Le webinaire réunira Christian Kempf, explorateur et spécialiste des régions polaires depuis plus de 50 ans, et le zoologiste russe Nikita Ovsianikov, expert du comportement animal.
Ensemble, ils proposeront une analyse scientifique nuancée des études récentes et des mécanismes d’adaptation observés.
Date : 26 février à 17h - Gratuit.
Format : Webinaire en ligne
Lire aussi : Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026
