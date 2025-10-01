Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026

Le Terra Nova, navire de 105 mètres, entièrement rénové en 2022, allie désormais robustesse et confort premium - Photo : Grands Espaces
Grands Espaces franchit une nouvelle étape dans son développement.
La compagnie annonce l’arrivée du Terra Nova dans sa flotte dès la saison arctique 2026.
Ancien ravitailleur de l’île de Sainte-Hélène, ce navire de 105 mètres, entièrement rénové en 2022, allie désormais robustesse et confort premium.
« Avec l’arrivée du Terra Nova, nous avons fait un choix pragmatique pour garantir nos départs en Arctique sur les deux prochaines saisons, tout en poursuivant la mise en service de nos yachts polaires de 12 à 36 passagers », explique Christian Kempf, président-fondateur de Grands Espaces.
Le Terra Nova accueillera seulement 98 passagers (pour 150 autorisés), accompagnés par 81 membres d’équipage et 11 guides-naturalistes, soit un ratio exceptionnel.
Quatre itinéraires programmés pour l'été 2026 à bord du Terra Nova
Conçu pour l’exploration, il dispose d’une coque renforcée glace, de 12 zodiacs et 2 bateaux rapides, permettant des débarquements fréquents et des raids lointains.
Les passagers profiteront également d’espaces modernes - salon panoramique, bar face aux glaciers, jacuzzi, salle de sport - et d’un service hôtelier incluant connexion Starlink et sélection de boissons.
Côté hébergement, le navire propose deux suites de l’Armateur (40 m²), des cabines premium, de luxe, supérieures, individuelles, ainsi que des options triples et quadruples adaptées aux familles.
Quatre itinéraires sont déjà programmés pour l’été 2026, notamment une croisière dédiée à l’éclipse totale du soleil dans le Nord-Est du Groenland (6-15 août 2026) et une expédition « À la recherche des ours » dans la banquise du Svalbard (25 août-3 septembre 2026).
Avec ce renfort, Grands Espaces entend répondre à la demande croissante pour un segment premium associant proximité avec la nature, pédagogie scientifique et confort hôtelier.
Lire aussi : Croisières : avec le Captain Arctic, Grands Espaces redynamise sa flotte
