Grands Espaces enrichit sa flotte avec le Terra Nova en 2026

Conçu pour l’exploration, il dispose d’une coque renforcée glace, de 12 zodiacs et 2 bateaux rapides, permettant des débarquements fréquents et des raids lointains.Les passagers profiteront également d’espaces modernes -- et d’un service hôtelier incluant connexion Starlink et sélection de boissons.Côté hébergement, le navire propose, notamment une croisière dédiée à l’éclipse totale du soleil dans le Nord-Est du Groenland (6-15 août 2026) et une expédition « À la recherche des ours » dans la banquise du Svalbard (25 août-3 septembre 2026).Avec ce renfort, Grands Espaces entend répondre àassociant proximité avec la nature, pédagogie scientifique et confort hôtelier.