Travelsoft poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de .BOSYS

Travelsoft acquiert .BOSYS Software GmbH, un éditeur allemand de logiciels spécialisés dans les solutions CRM, de gestion et de back-office pour les agences de voyages - DepositPhotos.com, Funtap
Après airQuest en décembre, Travelsoft annonce l'acquisition de .BOSYS Software GmbH, un éditeur allemand de logiciels spécialisés dans les solutions CRM, de gestion et de back-office pour les agences de voyages et les centres d'appels touristiques, lui permettant de renforcer encore un peu plus sa présence en Allemagne et en Autriche.
".BOSYS développe des plateformes CRM, de middle-office et de back-office prenant en charge les ventes, la comptabilité, le reporting et les flux de travail opérationnels des agences de voyages, des réseaux de distribution et des centres d'appels touristiques.
Ces solutions sont utilisées par plus de 3 000 agences de voyages en Allemagne et en Autriche, incluant des coopératives, des réseaux de franchise et de grands groupes de voyages", indique le Groupe dans un communiqué.
L'équipe .continuera d'assurer pleinement le support client, la continuité des produits et leur développement, tandis que les plateformes .BOSYS seront progressivement intégrées à l'écosystème Travelsoft, "renforçant ainsi l'interopérabilité des systèmes d'approvisionnement, de distribution et opérationnels".
.BOSYS, la 12e entreprise de Travelsoft
Cette acquisition permet à Travelsoft de compléter ses plateformes d'approvisionnement, de conception de voyages et de distribution par un logiciel opérationnel et financier largement utilisé sur les marchés allemand et autrichien.
Désormais, le Groupe gère plus de 50 milliards d'euros de réservations annuelles, représentant plus de 80 millions de passagers et s'appuyant sur une équipe de plus de 700 experts en technologies du voyage.
Au total, le Groupe est propriétaire de 12 entreprises (airQuest, Atcore, .BOSYS, Eventiz, Orchestra, Tigerbay, Traffics, Travel Compositor, Travel Connection Technology, Travelgate, Travelsoft Pay et Travelsoft Services).
