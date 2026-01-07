Travelsoft poursuit son expansion en Allemagne avec l'acquisition de .BOSYS

.BOSYS développe des plateformes CRM, de middle-office et de back-office prenant en charge les ventes, la comptabilité, le reporting et les flux de travail opérationnels des agences de voyages, des réseaux de distribution et des centres d'appels touristiques.



Ces solutions sont utilisées par plus de 3 000 agences de voyages en Allemagne et en Autriche, incluant des coopératives, des réseaux de franchise et de grands groupes de voyages

renforçant ainsi l'interopérabilité des systèmes d'approvisionnement, de distribution et opérationnels