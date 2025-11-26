Teldar Travel et Infinite intègrent Travelgate et Travel Compositor

Nous sommes ravis de renforcer la visibilité et la distribution de nos marques Teldar Travel et Infinite grâce à ce partenariat. Travelsoft est un acteur technologique de référence dans le secteur, et cette collaboration enrichit notre capacité à répondre toujours mieux aux besoins des professionnels du voyage

l’intégration des contenus Teldar Travel et Infinite sur Travelgate et Travel Compositor illustre notre volonté d’offrir toujours plus de choix et de valeur ajoutée à nos clients. Ce partenariat confirme le rôle central de Travelsoft dans l’écosystème technologique du tourisme.