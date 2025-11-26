TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
Teldar Travel et Infinite intègrent Travelgate et Travel Compositor

Travelsoft et Gekko Group signent un partenariat


Travelsoft et Gekko Group annoncent un partenariat stratégique pour élargir la distribution hôtelière mondiale. Les inventaires de Teldar Travel et Infinite sont désormais intégrés aux plateformes Travelgate et Travel Compositor.


Rédigé par le Mardi 2 Décembre 2025

Travelsoft et Gekko Group signent un partenariat - Photo Travelsoft
Travelsoft et Gekko Group, acteur de référence de la distribution hôtelière B2B annoncent la signature d’un partenariat.

L’accord permet désormais l’intégration des inventaires hôteliers de Teldar Travel et Infinite, deux marques du groupe Gekko, dans Travelgate et Travel Compositor, deux plateformes du portefeuille de Travelsoft.

Concrètement, cette connectivité donne aux agences de voyages, tour-opérateurs et distributeurs un accès en temps réel à une offre hôtelière élargie.

Un communiqué de presse rappelle que Teldar Travel met à disposition "un inventaire mondial de plus de 2 millions d’hébergements. La marque se distingue par un service client disponible 24h/24 et 7j/7 en plusieurs langues, ainsi qu’un processus de contrôle qualité : chaque hôtel est contacté 48 heures avant l’arrivée des voyageurs afin de limiter les imprévus sur place".

Une équipe commerciale terrain est également mobilisée pour accompagner les clients dans leurs réservations effectuées via Travelgate et Travel Compositor ajoute le communiqué.

Gekko et Travelsoft ; "plus de choix et de valeur ajoutée à nos clients"

Infinite, de son côté, revendique un inventaire d’hôtels en contrats directs. Cette base comprend des partenariats avec des groupes hôteliers internationaux comme Accor, Hilton, Jumeirah, Louvre Hotels, Shangri-La, Best Western ou encore Fairmont.

« Nous sommes ravis de renforcer la visibilité et la distribution de nos marques Teldar Travel et Infinite grâce à ce partenariat. Travelsoft est un acteur technologique de référence dans le secteur, et cette collaboration enrichit notre capacité à répondre toujours mieux aux besoins des professionnels du voyage. » déclare Fabrice Perdoncini, CEO de Gekko Group.

De son côté, Christian Sabbagh, Founder & CEO de Travelsoft, souligne que « l’intégration des contenus Teldar Travel et Infinite sur Travelgate et Travel Compositor illustre notre volonté d’offrir toujours plus de choix et de valeur ajoutée à nos clients. Ce partenariat confirme le rôle central de Travelsoft dans l’écosystème technologique du tourisme. »

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias