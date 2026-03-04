tout prévoir

pouvoir continuer à fonctionner malgré l’imprévu

Pour Olivier Hamant, la robustesse ne signifie pas «», mais «».Il nous dit notamment trois choses :: la stabilité sur laquelle nous avons bâti notre société est révolue. Nous sommes désormais danset à l’avenir incertain ;: La performance est partout. Il faut allier efficacité (faire le maximum) et efficience (avec le minimum de moyens posibles), partout et tout le temps, quitte à détruire nos ressources ou notre santé ;: choisir uniquement la performance, c’est se fixer un objectif et y mettre tous nos moyens. Sauf que l’on réduit notre vision du monde et nos champs des possibles. Ce n’était pas forcément un problème dans un monde aux ressources infinies, mais ça le devient quand on prend en compte les fameuses limites planétaires.C’est pourquoi Olivier Hamant, nous propose de, car les systèmes robustes partagent trois traits communs :- ils acceptent l’incertitude plutôt que de chercher à la supprimer ;- ils misent sur la diversité pour limiter les risques de rupture ;- ils privilégient les boucles de rétroaction pour s’ajuster en temps réel.Dans le tourisme, cela se traduit par(reconvertir un hôtel en centre de télétravail pendant une crise), de compenser la perte d’un partenaire (annulations de vols) ou d’innover face à de nouvelles attentes (demande grandissante de voyages bas carbone).Finalement,qui nous attend !Car au-delà de la transition écologique, les entreprises ont aussi besoin de