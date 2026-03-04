Appliquer les principes de robustesse, c’est construire une entreprise plus agile, plus durable et plus attractive au quotidien - DepositPhotos.com, AntonioGuillemF
Le secteur du tourisme est l’un des plus exposés aux crises : pandémies, changements climatiques, tensions géopolitiques, fluctuations économiques…
Chaque perturbation rappelle à quel point la résilience est devenue une compétence clé pour les professionnels du voyage !
Mais comment construire une activité capable de résister aux chocs tout en restant agile et durable ?
C’est ici qu’intervient le concept de robustesse, popularisé par le biologiste Olivier Hamant, chercheur à l’INRAE.
Dans son ouvrage La Robustesse, il explique comment les systèmes vivants (des cellules aux écosystèmes) s’adaptent en permanence aux changements, sans plan centralisé, ni contrôle rigide.
Une source d’inspiration précieuse pour le tourisme, où l’incertitude est la seule constante !
Comment transposer ces principes au quotidien ? Quels leviers actionner pour renforcer la robustesse de son entreprise touristique ?
Je vous partage une feuille de route pratique, organisée autour des 5 principes clés : adaptabilité, diversification, simplification, circularité et coopération.
La robustesse : une approche inspirée du vivant
Pour Olivier Hamant, la robustesse ne signifie pas « tout prévoir », mais « pouvoir continuer à fonctionner malgré l’imprévu ».
Il nous dit notamment trois choses :
1. « Le XXIème siècle sera fluctuant » : la stabilité sur laquelle nous avons bâti notre société est révolue. Nous sommes désormais dans un monde en polycrise et à l’avenir incertain ;
2. « Notre société est droguée à la performance » : La performance est partout. Il faut allier efficacité (faire le maximum) et efficience (avec le minimum de moyens posibles), partout et tout le temps, quitte à détruire nos ressources ou notre santé ;
3. « La performance est une impasse dans un monde incertain » : choisir uniquement la performance, c’est se fixer un objectif et y mettre tous nos moyens. Sauf que l’on réduit notre vision du monde et nos champs des possibles. Ce n’était pas forcément un problème dans un monde aux ressources infinies, mais ça le devient quand on prend en compte les fameuses limites planétaires.
C’est pourquoi Olivier Hamant, nous propose de troquer la notion de performance pour celle de robustesse, car les systèmes robustes partagent trois traits communs :
- ils acceptent l’incertitude plutôt que de chercher à la supprimer ;
- ils misent sur la diversité pour limiter les risques de rupture ;
- ils privilégient les boucles de rétroaction pour s’ajuster en temps réel.
Dans le tourisme, cela se traduit par des organisations capables de pivoter rapidement (reconvertir un hôtel en centre de télétravail pendant une crise), de compenser la perte d’un partenaire (annulations de vols) ou d’innover face à de nouvelles attentes (demande grandissante de voyages bas carbone).
Finalement, des entreprises capables de faire face au monde fluctuant et incertain qui nous attend !
Car au-delà de la transition écologique, les entreprises ont aussi besoin de repenser leur manière de concevoir leur stratégie, leur activité, et bien sûr la façon de manager leurs équipes.
Les 5 principes de robustesse appliqués au tourisme
1. Adaptabilité : faire preuve d’agilité face à l’incertitude
Les entreprises touristiques doivent pouvoir ajuster leur offre en fonction des aléas : restrictions sanitaires, changements de comportement des voyageurs, ou crises locales.
Comment faire ?
- former les équipes à la polyvalence : par exemple, un·e réceptionniste capable de gérer des réservations en ligne, de préparer les chambres ou encore de s’occuper des réseaux sociaux ;
- créer des offres modulables comme des séjours « à la carte » avec options annulables ou reportables ;
- instaurer des rendez-vous stratégiques avec les équipes pour ajuster les priorités.
Exemple : pendant la crise du COVID-19, certains hébergeurs ont transformé leurs chambres en bureaux de télétravail, attirant une nouvelle clientèle locale (Sources : La Nouvelle République, Bowo).
2. Diversification : ne pas dépendre d’un seul levier
Miser tout sur une seule clientèle (touristes internationaux), un seul canal de distribution (plateformes en ligne) ou un seul type d’offre expose à des risques majeurs en cas de choc.
Comment faire ?
- Élargir ses cibles en développant le tourisme local, les séjours professionnels ou, à l’inverse, l’international ;
- Varier les partenariats en travaillant avec des agences locales, des influenceurs, des prestataires de services sur le territoire ;
- Proposer des expériences complémentaires : et si vous mixiez hébergement et activités culturelles ou sportives ?
Exemple : une agence réceptive en Provence a diversifié son offre en créant des circuits « hors saison » centrés sur le patrimoine local, pour réduire sa dépendance aux pics estivaux.
3. Simplification : allégement pour plus d’agilité
Des processus trop complexes ralentissent la prise de décision et augmentent les coûts. En période de crise, la simplicité permet de réagir vite !
Comment faire ?
- automatiser les tâches répétitives via des logiciels pour les réservations et la facturation ;
- clarifier les circuits de décision et désigner un référent en cas de crise ;
- standardiser certains services sans sacrifier la qualité : on peut imaginer des menus fixes pour réduire le gaspillage, par exemple.
Exemple : pendant la pandémie, de nombreux campings et centres de vacances ont assoupli leurs conditions d’annulation, permettant aux familles de reporter leur séjour sans frais, un argument intéressant pour fidéliser malgré l’incertitude.
4. Circularité : créer des boucles vertueuses
La circularité réduit les dépendances aux ressources externes (énergie, matières premières) et limite les déchets, deux atouts majeurs en temps de pénurie ou de réglementations strictes.
Comment faire ?
- réutiliser et recycler : mobilier upcyclé, vaisselle consignée, décoration vintage, etc. ;
- optimiser les flux : compostage des déchets organiques pour un potager d’hôtel (et pourquoi pas d’agence ? Regardez du côté de Ceercle pour des composteurs d’appartement et potagers de balcon) ;
- créer des partenariats locaux : approvisionnement en circuits courts, lutte contre le gaspillage de l’eau, énergies renouvelables, etc.
Exemple : plusieurs écolodges au Costa Rica ont mis en place un système de traitement des eaux usées ou des panneaux solaires comme le glamping Isla Chiquita.
5. Coopération : miser sur les liens plutôt que sur les silos
Aucune entreprise ne peut tout contrôler. La coopération, que ce soit avec les concurrents, les institutions ou les communautés locales, renforce votre capacité collective à faire face aux crises.
Comment faire ?
- rejoindre des réseaux professionnels : il y en a forcément près de chez vous !
- co-construire des solutions avec les territoires, comme par exemple les chartes de bonne conduite pour le tourisme durable ;
- partager les bonnes pratiques entre pairs : et si vous organisiez un groupe de travail sur la sobriété énergétique ?
Exemple : en Ardèche, plusieurs campings ont mutualisé leurs achats d’installations solaires pour réduire leurs coûts et leur empreinte carbone, comme le Domaine de Briange, qui produit sa propre énergie grâce à des panneaux photovoltaïques et achète le reste en énergie renouvelable.
À retenir pour les pros du tourisme : voyez la robustesse comme levier de performance
Appliquer les principes de robustesse, ce n’est pas se préparer à une crise, c’est construire une entreprise plus agile, plus durable et plus attractive au quotidien.
En diversifiant vos activités, en simplifiant vos processus, en coopérant avec votre écosystème et en intégrant la circularité, vous ne vous protégez pas seulement des risques, vous créez de la valeur pour vos clients, vos équipes et votre territoire !
Alors par où commencer ?
- auditez vos dépendances et identifiez les maillons faibles de votre chaîne (fournisseurs, clientèles, infrastructures) ;
- priorisez 2-3 actions parmi ces 5 principes : former une personne à la polyvalence, diversifier un partenariat, etc. ;
- testez et ajustez : la robustesse se construit par l’expérimentation, pas par la perfection !
Et si la prochaine perturbation était finalement l’opportunité de vous réinventer ?
Pour aller plus loin sur la notion de robustesse
- La révolution de la Robustesse - Conférence TEDx Talk
- S'inspirer du vivant pour rendre les systèmes robustes - Masterclass Sator
- Convergences, l’atelier de 2tonnes pour comprendre et viser la robustesse en entreprise.
Experte Marketing Responsable, Camille Le Guilloux s’est donné pour mission d’inspirer, outiller et guider les entreprises vers des pratiques plus éthiques et durables du marketing.
Devenue infopreneur à impact et animatrice de différents ateliers RSE de sensibilisation (Fresque du Climat, Atelier 2 tonnes, Fresque Océane, Fresque des Nouveaux Récits), elle accompagne aujourd'hui les entreprises et les étudiant·es en école de Commerce à mettre en place des stratégies performantes et responsables !
Site web : www.kerezenn.com
