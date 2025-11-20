TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Comment réussir son bilan RSE et préparer une stratégie 2026 efficace dans le tourisme ?

La chronique de Camille Le Guilloux


Pourquoi ne pas profiter du mois de décembre pour faire une pause et mesurer le chemin parcouru après une année intense ? Bilan RSE, valorisation des réussites et définition des priorités 2026... Ce mois marque le moment idéal pour préparer une année plus responsable et alignée avec les enjeux du secteur.


Rédigé par le Jeudi 20 Novembre 2025

Décembre permet de mesurer le chemin parcouru, de reconnaître les efforts réalisés, d’ajuster ce qui doit l’être… et de repartir avec une vision plus claire, plus inspirante et plus motivante pour la suite - DepositPhotos.com, talevr
Décembre marque la fin d’une année bien remplie pour les professionnels du tourisme : des saisons intenses, des clientèles variées, des projets qui s’enchaînent… et souvent très peu de temps pour souffler.

C’est justement pour cela que ce mois est idéal pour appuyer sur pause, prendre un peu de recul et regarder en face tout ce que vous avez accompli. Oui, tout ! Même les petites actions, les gestes du quotidien et les projets menés un peu plus dans l’ombre.

Dans un contexte où les entreprises doivent conjuguer attractivité, sobriété et responsabilité, prendre le temps de faire un bilan RSE structuré n’est plus une option.

C’est une étape essentielle pour mettre en lumière vos progrès, célébrer l’engagement de vos équipes et poser les bases d’une stratégie 2026 encore plus alignée avec vos valeurs.

Alors, on fait le point ensemble ?

Mesurer pour avancer : le tableau de bord RSE, votre meilleur allié

Avant de préparer 2026, un passage obligatoire : comprendre ce qui a réellement bougé en 2025, car impossible d’améliorer ce que l’on ne mesure pas.

Ici, pas forcément besoin d’un rapport de 80 pages, mais un tableau de bord simple et structuré suffit largement pour y voir plus clair.

Posez-vous les bonnes questions :

- qu’avons-nous concrètement mis en place cette année ?

- quels projets ont eu le plus d’impact (environnemental, social, économique) ?

- où avons-nous manqué de temps, de moyens ou de coordination ?

- quelles actions doivent être renforcées, réajustées ou abandonnées ?

- quels retours nos équipes, nos clients et nos partenaires nous ont-ils transmis ?

Un bon tableau de bord va notamment regrouper des indicateurs en lien avec des postes comme l’énergie, les déchets, les achats, l’inclusion, la qualité de vie au travail, la mobilité, etc.

L’objectif n’est pas d’atteindre la perfection, c’est la progression d’une année à l’autre, d’un mois à l’autre qui compte.

Célébrer les réussites : un booster d’énergie pour vos équipes

La RSE se joue aussi dans la reconnaissance et on ne sait pas toujours comment la célébrer (sans tomber dans le greenwashing !).

Mettre en lumière ce qui a été accompli est essentiel pour renforcer la cohésion interne, encourager les équipes à poursuivre leurs efforts et ancrer la RSE dans vos pratiques.

Quelques idées simples mais efficaces :

- partager les résultats de l’année autour d’un moment convivial ;

- valoriser les projets portés par vos collaborateurs ;

- publier un bilan RSE synthétique à destination de vos partenaires ;

- mettre en avant les histoires ou gestes qui ont eu un impact : un nouveau tri des déchets, un partenariat local, une formation réussie, etc.

Célébrer les réussites, mêmes modestes, c’est envoyer un message à ses parties prenantes : « On avance, ensemble, et ça compte ». Et cela motive naturellement les équipes à poursuivre l’effort en 2026 !

Seul point d’attention ici, rester objectif et mesuré pour ne pas tomber dans une forme de « washing ». Alors, si jamais vous avez un doute sur la communication de votre démarche RSE, vous pouvez utiliser le Guide anti-greenwashing de l’ADEME et son test en ligne.

Construire 2026 : une stratégie ambitieuse, réaliste… et inspirante

Maintenant que vous savez d’où vous partez grâce à votre bilan, place à la feuille de route !

Là encore, pas besoin d’un plan sur dix ans. L’important est d’identifier 3 à 5 priorités pour 2026 qui correspondent réellement à vos enjeux.

Par exemple : réduire l’empreinte carbone des déplacements professionnels, renforcer l’inclusion et l’accessibilité dans ses offres, approfondir un partenariat local ou social, former ses équipes aux enjeux sociaux et environnementaux, etc.

Pensez également à :

- définir des actions associées, datées, mesurables et adaptées à vos ressources ;

- consulter vos équipes : la RSE est plus efficace quand elle est co-construite ;

- prévoir un budget dédié, même modeste ;

- planifier les ateliers de sensibilisation à mener en interne (fresques, formations, challenges éco-gestes, etc.).

Votre plan d’action doit être à la fois réaliste pour être applicable au quotidien, et ambitieux pour continuer à faire évoluer votre structure vers un tourisme plus durable.

L’idéal est de le construire avec vos différentes parties prenantes en interne et en externe car une bonne stratégie RSE réussit toujours mieux lorsqu’elle est participative, vécue et incarnée par celles et ceux qui la font vivre au quotidien !

Décembre, un mois pour se projeter vers l’avenir

Pour reprendre les paroles d’un groupe bien connu des années 2000, le temps passe et passe et beaucoup de choses ont changé.

Faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant, est une belle manière de prendre du recul, de célébrer ce qui a été accompli et de préparer une nouvelle année encore plus engagée !

Décembre permet de mesurer le chemin parcouru, de reconnaître les efforts réalisés, d’ajuster ce qui doit l’être… et de repartir avec une vision plus claire, plus inspirante et plus motivante pour la suite.

Une année se termine, une autre s’apprête à commencer. Et si 2026 devenait celle où vous franchissez un nouveau cap dans votre démarche RSE ?

Camille Le Guilloux - DR
Experte Marketing Responsable, Camille Le Guilloux s’est donné pour mission d’inspirer, outiller et guider les entreprises vers des pratiques plus éthiques et durables du marketing.

Devenue infopreneur à impact et animatrice de différents ateliers RSE de sensibilisation (Fresque du Climat, Atelier 2 tonnes, Fresque Océane, Fresque des Nouveaux Récits), elle accompagne aujourd'hui les entreprises et les étudiant·es en école de Commerce à mettre en place des stratégies performantes et responsables !

Site web : www.kerezenn.com


