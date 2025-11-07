TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Tourisme et RSE : 5 temps forts pour un mois de novembre solidaire et engagé [ABO]

La chronique de Camille Le Guilloux


Du « Mois Sans Tabac » à la « Semaine européenne de réduction des déchets », en passant par la lutte contre les violences faites aux femmes, le mois de novembre encourage à conjuguer engagement et cohésion d’équipe. Un mois idéal pour (re)mettre du sens dans ses actions RSE et renforcer l’impact positif du secteur touristique.


Rédigé par le Vendredi 7 Novembre 2025

Devenir une entreprise handi-accueillante, c’est se donner les moyens de recruter autrement, d’attirer des talents aux parcours variés et de renforcer la cohésion interne autour de valeurs communes - DepositPhotos.com, serezniy
CroisiEurope
Novembre s’installe doucement, avec ses journées plus courtes et un rythme qui se calme comme une parenthèse entre deux temps forts de l’année touristique.

Avant la période des fêtes, pourquoi ne pas en profiter pour donner un nouvel élan à vos engagements et embarquer vos équipes dans des actions à impact positif ?

Santé, inclusion, environnement, solidarité… les opportunités d’agir ne manquent pas !

Voici cinq rendez-vous à ne pas manquer pour faire vivre vos valeurs RSE tout au long du mois.

Lire aussi : Tourisme engagé : 4 idées d’actions RSE pour un mois d’octobre plein de sens


Depuis le 1er novembre - Mois Sans Tabac pour mieux respirer

Le Mois Sans Tabac, c’est un défi collectif lancé à tous ceux qui souhaitent arrêter de fumer.

Une belle opportunité pour sensibiliser ses équipes à la santé et à la pollution liée aux mégots, l’un des déchets les plus présents dans l’espace public.

L’objectif n’est pas seulement de dire stop au tabac, mais d’adopter collectivement des réflexes plus sains pour soi et pour la planète.

Quelques pistes d’actions :

- télécharger le Kit Zéro-Mégot de GreenMinded pour sensibiliser ses collaborateurs et partenaires à la gestion des déchets de cigarette. Vous pouvez même offrir des cendriers de poche !

- encourager les personnes qui le souhaitent à se faire accompagner avec Tabac Info Service (www.tabac-info-service.fr).

- partager l’infographie sur les impacts de l’Industrie du Tabac sur les Océans réalisée par Surfrider Foundation.

17 au 23 novembre - Semaine pour l’emploi des personnes handicapées : agir pour l’inclusion

Chaque année, la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées met en lumière les talents, les parcours et les initiatives qui favorisent l’insertion professionnelle.

Organiser la SEEPH au sein de votre structure permet notamment de démystifier le handicap, déconstruire les préjugés et impliquer concrètement vos collaborateur·trice·s dans une démarche de sensibilisation positive.

Devenir une entreprise handi-accueillante, c’est aussi se donner les moyens de recruter autrement, d’attirer des talents aux parcours variés et de renforcer la cohésion interne autour de valeurs communes.

Et si jamais vous avez besoin d’un nouvel argument : les entreprises inclusives ont 1,7 fois plus de chances d'être leaders sur leur marché (source : Rapport de l'ONU sur les entreprises et la diversité), ça serait dommage de passer à côté !

Quelques pistes d’actions :

- offrir un emplacement publicitaire dans votre newsletter ou sur vos supports de communication pour soutenir h’up entrepreneurs, l’association qui accompagne les porteurs de projet en situation de handicap ;

- profitez de cette semaine pour lancer des campagnes de recrutement spécifiquement destinées aux personnes handicapées ;

- télécharger le Calendrier DEI 2025 réalisé par Inclusion Conseil, véritable guide vers un environnement de travail plus inclusif ;

- déjeuner ou organiser un moment d’équipe dans un Café Joyeux, premier réseau de cafés-restaurants qui contribue à l’inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap mental et cognitif.

22 au 30 novembre - Semaine européenne de réduction des déchets pour repenser ses habitudes

Réduire, réutiliser, recycler… Trois mots-clés qui trouvent toute leur place dans un secteur consommateur de ressources comme le tourisme.

Cette année, la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) met principalement en lumière les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E). L’occasion d’adopter des gestes simples pour limiter son empreinte environnementale au bureau comme sur le terrain.

Quelques pistes d’actions :

- installer des points de collecte des Équipements Électriques et Électroniques (EEE) pour ses salarié·es et ses client·es ;

- réparer plutôt que de remplacer vos appareils et/ou donner vos équipements encore fonctionnels à des associations ;

- écouter le podcast « Du 22 au 30 novembre, c’est la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets ! » ;

- télécharger le guide « Zéro Déchet au bureau - 12 actions pour réduire les déchets sur son lieu de travail » publié par Zero Waste France, et en discuter collectivement lors d’un atelier interne ;

- adopter le réflexe zéro déchet en apportant son propre contenant pour commander son café ou son thé à emporter.

25 novembre - Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Cette journée rappelle l’urgence de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, dans toutes les sphères de la société.

Dans le tourisme, secteur fortement féminisé, c’est une occasion essentielle pour s’informer, prévenir et soutenir les victimes.

Agir pour la sécurité et le respect de toutes, c’est aussi créer des environnements de travail et d’accueil plus humains et bienveillants.

Pour rappel, si vous êtes victime de violences, vous pouvez appeler le 3919 (violences femme info) ou écrire un SMS au 114 si vous ne pouvez pas parler.

Quelques pistes d’actions :

- diffuser la mini-série H24 sur ARTE, qui met en lumière des situations du quotidien inspirées de faits réels ;

- partager les quiz et guides du collectif NousToutes pour sensibiliser vos équipes et communiquer les numéros utiles sur vos canaux internes ;

- se former avec le programme Stand Up, porté par la Fondation des Femmes, pour apprendre à réagir face au harcèlement dans les lieux publics.

02 décembre - Giving Tuesday : faire du don une habitude

Je sais, je prends un peu d’avance sur le mois prochain… Mais le Giving Tuesday, célébré le mardi suivant le Black Friday (lui-même fin novembre), tombera cette année au début du mois de décembre.

Cette journée mondiale dédiée à la générosité et à la solidarité invite chacun à donner, partager et soutenir, une belle respiration après la frénésie consumériste du Black Friday !

C’est aussi une formidable occasion de fédérer vos équipes autour d’un projet solidaire concret, de mobiliser vos client·es et partenaires, et de rappeler que la solidarité fait pleinement partie de l’ADN d’un tourisme responsable.

Quelques pistes d’actions :

- soutenir l’opération « Aide Hivernale » de Dons Solidaires, qui distribue des kits d’hygiène d’urgence (gel douche, rasoirs, mouchoirs…) aux personnes en situation de précarité ;

- pour les fêtes, offrez de l’impact à vos client et collaborateurs avec la carte cadeau Charitips x Giving Tuesday : vous financez le don, ils choisissent simplement l’association qui le reçoit ;

- réinvestissez la part de budgets provisionnés mais non consommés (cotisations, abonnements, crédits de service, no-show, stockage, etc.) dans un fonds de solidarité, et invitez vos clients, équipes ou partenaires à choisir les causes qui recevront ces dons ;

- challenge de ventes à impact : dynamisez vos conseillers voyage avec un concours et une compétition saine où chaque vente signée alimente un compteur de dons individuel, les meilleurs remportant un abondement des dons pour leur association (x2 par exemple) de la part de l'entreprise.

Profiter de chaque instant en ce mois de novembre pour (re)mettre du sens dans vos actions RSE !

Le mois de novembre démontre une nouvelle fois que la RSE n’est pas une question de saison, mais d’état d’esprit.

Chaque journée, chaque occasion peut être une belle inspiration pour mieux comprendre les enjeux sociaux et environnementaux et donner envie de passer à l’action pour tous les acteurs du tourisme.

Et si, ce mois-ci, vous décidiez de transformer vos bonnes intentions en petits gestes concrets ?

Lire aussi : RSE : 15 idées d'actions concrètes et faciles à lancer dès cette rentrée

Camille Le Guilloux - DR
Experte Marketing Responsable, Camille Le Guilloux s’est donné pour mission d’inspirer, outiller et guider les entreprises vers des pratiques plus éthiques et durables du marketing.

Devenue infopreneur à impact et animatrice de différents ateliers RSE de sensibilisation (Fresque du Climat, Atelier 2 tonnes, Fresque Océane, Fresque des Nouveaux Récits), elle accompagne aujourd'hui les entreprises et les étudiant·es en école de Commerce à mettre en place des stratégies performantes et responsables !

Site web : www.kerezenn.com

Lu 252 fois

Tags : camille le guilloux, rse


Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Tourisme et RSE : 5 temps forts pour un mois de novembre solidaire et engagé [ABO]

