RSE : 15 idées d'actions concrètes et faciles à lancer dès cette rentrée [ABO]

Pour booster vos engagements RSE, Camille Le Guilloux vous dévoile une série de petits gestes et de décisions qui, mis bout à bout, changent la donne - DepositPhotos.com, everythingposs
La rentrée, c’est souvent l’occasion de se remettre en mouvement, de poser de nouveaux objectifs et de prendre des résolutions.
Pourquoi ne pas en profiter pour booster vos engagements RSE ?
Pas besoin d’attendre une journée mondiale pour agir : il existe une multitude de petits gestes et de décisions qui, mis bout à bout, changent la donne !
Lire aussi : Tourisme et RSE : 5 journées en juillet à ne pas rater pour booster vos engagements !
La Commission européenne définit la RSE autour de trois piliers : environnemental, social et économique.
On vous propose aujourd’hui 15 idées concrètes, faciles à lancer dès cette rentrée, pour conjuguer performance et impact positif.
Pourquoi ne pas en profiter pour booster vos engagements RSE ?
Pas besoin d’attendre une journée mondiale pour agir : il existe une multitude de petits gestes et de décisions qui, mis bout à bout, changent la donne !
Lire aussi : Tourisme et RSE : 5 journées en juillet à ne pas rater pour booster vos engagements !
La Commission européenne définit la RSE autour de trois piliers : environnemental, social et économique.
On vous propose aujourd’hui 15 idées concrètes, faciles à lancer dès cette rentrée, pour conjuguer performance et impact positif.
Environnement : 5 gestes pour réduire son empreinte carbone
Vous voulez engager votre entreprise dans une démarche de développement durable ? Tout commence par l’environnement.
En réduisant vos consommations, en optimisant vos pratiques et en sensibilisant vos équipes, vous pouvez rapidement baisser vos émissions. Voici 5 façons simples et efficaces d’agir pour la planète dès maintenant :
1. Faites votre bilan carbone : impossible de progresser sans savoir d’où on part ! Réalisez un bilan carbone complet (sur les 3 scopes) pour identifier vos principaux postes d’émissions et suivre vos progrès chaque année.
2. Simplifiez le tri : pas de poubelle sans signalétique claire ! Affiches colorées, pictos, collecteurs adaptés (ordures, recyclables, compost, mégots)… le tri doit être instinctif pour vos équipes et vos clients.
3. Réglez vos thermostats intelligemment : 19°C l’hiver, 24°C l’été = –15% de consommation. Privilégiez d’ailleurs les ventilateurs ou l’aération naturelle dès que possible.
4. Soutenez la planète par le mécénat : et si vous rejoigniez le mouvement 1% for the Planet ? Un engagement concret : reverser 1% de votre chiffre d’affaires à des projets de protection de l’environnement.
5. Sensibilisez régulièrement vos équipes : ateliers (Fresque Océane, Fresque de la Biodiversité, 2 tonnes, etc.), podcasts, affichages, challenges… Plus vos formats sont variés et réguliers, plus l’impact est durable.
En réduisant vos consommations, en optimisant vos pratiques et en sensibilisant vos équipes, vous pouvez rapidement baisser vos émissions. Voici 5 façons simples et efficaces d’agir pour la planète dès maintenant :
1. Faites votre bilan carbone : impossible de progresser sans savoir d’où on part ! Réalisez un bilan carbone complet (sur les 3 scopes) pour identifier vos principaux postes d’émissions et suivre vos progrès chaque année.
2. Simplifiez le tri : pas de poubelle sans signalétique claire ! Affiches colorées, pictos, collecteurs adaptés (ordures, recyclables, compost, mégots)… le tri doit être instinctif pour vos équipes et vos clients.
3. Réglez vos thermostats intelligemment : 19°C l’hiver, 24°C l’été = –15% de consommation. Privilégiez d’ailleurs les ventilateurs ou l’aération naturelle dès que possible.
4. Soutenez la planète par le mécénat : et si vous rejoigniez le mouvement 1% for the Planet ? Un engagement concret : reverser 1% de votre chiffre d’affaires à des projets de protection de l’environnement.
5. Sensibilisez régulièrement vos équipes : ateliers (Fresque Océane, Fresque de la Biodiversité, 2 tonnes, etc.), podcasts, affichages, challenges… Plus vos formats sont variés et réguliers, plus l’impact est durable.
Social : miser sur le bien-être des équipes
La responsabilité sociale, c’est prendre soin de ses collaborateurs, et c’est aussi un levier de performance. Des équipes épanouies sont plus motivées, plus créatives et plus fidèles.
Investir dans le bien-être, c’est investir dans l’avenir de votre entreprise. Découvrez 5 idées concrètes pour renforcer la qualité de vie au travail dès cette rentrée :
1. Rendez la santé mentale accessible : proposez un accompagnement via une plateforme dédiée (comme moka.care) ou partagez une liste de praticiens conventionnés. Vos équipes sont votre plus grande richesse : protégez-les !
2. Faites respecter la déconnexion : pas de réunions pendant la pause déjeuner, pas d’emails le soir, des délais de réponse raisonnables. Libérer du temps de respiration booste productivité et motivation.
3. Soignez l’ergonomie au bureau : matériel adapté, ateliers prévention posture, subvention télétravail… Un corps en forme, c’est un esprit plus disponible.
4. Encouragez sport et culture : subventions pour la salle de sport, bibliothèque partagée, séances de yoga ou de sport en équipe… Du bien-être accessible à tous, et une cohésion renforcée.
5. Soyez exemplaires sur les congés parentaux : proposez des congés maternité, coparent et parental plus généreux que la loi, accessibles à tous sans condition d’ancienneté, avec maintien du salaire à 100%.
Investir dans le bien-être, c’est investir dans l’avenir de votre entreprise. Découvrez 5 idées concrètes pour renforcer la qualité de vie au travail dès cette rentrée :
1. Rendez la santé mentale accessible : proposez un accompagnement via une plateforme dédiée (comme moka.care) ou partagez une liste de praticiens conventionnés. Vos équipes sont votre plus grande richesse : protégez-les !
2. Faites respecter la déconnexion : pas de réunions pendant la pause déjeuner, pas d’emails le soir, des délais de réponse raisonnables. Libérer du temps de respiration booste productivité et motivation.
3. Soignez l’ergonomie au bureau : matériel adapté, ateliers prévention posture, subvention télétravail… Un corps en forme, c’est un esprit plus disponible.
4. Encouragez sport et culture : subventions pour la salle de sport, bibliothèque partagée, séances de yoga ou de sport en équipe… Du bien-être accessible à tous, et une cohésion renforcée.
5. Soyez exemplaires sur les congés parentaux : proposez des congés maternité, coparent et parental plus généreux que la loi, accessibles à tous sans condition d’ancienneté, avec maintien du salaire à 100%.
Économie : créer de la valeur autrement
Une entreprise responsable, c’est aussi une gestion saine et durable. Assurer la qualité de vos services, renforcer vos partenariats locaux et instaurer plus de transparence sont autant de moyens d’allier performance et éthique.
Voici 5 pratiques simples pour donner plus de valeur à votre entreprise :
1. Chouchoutez la qualité de service : la satisfaction de vos clients est le socle de la fidélité. Un service fiable et durable est votre meilleur atout !
2. Optez pour des prix justes : une tarification transparente et équitable inspire confiance et crédibilité.
3. Misez sur le local : travailler avec des fournisseurs et partenaires de proximité soutient l’économie de votre territoire et réduit l’empreinte carbone.
4. Respectez vos délais de paiement : simple, mais tellement impactant pour vos prestataires. Un partenaire payé dans les temps est un partenaire fidèle.
5. Jouez la carte de la transparence : partagez vos objectifs, vos chiffres et vos engagements RSE avec vos investisseurs et partenaires. La confiance, ça se construit dans la clarté.
Voici 5 pratiques simples pour donner plus de valeur à votre entreprise :
1. Chouchoutez la qualité de service : la satisfaction de vos clients est le socle de la fidélité. Un service fiable et durable est votre meilleur atout !
2. Optez pour des prix justes : une tarification transparente et équitable inspire confiance et crédibilité.
3. Misez sur le local : travailler avec des fournisseurs et partenaires de proximité soutient l’économie de votre territoire et réduit l’empreinte carbone.
4. Respectez vos délais de paiement : simple, mais tellement impactant pour vos prestataires. Un partenaire payé dans les temps est un partenaire fidèle.
5. Jouez la carte de la transparence : partagez vos objectifs, vos chiffres et vos engagements RSE avec vos investisseurs et partenaires. La confiance, ça se construit dans la clarté.
Lancez-vous sans attendre !
Autres articles
-
D’un voyage sur un radeau à celui en autostop de Vianney de Boisredon
-
Tourisme et RSE : 5 journées en juillet à ne pas rater pour booster vos engagements ! [ABO]
-
Pourquoi et comment former ses collaborateurs aux enjeux de la RSE ? [ABO]
-
RSE : 15 idées pour passer à l'action en juin [ABO]
-
RSE : qu'implique le report de la CSRD ? [ABO]
La RSE, ce n’est pas une contrainte, c’est une opportunité : celle de fédérer vos équipes, de donner du sens à vos actions et de renforcer votre attractivité.
Et si la rentrée devenait votre déclic RSE ? Pas besoin de tout transformer du jour au lendemain : commencez petit, mais commencez dès aujourd’hui.
C’est ainsi que naissent les grandes transformations.
Et si la rentrée devenait votre déclic RSE ? Pas besoin de tout transformer du jour au lendemain : commencez petit, mais commencez dès aujourd’hui.
C’est ainsi que naissent les grandes transformations.
Experte Marketing Responsable, Camille Le Guilloux s’est donné pour mission d’inspirer, outiller et guider les entreprises vers des pratiques plus éthiques et durables du marketing.
Devenue infopreneur à impact et animatrice de différents ateliers RSE de sensibilisation (Fresque du Climat, Atelier 2 tonnes, Fresque Océane, Fresque des Nouveaux Récits), elle accompagne aujourd'hui les entreprises et les étudiant·es en école de Commerce à mettre en place des stratégies performantes et responsables !
Site web : www.kerezenn.com
Devenue infopreneur à impact et animatrice de différents ateliers RSE de sensibilisation (Fresque du Climat, Atelier 2 tonnes, Fresque Océane, Fresque des Nouveaux Récits), elle accompagne aujourd'hui les entreprises et les étudiant·es en école de Commerce à mettre en place des stratégies performantes et responsables !
Site web : www.kerezenn.com