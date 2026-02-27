Les domaines skiables français ont investi 555 M€ en 2025

Les stratégies d’investissement deviennent plus sélectives et structurantes. En 2025, les remontées mécaniques neuves restent le premier poste de dépenses, avec 281 M€, soit la moitié de l’effort global.



Parmi les 48 nouvelles installations recensées, la moitié concerne des tapis d’apprentissage, traduisant une priorité donnée à la diversification des publics et à l’initiation.



Les 24 appareils structurants (télécabines, télésièges, téléskis) représentent un investissement moyen de 11 M€ par équipement, un niveau élevé lié à la montée en gamme des projets, notamment avec davantage de télécabines et des gares intégrant une forte dimension architecturale.



Autre tendance marquante : la montée en puissance des bâtiments d’accueil multiservices, qui constituent désormais le segment le plus dynamique. En 2025, 62 M€ ont été investis dans des restaurants d’altitude, espaces d’accueil, sanitaires ou consignes.



Ce poste affiche une progression de +80 % par rapport à la moyenne quinquennale et +125 % sur dix ans. Ces équipements sont conçus comme de véritables actifs économiques : ils structurent le parcours client, prolongent le temps de présence sur site, développent les recettes annexes et renforcent l’attractivité des stations, en hiver comme en été.