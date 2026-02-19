Tourisme : la France franchit le cap des 102 millions de visiteurs, mais l'Espagne garde la main sur le record des recettes

Si la France continue de dépasser l'Espagne en matière d'arrivées internationales, l'Espagne continue, en revanche, de la distancer très largement en matière de recettes touristiques internationales avec 99 milliards d'euros engrangés entre janvier et fin novembre 2025.



Et ceci alors même qu'en France, la dépense moyenne par touriste international a progressé de 7% en 2025, pour atteindre 760€ par jour.



Plutôt que de s'appesantir sur ce point délicat, le secrétaire d'Etat au tourisme s'est employé à souligner que l'écart entre les deux pays s'est stabilisé en 2025.



Certes, comme l'a dit Serge Papin, "l'Espagne est seulement un pays de destination, alors que la France est aussi un pays de passage" .



Il n'en reste pas moins que pour tenir l'objectif fixé pour 2030 par l'ex-Premier ministre François Bayrou, à savoir 100 milliards de recettes touristiques internationales, la France devra mettre les bouchées doubles, notamment pour augmenter la durée de séjour des étrangers qui passent sur son territoire.



Il lui faudra notamment développer une "' stratégie offensive " pour continuer, comme en 2025, à accroître les recettes plus vite que le nombre de visiteurs.



Pour que la France devienne plus performante, Serge Papin a, par ailleurs, rappelé les quatre priorités retenues :



- diversifier nos filières et notamment développer davantage le tourisme de savoir-faire, le tourisme mémoriel, l’œnotourisme et l’agritourisme ;



- simplifier certains aspects de notre réglementation afin de supprimer des obstacles (comme par exemple, la nouvelle définition des tentes de camping ou le récent assouplissement des règles d’acompte en locations saisonnières porté de 6 à 12 mois) ;



- favoriser le recrutement notamment en faisant " mieux connaître les ascensions sociales extraordinaires, les carrières internationales, les trajectoires entrepreneuriales puissantes " offertes par les métiers du tourisme ;



-enfin, "faire du tourisme durable notre avantage compétitif majeur" et de la France " la destination durable de référence mondiale ".