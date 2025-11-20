Les 10 lauréats de la 3e promotion France Tourisme Tech dévoilés

Vendredi 21 novembre 2025, au Centre de conférences Pierre Mendès France à Bercy, Serge Papin, ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat, a dévoilé les lauréats de la 3e édition du programme France Tourisme Tech (FTT).
Conjointement, l'ONU Tourisme a remis les prix de son premier concours d'Open Innovation, organisé en France en partenariat avec la Direction générale des Entreprises (DGE).
Ces événements marquent un tournant pour la transformation numérique et écologique du secteur touristique français.
Lancé en 2023, le programme France Tourisme Tech accompagne chaque année une dizaine de start-ups, TPE et PME innovantes dans le secteur de la travel tech, pour accélérer le développement de solutions technologiques destinées à renforcer la compétitivité de la filière touristique française.
Serge Papin a insisté sur l'importance de l’innovation dans ce secteur.
France Tourisme Tech présente une diversité d’innovations
"Vos solutions démontrent combien la technologie peut transformer, très concrètement, notre manière d’imaginer et de développer le tourisme.
Elles apportent des réponses opérationnelles aux enjeux de transition, de compétitivité et de montée en gamme du secteur, confirmant que l’innovation est aujourd’hui l’un des moteurs de structuration de la filière," a expliqué le ministre.
Les dix start-ups sélectionnées incarnent la diversité et le dynamisme de la nouvelle génération d’entrepreneurs du secteur.
Leurs solutions font appel à des technologies avancées comme l’intelligence artificielle, les jumeaux numériques, la réalité augmentée, la modélisation 3D et les plateformes SaaS.
A lire : France Travel Tech : La (bonne) solution pour booster l'innovation ?
Ces innovations répondent à des enjeux cruciaux tels que la transition énergétique, la sécurité des voyageurs, la préservation du patrimoine, l’accessibilité ou encore l’attractivité des métiers du tourisme.
France Tourisme Tech : Les lauréats sont...
Parmi les lauréats, on retrouve :
A2D, experte en inspection numérique des infrastructures, notamment du patrimoine, par modélisation 3D, métrologie et IA ;
AGRID, qui optimise la performance énergétique des hôtels via une technologie de pilotage intelligent ;
EQOLUX, plateforme d’IA dédiée à la gestion automatisée et responsable des achats et données financières dans l’hôtellerie-restauration ;
OHMYSEASON, solution numérique facilitant le recrutement et le logement des saisonniers du tourisme ;
OORION, application d’assistance visuelle améliorant l’accessibilité des établissements recevant du public ;
RENTALAKE, plateforme de location de lacs et plans d’eau privés pour des activités de loisirs durables ;
TROOV, service digital de gestion et de restitution des objets trouvés adopté par les grands sites touristiques ;
UMAY, application de cartographie visant à protéger ses utilisateurs contre les violences sexistes et sexuelles dans l’espace public et touristique ;
URBANTHINK, solution de jumeau numérique environnemental au service de la décarbonation des territoires et des acteurs du tourisme ;
USKA, plateforme SaaS d’optimisation de la visibilité en ligne des acteurs touristiques.
Perspectives et ambitions
En parallèle, l’ONU Tourisme a récompensé les deux meilleures collaborations issues de son concours d’Open Innovation, mettant en lumière la capacité de l’écosystème français à innover et à projeter ses solutions à l’international.
Serge Papin s’est réjoui de cette synergie : "ensemble, je souhaite que nous poursuivions cette ambition, innover dans le tourisme et valoriser les talents de la travel tech française."
Le ministre a annoncé que pour cette troisième année d’accompagnement, la DGE mettra l’accent sur les liens avec les investisseurs et les territoires, ainsi que sur la formation à la commande publique, en partenariat avec la Mission French Tech.
L’accompagnement des start-ups à l’échelle européenne sera également renforcé afin de faire émerger des champions français de la travel tech.
Avec plus de 70 partenaires publics et privés, plus de 80 mises en relation stratégiques et 55 partenariats signés, le programme France Tourisme Tech s'affirme comme un moteur essentiel de la transformation numérique et écologique du tourisme français.
