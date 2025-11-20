Les 10 lauréats de la 3e promotion France Tourisme Tech dévoilés

Vos solutions démontrent combien la technologie peut transformer, très concrètement, notre manière d’imaginer et de développer le tourisme.



Elles apportent des réponses opérationnelles aux enjeux de transition, de compétitivité et de montée en gamme du secteur, confirmant que l’innovation est aujourd’hui l’un des moteurs de structuration de la filière,

" a expliqué le ministre.Les dix start-ups sélectionnées incarnent la diversité et le dynamisme de la nouvelle génération d’entrepreneurs du secteur.Leurs solutions font appel à des technologies avancées comme l’intelligence artificielle, les jumeaux numériques, la réalité augmentée, la modélisation 3D et les plateformes SaaS.Ces innovations répondent à des enjeux cruciaux tels que la transition énergétique, la sécurité des voyageurs, la préservation du patrimoine, l’accessibilité ou encore l’attractivité des métiers du tourisme.