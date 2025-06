France Tourisme Tech : nouvel appel à candidatures pour les start-ups !

Lancé en 2023, France Tourisme Tech a déjà accompagné deux promotions, soit 25 entreprises aux profils variés.



Grâce à un réseau de près de 70 partenaires (grands groupes, investisseurs, acteurs publics), le programme a permis la mise en œuvre de plus de 30 expérimentations concrètes (par exemple : l’analyse de l’empreinte environnementale ou l’optimisation de la consommation d’eau dans l’hôtellerie).



Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du Tourisme a déclaré : « À l’heure où les enjeux économiques, environnementaux et technologiques se rejoignent, l’innovation est un levier essentiel pour construire un tourisme plus durable, plus inclusif et plus compétitif.



Avec France Tourisme Tech, nous affirmons une ambition claire : faire du tourisme un secteur d’avant-garde en matière d’innovation, au service des professionnels et des usagers.



Cette troisième édition marque un tournant, en s’ouvrant à de nouveaux acteurs et en renforçant l’accompagnement des entreprises vers l’expérimentation, la commande publique et l’international, elle irrigue toutes les dimensions de la filière. J’appelle toutes les entreprises innovantes à se tourner vers le tourisme, secteur d’avenir ! »