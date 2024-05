France Tourisme Tech recherche 15 nouvelles start-up

La première édition a rencontré un franc succès, avec 157 candidatures et 15 entreprises sélectionnées pour leurs solutions innovantes basées sur des technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et les plateformes numériques.



Les lauréats de la première promotion ont bénéficié d'un accompagnement sur-mesure, incluant leur participation à des événements nationaux et internationaux de renom, des rencontres stratégiques avec des décideurs du secteur du tourisme, des visites d'entreprises et des sessions de conseil.



Ces collaborations ont donné lieu à plus d'une dizaine d'expérimentations en cours, telles que l'enregistrement et l’envoi de bagages depuis des hôtels vers les aéroports, l'équipement d'hôtels en boîtiers connectés pour économiser l'eau, ou encore l'analyse des flux vidéo dans les aéroports.