France Tourisme Tech : les 10 lauréats 2024 sont...

Affluences, start-up française créée en 2014 et spécialisée dans la mesure, la prévision, la communication et la gestion en temps réel de l’affluence dans tous les lieux qui accueillent du public.



AquaTech innovation, start-up de la Greentech, conçoit et installe des produits modulaires brevetés sur l’ensemble du cycle de l’eau, de la collecte au recyclage en passant par le traitement.



Ask Mona, entreprise d'intelligence artificielle générative met au point des chatbots innovants, spécialisée dans les secteurs du tourisme, de la culture et de l'éducation.



Fairjungle est la plateforme de voyages d’affaires nouvelle génération qui associe une technologie de pointe à un service expert d'agence de voyages.



Fairlyne édite une plateforme technologique qui permet aux acteurs du transport et bientôt de l’hôtellerie de proposer à leur client voyageur la possibilité de revendre leur réservation non-remboursable lorsque la demande est importante.



Fullsoon est une start-up qui accompagne les restaurants dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Grâce à une solution prédictive basée sur l'IA, le logiciel développé permet aux restaurants de prévoir le taux d'occupation, les plats qui seront commandés, ainsi que les ingrédients nécessaires à leur préparation. L’optimisation de la gestion des stocks permet une réduction drastique du gaspillage alimentaire.



Les Flâneuses sont des sièges anti-fatigues que les visiteurs déplacent avec eux pour pouvoir s’assoir, s’appuyer, porter des enfants et transporter des affaires. Les flâneuses apportent aux établissements recevant du public comme les musées, les médiathèques et autres, la possibilité de recevoir tous les publics avec un gain de confort et d’autonomie.



Naboo est une solution de centralisation des dépenses événementielles à l’échelle européenne, avec bilan carbone intégré et une conciergerie pour accompagner ses clients dans tous leurs événements.



PeeK’in convertit les objets trouvés en satisfaction client pour les professionnels du secteur Hospitality & Travel. PeeK’in professionnalise et optimise la gestion des objets trouvés, depuis leur découverte jusqu'à leur restitution à leur propriétaire en quelques clics grâce à une solution complète incluant : application, packagings et service client basé en France.



Skaping révolutionne l’usage de la webcam touristique depuis 10 ans grâce à ses caméras conçues et fabriquées en France et sa plateforme de diffusion multicanal. Atout majeur pour la communication des destinations touristiques, les webcams Skaping permettent de capter, transformer et fidéliser les clientèles françaises et étrangères.