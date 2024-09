Réactions : la nomination de Marina Ferrari est "un signal fort"

"Nous nous réjouissons de la nomination d'une ministre dédiée au tourisme. Dans les heures qui ont suivi l'annonce du nom du Premier Ministre, Michel Barnier, nous lui avons écrit pour lui faire savoir notre volonté d'avoir un Ministre consacré à notre secteur. C'est le cas aujourd'hui. C'est un signal fort qui est envoyé.



C'est l'occasion aussi de saluer le travail effectué par Jean-Baptiste Lemoyne, et Olivia Grégoire, qui ont eu à traiter le tourisme, mais à travers un portefeuille plus large.



Un certain nombre de sujets sont sur la table. Le CIT (comité interministériel du tourisme) du 7 mai 2024 a été marqué par plusieurs annonces, dont la refonte d'Atout France. Nous sommes mobilisés pour trouver des solutions. Nous entrons dans une période de contraintes budgétaires et nous serons attentifs aux choix qui seront faits. Tous les acteurs restent attachés à un opérateur d'Etat.



Le second sujet concerne la modernisation et la simplification de la règlementation touristique. Nous sommes prêts à partager notre travail très fouillé que nous avons mené et qui a vu émerger 50 propositions. Enfin, dernier sujet, l'héritage des jeux olympiques. Cet évènement a été un succès sportif mais aussi un succès en terme d'image, qu'il va falloir continuer à porter.



Pour finir, nous avons émis le souhait de signer un contrat de filière. Nous avons pu mener ce projet à bien, mais nous restons disposés à discuter des engagements réciproques que nous pourrions prendre. Nous avons adressé un courrier, à Madame Marina Ferrari et à son cabinet, dès le lendemain de sa nomination."