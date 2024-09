Que ferait (de plus) un (vrai) ministre du tourisme ? 🔑

Et puis on attend surtout l’État, dans sa capacité à faire en sorte que le droit aux vacances ne soit pas bafoué chaque été. 25 millions de français qui ne partent pas en vacances, ça ne peut plus durer.



L’ANCV date de 1982, un ministre du tourisme en 2024 se doit d’innover pour faire évoluer le taux de départ des Français. Au-delà d’un enjeu de justice sociale, il faut aussi comprendre que faire partir plus de familles en vacances, c’est un enjeu de croissance de l’économie touristique. Ne parlons pas de Grenelle du tourisme social, mais d’un RDV avec tous les acteurs concernés, CAF, CSE, CCAS, ANCV … pour faire bouger les lignes et proposer un nouveau cadre de soutien aux départs en vacances



Ministre de plein droit, ministre délégué, secrétaire d’État, voir même haut-commissaire, peu importe le rang dans le gouvernement ou le titre, ce sont les idées qui comptent. Les mots aussi, et pour avoir repris tous les premiers discours des ministres du tourisme de ces 15 dernières années, s’il y a un mot que le futur édile pourrait s’abstenir de prononcer c’est de faire référence au « potentiel du tourisme en France ».



Plus que de potentiel, parlons des progrès attendus, des moyens que nous voulons y consacrer et de la méthode collective qui nous permettra d’atteindre nos objectifs.



Et plutôt que d’attendre ce futur ministre tel un sauveur, commençons peut-être par créer les conditions de coopération entre acteurs, entre filières entre fédérations qui agissent trop souvent en contre-pouvoir. En prenant un peu de recul on ne peut pas dire que l’écosystème du tourisme français soit des plus rationnels si on se compare à nos voisins.



C’est peut-être par là qu’il faudrait commencer.