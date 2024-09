Michel Barnier nommé Premier Ministre

Michel Barnier, né en 1951 à La Tronche, est une figure politique de longue date en France. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, il a entamé sa carrière politique en 1973 comme conseiller général de la Savoie, avant de devenir député en 1978. Avec plus de quatre décennies d’expérience au sein des plus hautes sphères politiques nationales et internationales, il a occupé plusieurs postes de ministre dans les gouvernements de François Fillon sous la Présidence de Nicolas Sarkozy, et Jean-Pierre Raffarin sous la Présidence de Jacques Chirac.



Michel Barnier est surtout connu à l’international pour avoir été le négociateur en chef de l'Union européenne lors des négociations sur le Brexit.



Il a également occupé le poste de commissaire européen chargé du marché intérieur et des services financiers (2010-2014).



Il a également été candidat au congrès des Républicains de 2021 pour l'élection présidentielle de 2022 où il est éliminé au premier tour.



Lorsqu'il occupait le poste de ministre de l’Agriculture et de la Pêche il a installé avec Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme le Conseil Supérieur de l’oenotourisme, fédérant les principaux représentants de la viticulture et du tourisme.



Il a également été le co-président du comité d'organisation des Jeux olympiques d'Albertville en 1992.