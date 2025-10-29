Serge Papin promet son soutien aux entreprises du tourisme

Serge Papin : "Nous devons à toutes nos entreprises, celles du tourisme ne font pas exception, un budget qui les sortent de l’incertitude" - Source photo : SIRCOM - GezelinGree
Pour la première fois depuis sa nomination au ministère des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat, Serge Papin a pris la parole pour évoquer le dossier "tourisme", lors du forum international A World for Travel, jeudi 30 octobre 2025, à Paris.
"Je veux rappeler que le tourisme est un moteur de notre économie, de notre consommation et un pilier du quotidien. (...) En 2024, les Français et 100 millions de visiteurs, ont généré 71 milliards d’euros de recettes, foulé nos territoires, découvert nos musées, goûté nos vins, séjourné dans nos hôtels, arpenté nos marchés et se sont attablés dans nos restaurants", a-t-il lancé en introduction.
Rappelant que "le secteur touristique représente près de 8% de notre richesse nationale, avec plus de 2 millions d’emplois liés directement ou indirectement" - tandis que 70% des dépenses proviennent des touristes français eux-mêmes - "le tourisme porte également notre croissance cette année à +0,7%", a ajouté le nouveau ministre.
Poursuivant son exposé, il a souligné la "dynamique très positive depuis le début de l’année" avec des recettes du tourisme international au 1er semestre 2025 en hausse de +13,7% par rapport à 2024, atteignant 37,3 milliards d’euros, soutenue notamment par des clientèles européennes, comme l’Allemagne ou les Pays-Bas ou les marchés lointains comme les Etats-Unis ou le Japon.
"Certains Cassandres annonçaient une mauvaise saison… mais les vacanciers ont répondu présents tout l’été : des Français, des Danois, des Australiens, des Coréens, des Chinois, des Américains et des Canadiens – merci Donald Trump !", a-t-il lancé. "Quand certains pays se replient sur eux-mêmes, les atouts de notre pays, de la Savoie à La Réunion, rayonnent, attirent. C’est une force française !"
Taxes, pénurie : des défis pour demain
Néanmoins, Serge Papin a tenu à rappeler les défis qui attendent le secteur demain.
A commencer par le contexte économique. "A l’instar d’autres secteurs économiques, les PME/TPE du tourisme ont besoin de stabilité. Nous devons à nos entreprises, toutes nos entreprises, celles du tourisme ne font pas exception, un budget qui les sortent de l’incertitude. Ce budget doit les préserver, voire même les aider".
Il a également insisté sur les engagements pris en juillet dernier, lors du Comité interministériel du tourisme, "autour d’une réforme de la taxe de séjour avec les socioprofessionnels et les associations d’élus.
Le Gouvernement sera défavorable à toute modification anticipée de la taxe de séjour. Nous avons besoin de renforcer la compétitivité de nos entreprises, libérer les énergies et les leviers de croissance pour le secteur.
Je pense notamment à la simplification de la vie des entreprises, à la lutte contre les tensions de recrutement dans l’hôtellerie et la restauration".
Une réponse certainement à la dernière communication de la Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT), le 23 octobre dernier, qui appelait "le Parlement et le Gouvernement à respecter et mettre en œuvre les engagements pris lors du Comité interministériel du tourisme du 24 juillet 2025".
Dans ce communiqué, la CAT déplorait "l’accumulation, dans les textes budgétaires et dans les nombreux amendements déposés ou à venir, de projets de taxation non concertés avec les professionnels et susceptibles de peser sur la compétitivité et l’attractivité du secteur du tourisme et du voyage ainsi que sur l’accès aux vacances des Français".
100 milliards d’euros de recettes internationales d’ici 2030
Enfin, Serge Papin a affirmé ses objectifs prioritaires.
"Nous devons collectivement atteindre l’objectif des 100 milliards d’euros de recettes internationales d’ici 2030. J’accompagne ce premier objectif de performance économique à une impérieuse nécessité, celle de la durabilité", a-t-il indiqué.
Pour devenir la première destination durable en 2030, le nouveau ministre souhaite donc "travailler conjointement et développer des tourismes plus conscients et soucieux de nos environnements. Et je pense que nous pourrons montrer la voie avec les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030".
Il a également insisté sur le développement de l’offre touristique sur les ailes de saison, ainsi que sur la diversification de l'offre : agritourisme, tourisme tourné vers la visite d'entreprises, l'artisanat, le sport.
"La France peut devenir la destination préférée des voyageurs, c’est une ambition. Pour y parvenir, vous pourrez compter sur mon engagement. Ma porte vous est ouverte", a-t-il conclu.
