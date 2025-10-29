Serge Papin promet son soutien aux entreprises du tourisme

Je veux rappeler que le tourisme est un moteur de notre économie, de notre consommation et un pilier du quotidien. (...) En 2024, les Français et 100 millions de visiteurs, ont généré 71 milliards d’euros de recettes, foulé nos territoires, découvert nos musées, goûté nos vins, séjourné dans nos hôtels, arpenté nos marchés et se sont attablés dans nos restaurants

le secteur touristique représente près de 8% de notre richesse nationale, avec plus de 2 millions d’emplois liés directement ou indirectement

le tourisme porte également notre croissance cette année à +0,7%

dynamique très positive depuis le début de l’année

Certains Cassandres annonçaient une mauvaise saison… mais les vacanciers ont répondu présents tout l’été : des Français, des Danois, des Australiens, des Coréens, des Chinois, des Américains et des Canadiens – merci Donald Trump !

Quand certains pays se replient sur eux-mêmes, les atouts de notre pays, de la Savoie à La Réunion, rayonnent, attirent. C’est une force française !