La Colombie, "pays de la beauté", séduit toujours plus de voyageurs français

L’arrivée des touristes internationaux a augmenté de 6 % par rapport à l’année dernière

Cela prouve que la Colombie, le pays des beautés, a aujourd’hui du succès et que notre offre touristique séduit de plus en plus.

Avant la pandémie, nous recevions 4 millions de touristes internationaux. L’an dernier, nous avons atteint les 7 millions, et cette année encore, la hausse se poursuit