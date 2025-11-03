TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La Colombie, "pays de la beauté", séduit toujours plus de voyageurs français

Un tourisme en plein essor porté par la paix et la durabilité


Portée par une paix durable et une image profondément renouvelée, la Colombie s’impose comme l’une des destinations les plus dynamiques d’Amérique latine. Avec une hausse de 6 % des arrivées internationales en 2025 et une stratégie axée sur la durabilité, le pays du café et de la biodiversité séduit de plus en plus de voyageurs.


Rédigé par le Lundi 3 Novembre 2025

Luis Alejandro Davila, Vice-Président du Tourisme de Colombie - ©AmeliaBrille
Le tourisme colombien vit une période florissante.

Portée par une paix retrouvée et une image profondément renouvelée, la destination attire chaque année davantage de visiteurs venus découvrir ses paysages d’exception, sa biodiversité unique et sa richesse culturelle.

"L’arrivée des touristes internationaux a augmenté de 6 % par rapport à l’année dernière", se félicite Luis Alejandro Dávila, vice-président du Tourisme de Colombie. "Cela prouve que la Colombie, le pays des beautés, a aujourd’hui du succès et que notre offre touristique séduit de plus en plus."

Le tournant majeur du tourisme colombien s’est joué après la signature de l’accord de paix en 2016. Depuis, le pays n’a cessé d’attirer de nouveaux visiteurs.

"Avant la pandémie, nous recevions 4 millions de touristes internationaux. L’an dernier, nous avons atteint les 7 millions, et cette année encore, la hausse se poursuit", explique Luis Alejandro Dávila.

Les marchés clés : États-Unis, Amérique du Sud… et France

Cette progression s’appuie sur un travail de fond mené par ProColombia, l’agence nationale de promotion du tourisme, qui s’attache à valoriser les atouts naturels et culturels du pays tout en déconstruisant les clichés du passé.

"Nous avons beaucoup œuvré pour changer l’image de la Colombie, souvent ternie dans les années 80. Aujourd’hui, nous envoyons un message clair : la Colombie est un pays sûr, ouvert et accueillant."poursuit le vice président du tourisme colombien.

Les États-Unis demeurent le premier marché émetteur pour la destination, suivis de ses voisins latino-américains comme le Chili, le Brésil et l’Équateur. Mais l’Europe, et en particulier la France, s’imposent désormais comme un marché prioritaire.

"L’année dernière, nous avons accueilli près de 96 000 touristes français, et cette année, nous enregistrons une hausse de 16 %".

Une progression soutenue par de bonnes connexions aériennes : la compagnie Avianca opère actuellement deux vols directs quotidiens entre Paris et Bogotá, facilitant les échanges touristiques entre les deux pays.

Six régions pour une offre touristique plurielle

Récompensée cette année comme la meilleure agence de promotion touristique internationale d’Amérique latine, ProColombia mise sur une stratégie de diversification territoriale.

"Nous avons divisé le pays en six grandes régions touristiques, afin de permettre aux visiteurs de découvrir non seulement nos grandes villes, mais aussi des expériences complémentaires : observation des oiseaux, randonnées, tourisme communautaire, ou encore immersion culturelle", détaille Luis Alejandro Dávila.

La région de Santa Marta, sur la côte caraïbe, illustre bien cette approche, "On y trouve quatre tribus indigènes toujours vivantes, devenues aujourd’hui des guides touristiques de leurs propres territoires."

Au-delà de la croissance, la Colombie souhaite inscrire son développement dans la durabilité. Le pays s’est doté, dès 2019, d’une loi sur le tourisme soutenable.

"Nous faisons partie des douze pays au monde à disposer d’un cadre légal pour encadrer le tourisme durable", rappelle monsieur Dávila. "Notre marque, Colombie, le pays de la beauté, repose sur une idée forte : c’est une beauté que l’on protège, conserve et partage pour les générations futures."

Changer les perceptions, raconter une nouvelle histoire

Pour tourner définitivement la page des préjugés liés à l’époque des cartels, la Colombie mise sur la promotion internationale et la création artistique.

"Nous participons à environ 70 salons touristiques internationaux par an, et nos campagnes comme Humanimal Tourism, primée à Cannes, montrent au monde la Colombie d’aujourd’hui : un pays transformé et pacifique."

Aux Français encore hésitants, Luis Alejandro Dávila adresse un message clair, "Il faut venir découvrir la Colombie, rencontrer son peuple, sa diversité, ses tribus indigènes et ses paysages. Nous voulons que les voyageurs français nous aident à transmettre cette réalité : la Colombie est un pays qui a changé, un pays sûr, vivant et fier de sa beauté."


Tags : colombie, tourisme
