TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Serge Papin : "Il faut un budget capable d’apporter de la stabilité"

Budget, taxes, PME... Le tourisme, lui, est passé sous silence


Alors que Serge Papin cumule plusieurs portefeuilles, dont ceux du tourisme et du pouvoir d’achat, son interview matinale sur TF1 a évité le sujet touristique, pour se concentrer sur les entreprises, le budget et la taxation des petits colis.


Rédigé par le Jeudi 23 Octobre 2025

Serge Papin : "Tant qu’il n’y a pas de visibilité, les chefs d'entreprise freinent embauches et investissements, ce qui impacte directement le pouvoir d’achat" - Depositphotos.com, AndreyPopov
Serge Papin : "Tant qu’il n’y a pas de visibilité, les chefs d'entreprise freinent embauches et investissements, ce qui impacte directement le pouvoir d’achat" - Depositphotos.com, AndreyPopov
Assurever
Invité ce jeudi 23 octobre au matin de la matinale de TF1 par Adrien Gindre, Serge Papin, ministre des PME, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, a largement évoqué les questions budgétaires et la situation des entreprises.

"Il faut un budget capable d’apporter de la stabilité. Depuis huit jours que j’occupe ce poste, je rencontre sans cesse des chefs d’entreprise et leurs représentants, et tous me disent la même chose : tant qu’il n’y a pas de visibilité, ils freinent embauches et investissements, ce qui impacte directement le pouvoir d’achat" a expliqué le ministre au micro de TF1.

"Ma mesure phare est d’inciter toutes les entreprises, et surtout les PME, à mettre en place des contrats d’intéressement pour favoriser le partage de la valeur.

Mais pour partager, il faut créer de la valeur. Il est donc essentiel que notre économie retrouve stabilité et dynamisme. Et, modestement, j’ai accepté ce poste à la demande du Premier ministre pour contribuer à un certain apaisement" a-t-il précisé.

Serge Papin : pas de commentaire sur le secteur du tourisme

Autres articles
Rejet à l’Assemblée de la première partie du budget, taxe sur les petits colis, TVA des auto-entrepreneurs et pour les restaurateurs… le ministre, ancien patron de la grande distribution, a insisté sur la nécessité de "stabilité économique" pour relancer l’investissement et protéger le pouvoir d’achat.

Pour autant, sur le tourisme, aucun commentaire n’a été formulé.

Malgré son portefeuille incluant ce secteur, Serge Papin n’a pas abordé les enjeux liés aux vacances, aux professionnels du tourisme ou aux perspectives pour les territoires.

Le ministre s’est principalement concentré sur les commerces de centre-ville - "15% de rideaux tirés" en moyenne dans des centre-villes qui se désertifient - et la lutte contre le dumping lié aux commandes de petits colis depuis l’étranger.

Lire aussi : TSBA, croisiéristes, chèques-vacances... les amendements qui peuvent changer le PLF 26 !


Lu 246 fois

Tags : ministre tourisme, serge papin, tourisme
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 23 Octobre 2025 - 07:35 Voyages de Rêve : la personnalisation comme moteur de croissance

Lundi 20 Octobre 2025 - 15:50 Prêt-à-Partir : que deviennent les agences Univairmer ?

Climats du Monde
Dernière heure

Ascott accélère son expansion européenne avec lyf et The Unlimited Collection

Serge Papin : "Il faut un budget capable d’apporter de la stabilité"

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire

Le Havre : quand les équipages chaussent les crampons

Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Les annonces

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Nantes (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TOP OF TRAVEL - 2 Agents de réservation H/F - CDI - (Montreuil (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ROND POINT EVASION - Commercial(e) Groupes confirmé(e) BtoC H/F - CDI - (Secteur Normandie)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Serge Papin : "Il faut un budget capable d’apporter de la stabilité"

Serge Papin : "Il faut un budget capable d’apporter de la stabilité"
Partez en France

Partez en France

Grand Paris : en septembre, l'activité touristique entre résilience hôtelière et baisse des arrivées aériennes

Grand Paris : en septembre, l'activité touristique entre résilience hôtelière et baisse des arrivées aériennes
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Madagascar : France Diplomatie annonce un "retour au calme"

Madagascar : France Diplomatie annonce un "retour au calme"
Production

Production

Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême

Grand Nord Grand Large revendique l’aventure extrême
AirMaG

AirMaG

Ligne Abidjan - Paris : la tension montre entre la France et la Côte d’Ivoire

Ligne Abidjan - Paris : la tension montre entre la France et la Côte d’Ivoire
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Le Trésor des Bâtisseurs : Excurio perce le secret de la Grande Pyramide en réalité virtuelle

Le Trésor des Bâtisseurs : Excurio perce le secret de la Grande Pyramide en réalité virtuelle
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo

Les lauréats des SLH Awards 2025 dévoilés à Tokyo
HotelMaG

Hébergement

Ascott accélère son expansion européenne avec lyf et The Unlimited Collection

Ascott accélère son expansion européenne avec lyf et The Unlimited Collection
Futuroscopie

Futuroscopie

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo lance son application mobile !

GreenGo lance son application mobile !
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : quand les équipages chaussent les crampons

Le Havre : quand les équipages chaussent les crampons
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire

Le Zoo de La Flèche inaugure un nouvel espace de séminaire
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias