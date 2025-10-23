Serge Papin : "Il faut un budget capable d’apporter de la stabilité"

Il faut un budget capable d’apporter de la stabilité. Depuis huit jours que j’occupe ce poste, je rencontre sans cesse des chefs d’entreprise et leurs représentants, et tous me disent la même chose : tant qu’il n’y a pas de visibilité, ils freinent embauches et investissements, ce qui impacte directement le pouvoir d’achat

Ma mesure phare est d’inciter toutes les entreprises, et surtout les PME, à mettre en place des contrats d’intéressement pour favoriser le partage de la valeur.



Mais pour partager, il faut créer de la valeur. Il est donc essentiel que notre économie retrouve stabilité et dynamisme. Et, modestement, j’ai accepté ce poste à la demande du Premier ministre pour contribuer à un certain apaisement