Serge Papin : "Il faut un budget capable d’apporter de la stabilité"

Serge Papin : "Tant qu’il n’y a pas de visibilité, les chefs d'entreprise freinent embauches et investissements, ce qui impacte directement le pouvoir d’achat" - Depositphotos.com, AndreyPopov
Invité ce jeudi 23 octobre au matin de la matinale de TF1 par Adrien Gindre, Serge Papin, ministre des PME, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat, a largement évoqué les questions budgétaires et la situation des entreprises.
"Il faut un budget capable d’apporter de la stabilité. Depuis huit jours que j’occupe ce poste, je rencontre sans cesse des chefs d’entreprise et leurs représentants, et tous me disent la même chose : tant qu’il n’y a pas de visibilité, ils freinent embauches et investissements, ce qui impacte directement le pouvoir d’achat" a expliqué le ministre au micro de TF1.
"Ma mesure phare est d’inciter toutes les entreprises, et surtout les PME, à mettre en place des contrats d’intéressement pour favoriser le partage de la valeur.
Mais pour partager, il faut créer de la valeur. Il est donc essentiel que notre économie retrouve stabilité et dynamisme. Et, modestement, j’ai accepté ce poste à la demande du Premier ministre pour contribuer à un certain apaisement" a-t-il précisé.
"Il faut un budget capable d’apporter de la stabilité. Depuis huit jours que j’occupe ce poste, je rencontre sans cesse des chefs d’entreprise et leurs représentants, et tous me disent la même chose : tant qu’il n’y a pas de visibilité, ils freinent embauches et investissements, ce qui impacte directement le pouvoir d’achat" a expliqué le ministre au micro de TF1.
"Ma mesure phare est d’inciter toutes les entreprises, et surtout les PME, à mettre en place des contrats d’intéressement pour favoriser le partage de la valeur.
Mais pour partager, il faut créer de la valeur. Il est donc essentiel que notre économie retrouve stabilité et dynamisme. Et, modestement, j’ai accepté ce poste à la demande du Premier ministre pour contribuer à un certain apaisement" a-t-il précisé.
Serge Papin : pas de commentaire sur le secteur du tourisme
Autres articles
-
Tourisme : les réservations toujours orientées à la baisse
-
Côte d’Azur France Tourisme dévoile son plan d'action 2026
-
Nouvelle-Calédonie Tourisme lance un site dédié aux professionnels du secteur
-
Cristiano Ronaldo, nouveau visage de l'Arabie Saoudite
-
Mandelieu lance une nouvelle centrale de réservation
Rejet à l’Assemblée de la première partie du budget, taxe sur les petits colis, TVA des auto-entrepreneurs et pour les restaurateurs… le ministre, ancien patron de la grande distribution, a insisté sur la nécessité de "stabilité économique" pour relancer l’investissement et protéger le pouvoir d’achat.
Pour autant, sur le tourisme, aucun commentaire n’a été formulé.
Malgré son portefeuille incluant ce secteur, Serge Papin n’a pas abordé les enjeux liés aux vacances, aux professionnels du tourisme ou aux perspectives pour les territoires.
Le ministre s’est principalement concentré sur les commerces de centre-ville - "15% de rideaux tirés" en moyenne dans des centre-villes qui se désertifient - et la lutte contre le dumping lié aux commandes de petits colis depuis l’étranger.
Lire aussi : TSBA, croisiéristes, chèques-vacances... les amendements qui peuvent changer le PLF 26 !
Pour autant, sur le tourisme, aucun commentaire n’a été formulé.
Malgré son portefeuille incluant ce secteur, Serge Papin n’a pas abordé les enjeux liés aux vacances, aux professionnels du tourisme ou aux perspectives pour les territoires.
Le ministre s’est principalement concentré sur les commerces de centre-ville - "15% de rideaux tirés" en moyenne dans des centre-villes qui se désertifient - et la lutte contre le dumping lié aux commandes de petits colis depuis l’étranger.
Lire aussi : TSBA, croisiéristes, chèques-vacances... les amendements qui peuvent changer le PLF 26 !
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille