Wellness : Septeo Hospitality acquiert AquaO

spécialiste des solutions logicielles


Septeo Hospitality annonce le rachat d’AquaO, éditeur français spécialisé dans les solutions logicielles pour les univers du bien-être.


Lundi 8 Décembre 2025

Aerticket
Septeo Hospitality poursuit son expansion dans l’univers des technologies pour l’Hospitality avec l’acquisition d’AquaO.

Cette société, forte de plus de 35 ans d’expertise, accompagne près de 100 établissements en France : thalassos, thermes, spas et centres de balnéothérapie. Ses solutions sont connectées à la majorité des PMS du marché.

Retrouvez notre dossier spécial Wellness et la rubrique Planète Bien-être.

Wellness : le groupe s’appuie déjà sur son logiciel Nymphea

Le groupe s’appuie déjà sur son logiciel Nymphea, utilisé par environ 200 établissements. Avec l’intégration d’AquaO, Septeo Hospitality consolide son rôle de leader sur ce marché et accélère sa stratégie d’innovation.

« En combinant l’expertise métier d’AquaO avec la puissance de nos PMS et de nos plateformes intégrées, nous franchissons une nouvelle étape », explique Philippe Guimard, directeur général de la BU Hôtel. Il ajoute que cette opération vise à « offrir une solution unifiée, plus fluide et plus performante », couvrant l’ensemble du parcours client et opérationnel.

Le groupe réaffirme également quatre axes d’engagement : répondre aux besoins croissants du marché, accompagner la transformation digitale, anticiper les mutations du secteur grâce à l’innovation, et renforcer la performance de ses clients.

Septeo a mené plusieurs acquisitions dans le domaine de l'Hospitality

Selon Baptiste de Couëssin, directeur d’AquaO, ce rapprochement représente « une véritable opportunité » pour accélérer l’évolution de la solution. « Nous allons ensemble ouvrir une nouvelle ère pour le marché du Wellness en Europe », affirme-t-il.

Cette acquisition complète un ensemble de rachats menés par Septeo dans l’Hospitality depuis 2023, renforçant un portefeuille désormais composé de solutions telles que Qualitelis, Cool’n Camp, Witbooking, Revenue Pilot, RevControl Data, Misterbooking et Nymphea.

Avec plus de 10 000 clients en Europe et à l’international, Septeo Hospitality couvre aujourd’hui tous les segments du secteur : hôtellerie, plein air, résidences, villages vacances, établissements de bien-être et thermalisme.

