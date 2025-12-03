Marietton Développement rachète le groupiste Vista Voyages

Le groupe Marietton Développement vient d'annoncer une nouvelle acquisition.



Il s'agit de VISTA VOYAGES, agence de voyage spécialisée dans les voyages de groupes, installée à Aubagne depuis 2007.



Didier Murino, président de Vista Voyages, demeure le dirigeant de la structure et devient actionnaire du groupe Marietton, précise le groupe.

