Marietton Développement rachète le groupiste Vista Voyages

Vista Voyages est dirigé par Didier Murino


Après le rachat du groupiste SPVA en juillet dernier, Marietton Développement fait une nouvelle acquisition dans le secteur du voyage de groupes, en rachetant Vista Voyages, basé à Aubagne.


Mercredi 3 Décembre 2025

Marietton Développement dirigé par Laurent Abitbol annonce le rachat de Vista Voyages - Photo LA
Marietton Développement dirigé par Laurent Abitbol annonce le rachat de Vista Voyages - Photo LA
Le groupe Marietton Développement vient d'annoncer une nouvelle acquisition.

Il s'agit de VISTA VOYAGES, agence de voyage spécialisée dans les voyages de groupes, installée à Aubagne depuis 2007.

Didier Murino, président de Vista Voyages, demeure le dirigeant de la structure et devient actionnaire du groupe Marietton, précise le groupe.

Une nouvelle acquisition sur le segment du groupe après SPVA

Marietton Développement accélère sur le segment du groupe. En juillet dernier, il avait mis la main sur SPVA (Simplement Pour Voyager Autrement) implanté à Paris et à Lille.

L'année dernière, le groupe dirigé par Laurent Abitbol avait également réalisé plusieurs acquisitions : Akilanga, Rêves Voyages, Martini Voyages, ASC Voyages sans oublier Time Tours qui a aussi une forte activité sur le groupe.

En 2025, le Groupe a également mis la main sur Arlina Voyages à Orléans, fin mars et plus récemment sur Supertripper, dans le secteur du voyage d'affaires.

Laurent Abitbol a d'autres acquisitions en ligne de mire. Cependant, lors du dernier congrès Selectour il a précisé à l'occasion d'une conférence de presse organisée en marge de l'évènement : "Je finalise des acquisitions, dont les discussions étaient bien engagées, après pour le plus gros rachat, je temporise. Je n'ai pas peur pour 2026, mais je pense que ça va être moins bon" .

