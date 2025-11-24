AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

Si AERTiCKET investit massivement dans ses plateformes digitales, le groupe revendique un positionnement unique : la technologie augmentée par l’expertise humaine.

Les équipes CMS VACANCES | AERTiCKET, basées en France, aux Antilles et à Berlin, assurent un support 24/7, réactif, multilingue et composé d’experts métier capables de comprendre les urgences et d’apporter des solutions immédiates.

Cette disponibilité, devenue rare sur le marché, marque l’ADN du groupe : proximité, écoute, compréhension et engagement.

AERTiCKET mise sur une offre qualitative combinant une plateforme technologique complète et autonome, une connectivité fluide, une offre de service modulable, un service humain expert à chaque étape !



Grâce à sa vision innovante, à la puissance de ses solutions et à son modèle fondé sur la complémentarité entre technologie et expertise humaine, AERTiCKET s’impose comme un acteur de référence pour les professionnels du tourisme. Un partenaire solide, agile et engagé, prêt à répondre aux défis d’aujourd’hui… et à anticiper ceux de demain.