AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

Innovation, performance, personnalisation… Découvrez comment les solutions AERTiCKET révolutionnent l'expérience B2B des professionnels du tourisme, aussi bien sur le Loisirs que sur le Voyage d’Affaires.


Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa position de partenaire incontournable des professionnels du tourisme. L’objectif est simple : mettre à disposition des agences des outils performants et interconnectés, renforcés par une assistance humaine 24/7.


Rédigé par Aerticket le Lundi 1 Décembre 2025

COCKPIT : LA PLATEFORME DE RESERVATION PENSEE POUR LES PROS


Véritable cœur technologique d’AERTiCKET, COCKPIT s’impose comme l’une des solutions B2B les plus complètes du marché. Multi-IATA, compatible NDC, intégrant compagnies régulières, low-cost, GDS et plus encore, la plateforme donne accès au contenu vol le plus riche au monde.

Performance, Autonomie et Productivité constituent la clé indispensable de réussite pour nos utilisateurs. COCKPIT a été développé pour répondre aux besoins concrets du terrain : interface intuitive et personnalisable, permettant à la fois de réserver, modifier, annuler ou rembourser en totale autonomie.
Chaque fonctionnalité a été pensée pour le confort des clients, l’optimisation de leur productivité tout en garantissant sécurité, fiabilité et rapidité !

COCKPIT HOLIDAYS & AER360 : LE SUR-MESURE NOUVELLE GENERATION

Avec notre outil de Dynamic Packages, les agences construisent des voyages entièrement personnalisés depuis une interface unique, avec une visibilité totale sur chaque composante du séjour. L’ergonomie a été conçue pour permettre une navigation fluide et un affichage instantané des prix à chaque ajustement.
Prochainement, ces capacités seront renforcées grâce à AER360, une nouvelle version offrant un moteur de vol encore plus performant et l’ensemble du contenu NDC (+70 compagnies aériennes), de nouveaux fournisseurs, l’arrivée du Rail en France et à l’international pour les amateurs de Slow Travel !

Une évolution majeure ! Des services additionnels, un paiement en compte préservé et une équipe dédiée renforcent cette promesse de simplicité et d’efficacité.

CORPO360 – S’OUVRIR AU VOYAGE D’AFFAIRES FACILEMENT !

En 2025, AERTiCKET et sa filiale CMS Vacances franchissent une nouvelle étape avec CORPO360, une solution en marque blanche permettant aux agences de se positionner facilement sur le marché du voyage d’affaires.

Pensé pour simplifier l’accès au segment du Corporate, CORPO360 offre une solution clé en main en marque blanche -entièrement personnalisable-, permettant aux agences d’offrir des services facturables à forte valeur ajoutée, l’accès à un contenu de tarifs négociés… et ce, sans investissement lourd !

AERTiCKET ne se limite pas à fournir une solution technique. L’accompagnement est au cœur du dispositif : formation, paramétrage, assistance continue… Tout est mis en œuvre pour garantir une exploitation optimale et fluide du service par les agences partenaires.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE… PORTEE PAR L’HUMAIN

Si AERTiCKET investit massivement dans ses plateformes digitales, le groupe revendique un positionnement unique : la technologie augmentée par l’expertise humaine.
Les équipes CMS VACANCES | AERTiCKET, basées en France, aux Antilles et à Berlin, assurent un support 24/7, réactif, multilingue et composé d’experts métier capables de comprendre les urgences et d’apporter des solutions immédiates.
Cette disponibilité, devenue rare sur le marché, marque l’ADN du groupe : proximité, écoute, compréhension et engagement.
AERTiCKET mise sur une offre qualitative combinant une plateforme technologique complète et autonome, une connectivité fluide, une offre de service modulable, un service humain expert à chaque étape !

Grâce à sa vision innovante, à la puissance de ses solutions et à son modèle fondé sur la complémentarité entre technologie et expertise humaine, AERTiCKET s’impose comme un acteur de référence pour les professionnels du tourisme. Un partenaire solide, agile et engagé, prêt à répondre aux défis d’aujourd’hui… et à anticiper ceux de demain.

Contacter CMS VACANCES | AERTiCKET

Site web : www.cmsvacances.fr
Email : relationsclients@cmsvacances.fr
Téléphone : +33 (0)5 56 55 48 62/63

