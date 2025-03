Cyberattaque : bientôt un retour à la normale pour Aerticket ?

La Russie est une menace particulière dans le cyberespace, et se distingue d’abord par son écosystème riche.



Il combine des acteurs étatiques – les services de renseignement (le GRU, le FSB et le SVR) – et des groupes du crime organisé, notamment du rançongiciel dont plusieurs s’en sont pris ces dernières années à des hôpitaux français.



Ces derniers ne sont sans doute pas aux ordres des autorités, mais sont souvent russophones et localisés en Russie et, pour certains, mélangent les genres entre le rançongiciel et l’espionnage.



On peut donc s’interroger sur leur cohabitation avec le pouvoir russe,

Les pirates affiliés mènent des attaques en échange de 15 à 20% des bénéfices, selon le site du gouvernement français Cyberveille eSanté. Ce groupe se serait pour la première fois éloigné de son cœur de cible qui est habituellement les secteurs de l’industrie, des finances, juridiques et de la santé." a récemment confié Vincent Strubel, directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), à nos confrères du Monde. La technique repose sur l'envoi de mails, avec une pièce jointe ou un lien malveillant. La victime télécharge alors le virus. Le groupe exploiterait aussi des failles de sécurité touchant des services de Citrix.La meilleure façon de ne pas figurer dans la liste des entreprises piratées est de rester très prudent et continuellement former ses équipes sur le sujet.