L'allemand Aerticket acquiert Servivuelo en Espagne

AERTiCKET a été créé à Berlin en 1993. Présent dans plusieurs autres pays (Autriche, Pologne, Espagne, Pays Bas, et USA), le groupe indique émettre plus de 7 millions de billets par an et réaliser un volume d’affaires de 2 Milliards d’Euros. Aerticket est également présent en France depuis 2017.