Cyberattaque Aerticket : quelle vie sans Cockpit ?

Une rançon qui n'a pas du être payée au regard des difficultés rencontrées par le consolidateur.



Si l'objectif prioritaire semble avoir été rempli, il n'en reste pas moins, que la plateforme n'est toujours pas accessible.



Après une semaine d'arrêt et des millions d'euros de réservations manquées, Aerticket a bien essayé de sortir une alternative. Il a mis à disposition de ses clients une version light de sa plateforme.



La mouture allégée est provisoire, dans l'attente d'un éventuel retour à la normale qui est pour le moment difficilement quantifiable.



" Cette plateforme de réservation alternative a été très bien accueillie par les agences Aerticket. Plus d'un millier d'agences l'utilisent depuis sa mise en ligne et y réservent activement des voyages.



Les experts informatiques de l'entreprise collaborent avec des spécialistes externes à cette restauration. La sécurité et l'intégrité des systèmes sont une priorité absolue.



Les efforts conjoints des équipes internes et externes sont prometteurs, " détaillait un communiqué envoyé aux agences, le 17 mars 2025.



Elle permet donc de pouvoir bénéficier d'un aperçu de toutes les réservations existantes, d’effectuer de nouvelles réservations et d’émettre des billets, des modes de paiement disponibles (LSV, carte de crédit, virement bancaire, etc.)...



Après 10 jours d'arrêt, il n'y a pas d'inquiétude quant à la pérennité de l'entreprise, ni même sur l'affection des clients pour la solution.



Dans l'ensemble, les professionnels se montrent compréhensifs et sont désolés de la situation, même si la remise en route de Cockpit commence à se faire longue pour eux.