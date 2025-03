AERTiCKET, l’union fait la force

Les deux filiales françaises accentuent leur étroite collaboration en 2025 et mettent en œuvre une mutualisation des forces tant sur la partie commerciale que sur l’avancée des projets technologiques en cours et à venir. Cette réorganisation interne va permettre aux deux entités de tirer les bénéfices opérationnels et structurels d’une telle alliance, sans incidence pour nos clients en termes d’interlocuteurs et de gestion de leur compte respectif.

Le renforcement des équipes, initiée au second semestre 2024 avec l’arrivée de David Dufourt Commercial terrain d’expérience, de Julien Antoniazzi Responsable Grands Comptes et David Lussier Responsable Projets & Technologie porte ses fruits.

L’ensemble des acteurs, appuyé par leurs directions - représentées par Charlotte Marcus (AERTiCKET France) et François Lacoste (CMS VACANCES) -, travaillent à l’unisson afin d’assurer une continuité et une correspondance forte dans l’offre de services que nous proposons à nos clients et prospects. Les développements technologiques en cours et à venir sont pris en charge afin de fixer les déploiements à l’ensemble des entités et clients concernés.

La relation avec nos fournisseurs, et notamment les compagnies aériennes, est également pilotée de façon globale pour le marché français afin de proposer un contenu et des tarifs concurrentiels à l’ensemble de nos adhérents.



« Je suis heureux que nous puissions offrir à tous nos partenaires un service de haute qualité et le meilleur produit du marché. Ces dernières années, nous avons renforcé notre présence en France et nous proposons un contenu de vol global avec les liens NDC via notre plateforme Cockpit ou notre API, ainsi qu'un Dynamic Packaging flexible, le tout associé à un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »

Andreas Gantenbein, Managing Director France/Benelux/Suisse AERTiCKET.