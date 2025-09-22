AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

En 2025, s’appuyant sur l’expérience de la filiale CMS Vacances, AERTiCKET lance CORPO360, une solution de réservation dédiée au voyage d’affaires, proposée en marque blanche aux agences partenaires.

L’objectif : permettre aux agences partenaires de se positionner sur le segment du voyage d’affaires sans avoir à supporter seules les investissements qu’exige le développement d’une telle infrastructure.

" Nous restons fidèles à notre ADN : proximité, qualité de service et accompagnement sur-mesure. Cette nouvelle étape permet à nos partenaires de proposer un service haut de gamme à leurs propres clients entreprises, tout en maîtrisant leurs coûts." souligne la direction de CMS.



Les avantages de CORPO360



✅ Accès au marché Corporate sans infrastructure

✅ Marque blanche personnalisable

✅ Services facturables à forte valeur ajoutée

✅ Zéro maintenance : CMSV se charge de tout

✅ Expérience fluide pour les voyageurs

✅ Tarifs négociés + outils de contrôle

✅ Compatible avec politiques RSE & CO₂



AERTiCKET ne se limite pas à fournir une solution technique : l’agence met un point d’honneur à accompagner ses partenaires à chaque étape :

✅Formation initiale à la prise en main de l’outil,

✅Paramétrages

✅Assistance continue…



Tout est mis en œuvre pour garantir une exploitation fluide et sereine de la plateforme.



Avec cette nouvelle offre, CMS Vacances donne à ses partenaires les moyens de conquérir le marché lucratif du voyage d’affaires, de se différencier sur un segment à forte valeur ajoutée et de proposer une réponse moderne et complète aux besoins croissants des entreprises. En intégrant une dimension éco-responsable, l’agence confirme également son engagement à accompagner ses clients dans une démarche durable et responsable.



Adossé à la puissance technologique et à la vision innovante du groupe, AERTiCKET s’impose comme un acteur de référence sur le marché B2B du tourisme. Sa capacité à proposer des outils performants, évolutifs et interconnectés, alliée à un service client réactif et multilingue disponible 24/7, répond parfaitement aux attentes des agences de voyages, tour-opérateurs et OTA en quête d’efficacité, de simplification et de compétitivité.

Fort de plus de 50 experts basés en France et à l’international, et engagé dans une démarche d’innovation continue, AERTICKET confirme sa volonté d’accompagner durablement les professionnels du voyage avec des solutions adaptées aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

