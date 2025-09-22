TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

Innovation, performance, personnalisation… Découvrez comment les solutions AERTiCKET révolutionnent l'expérience B2B des professionnels du tourisme.


Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires pour revenir sur ses solutions phares comme COCKPIT, plateforme multi-IATA & NDC, mais aussi présenter les dernières innovations de solutions online notamment sur la partie Packages Dynamiques et l’arrivée d’un portail dédié au Business Travel à destination des agences de voyages !


Rédigé par Aerticket le Lundi 29 Septembre 2025

© Aerticket
© Aerticket
Aer Lingus

COCKPIT, AU CŒUR DE L’INNOVATION


Cockpit : Un accès illimité au contenu vol le plus riche au monde

Bienvenue dans l’univers Cockpit, la plateforme de réservation professionnelle pensée par et pour les agences de voyages.

Avec un contenu actualisé à chaque instant et une couverture mondiale, l'outil vous permet de réserver, modifier ou annuler avec une précision inégalée.

Les avantages sont nombreux pour les utilisateurs :

✅ Tarifs toujours compétitifs
✅ Interface intuitive et rapide
✅ Profils agences = contenus personnalisés
✅ Plus besoin de multiplier les outils

Chiffres clés COCKPIT :

  • +100 marchés internationaux
  • +70 Airlines NDC
  • Contenu Multi-sources
  • 7 GDS | Agrégateurs


Une interface pensée pour votre productivité

Cockpit, c’est aussi une interface intelligente, ultra personnalisable, avec de nombreux filtres avancés.
Vous pouvez tout faire vous-même, sans dépendre du service support : rechercher, réserver, modifier ou rembourser. Une ergonomie qui booste vos performances !

COCKPIT HOLIDAYS & AER360 : LE SUR-MESURE NOUVELLE GENERATION

© Aerticket
© Aerticket
Avec Cockpit Holidays, construisez des voyages totalement personnalisés depuis une seule interface, tout en gardant la main sur chaque détail jusqu’à la confirmation finale. Et bientôt, AER360 viendra enrichir encore cette expérience.

Ergonomie & Visibilité

L’interface intuitive permet une navigation fluide à chaque étape de la construction du séjour. Grâce à une ergonomie optimisée, vous accédez facilement à toutes les options et ajustez les composantes du package en quelques clics. Avec une mise à jour instantanée des prix à chaque modification, vous suivez en temps réel l’impact de vos choix sur le tarif global.
Vous pouvez enregistrer vos projets, idées de séjours ou simulations pour les reprendre ultérieurement ou les envoyer directement à vos clients, facilitant ainsi le partage et la conversion.

Des services pensés pour les agences

● Une équipe dédiée est à votre disposition pour vous accompagner au quotidien et répondre à toutes vos questions.
● Vous conservez votre mode de paiement habituel, notamment le paiement en compte, pour une gestion simplifiée et sans rupture dans vos habitudes de facturation.

Avec cet outil, vous gagnez en productivité, en clarté et en réactivité pour mieux servir vos clients.
Prochainement, la plateforme de Dynamics Packages va faire peau neuve afin d’offrir aux adhérents AERTiCKET un outil enrichi, avec un moteur Vol plus performant encore, plus de services à proposer aux voyageurs ainsi que de nouveaux fournisseurs. Les nouveautés en termes de transports vont satisfaire les agents de voyages notamment avec l’Offre RAIL en France et à l’étranger ! Un vrai plus pour les amateurs de « Slow Travel » !
DayTrip arrive aussi sur AER360, permettant de proposer un service de voiture avec chauffeur.

CORPO360 – S’OUVRIR AU VOYAGE D’AFFAIRES FACILEMENT !

En 2025, s’appuyant sur l’expérience de la filiale CMS Vacances, AERTiCKET lance CORPO360, une solution de réservation dédiée au voyage d’affaires, proposée en marque blanche aux agences partenaires.
L’objectif : permettre aux agences partenaires de se positionner sur le segment du voyage d’affaires sans avoir à supporter seules les investissements qu’exige le développement d’une telle infrastructure.
" Nous restons fidèles à notre ADN : proximité, qualité de service et accompagnement sur-mesure. Cette nouvelle étape permet à nos partenaires de proposer un service haut de gamme à leurs propres clients entreprises, tout en maîtrisant leurs coûts." souligne la direction de CMS.

Les avantages de CORPO360

✅ Accès au marché Corporate sans infrastructure
✅ Marque blanche personnalisable
✅ Services facturables à forte valeur ajoutée
✅ Zéro maintenance : CMSV se charge de tout
✅ Expérience fluide pour les voyageurs
✅ Tarifs négociés + outils de contrôle
✅ Compatible avec politiques RSE & CO₂

AERTiCKET ne se limite pas à fournir une solution technique : l’agence met un point d’honneur à accompagner ses partenaires à chaque étape :
✅Formation initiale à la prise en main de l’outil,
✅Paramétrages
✅Assistance continue…

Tout est mis en œuvre pour garantir une exploitation fluide et sereine de la plateforme.

Avec cette nouvelle offre, CMS Vacances donne à ses partenaires les moyens de conquérir le marché lucratif du voyage d’affaires, de se différencier sur un segment à forte valeur ajoutée et de proposer une réponse moderne et complète aux besoins croissants des entreprises. En intégrant une dimension éco-responsable, l’agence confirme également son engagement à accompagner ses clients dans une démarche durable et responsable.

Adossé à la puissance technologique et à la vision innovante du groupe, AERTiCKET s’impose comme un acteur de référence sur le marché B2B du tourisme. Sa capacité à proposer des outils performants, évolutifs et interconnectés, alliée à un service client réactif et multilingue disponible 24/7, répond parfaitement aux attentes des agences de voyages, tour-opérateurs et OTA en quête d’efficacité, de simplification et de compétitivité.
Fort de plus de 50 experts basés en France et à l’international, et engagé dans une démarche d’innovation continue, AERTICKET confirme sa volonté d’accompagner durablement les professionnels du voyage avec des solutions adaptées aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Contacter CMS VACANCES | AERTiCKET


Site web : www.cmsvacances.fr
Email : relationsclients@cmsvacances.fr
Téléphone : +33 (0)5 56 55 48 62/63


