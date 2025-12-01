Séjourner et savourer AlUla

AlUla a bien compris que des hébergements raffinés et un service impeccable ne suffisent plus : les voyageurs avertis veulent désormais bien plus que cela : une expérience hospitalière personnalisée offrant des moments inoubliables spécialement choisis pour eux.
Les hôtels d’AlUla répondent à cette envie de séjours uniques. Huit d’entre eux -hôtels et restaurants- viennent d'ailleurs d'être récompensés par le Guide Michelin 2025, consacrant l’excellence et l’authenticité de leur offre.
Dar Tantora, un concentré d’authenticité
Coup de cœur assuré pour les voyageurs en quête d’authenticité, le Dar Tantora by The House Hotel, une marque du groupe Kerten Hospitality, se cache dans la Vieille ville d'AlUla. Son expérience hospitalière est digne des Mille et une nuits.
Installé dans 30 maisons traditionnelles en briques crues, bois de palmiers et roseaux, bâties de part et d'autres de ruelles pavées, étroites et labyrinthiques, ce boutique-hôtel 5 étoiles a l'allure d'un village. Aucune de ses maisons n'est tout à fait identique à une autre, mais toutes ont été méticuleusement restaurées - avec des matériaux traditionnels et dans l’esprit d’origine- avant d’être réaménagée en suites de quatre catégories : Cozy ; Supérieure ; Deluxe ; et Famille.
Au rez-de-chaussée, un premier salon; à l'étage, un deuxième salon puis une chambre spacieuse et une salle de bains. Les pièces en terrasse -où l’on peut prendre le soleil en toute discrétion- ont été conservées. Des meubles traditionnels et des œuvres d'art complètent le décor. Et, ô surprise, un tourne-disque et une collection de vinyles permettent aussi aux hôtes de créer leur propre ambiance.
Si le confort moderne -Wi-fi, climatisation- est bien présent, si une piscine à débordement, avec vue sur l'oasis et les falaises de grès rouges, est installée sur le toit, le Dar Tantora n'en a pas moins des pratiques durables. Il trie ses déchets, s'efforce d'économiser eau et électricité. Le système traditionnel de ventilation continue de rafraîchir ses chambres et, à la nuit tombée, un jeu de lanternes éclaire l'hôtel.
Son restaurant Joontos, récompensé par un Bib Gourmand, livre une version contemporaine et inventive de plats d'inspiration saoudienne cuits au feu de bois, grâce au chef catalan doublement étoilé, Jaume Puigdengolas.
Dar Tantora dispose d’un espace de méditation et de yoga. Il propose aussi des rituels de beauté millénaires à base d'ingrédients naturels.
Il est idéal d’y séjourner une ou même deux nuits. Cela laisse le temps de profiter de son ambiance sans équivalent, de vivre quelques expériences ancrées dans le terroir (confectionner du pain traditionnel, du café saoudien, etc.) et de découvrir tranquillement la Vieille ville d’AlUla et sa palmeraie. Cela laisse aussi le loisir d'aller admirer le coucher du soleil depuis les hauteurs de l'ancien Fort .
Installé dans 30 maisons traditionnelles en briques crues, bois de palmiers et roseaux, bâties de part et d'autres de ruelles pavées, étroites et labyrinthiques, ce boutique-hôtel 5 étoiles a l'allure d'un village. Aucune de ses maisons n'est tout à fait identique à une autre, mais toutes ont été méticuleusement restaurées - avec des matériaux traditionnels et dans l’esprit d’origine- avant d’être réaménagée en suites de quatre catégories : Cozy ; Supérieure ; Deluxe ; et Famille.
Au rez-de-chaussée, un premier salon; à l'étage, un deuxième salon puis une chambre spacieuse et une salle de bains. Les pièces en terrasse -où l’on peut prendre le soleil en toute discrétion- ont été conservées. Des meubles traditionnels et des œuvres d'art complètent le décor. Et, ô surprise, un tourne-disque et une collection de vinyles permettent aussi aux hôtes de créer leur propre ambiance.
Si le confort moderne -Wi-fi, climatisation- est bien présent, si une piscine à débordement, avec vue sur l'oasis et les falaises de grès rouges, est installée sur le toit, le Dar Tantora n'en a pas moins des pratiques durables. Il trie ses déchets, s'efforce d'économiser eau et électricité. Le système traditionnel de ventilation continue de rafraîchir ses chambres et, à la nuit tombée, un jeu de lanternes éclaire l'hôtel.
Son restaurant Joontos, récompensé par un Bib Gourmand, livre une version contemporaine et inventive de plats d'inspiration saoudienne cuits au feu de bois, grâce au chef catalan doublement étoilé, Jaume Puigdengolas.
Dar Tantora dispose d’un espace de méditation et de yoga. Il propose aussi des rituels de beauté millénaires à base d'ingrédients naturels.
Il est idéal d’y séjourner une ou même deux nuits. Cela laisse le temps de profiter de son ambiance sans équivalent, de vivre quelques expériences ancrées dans le terroir (confectionner du pain traditionnel, du café saoudien, etc.) et de découvrir tranquillement la Vieille ville d’AlUla et sa palmeraie. Cela laisse aussi le loisir d'aller admirer le coucher du soleil depuis les hauteurs de l'ancien Fort .
Banyan Tree, un havre de paix ultra-luxe au cœur du désert
Ceux qui cherchent une offre ultra-luxe en plein désert, peuvent réserver les yeux fermés au Banyan Tree AlUla. Il se niche au cœur de la fascinante Vallée d'Ashar.
Recouvertes de toiles, ses 47 villas indépendantes (d’une, 2 ou 3 chambres) évoquent des tentes. Ce sont, en réalité, des structures solides et permanentes, au raffinement comparable à celui des meilleurs complexes hôteliers du monde. Climatisées et équipées du Wi-Fi, elles sont séparées par de petites dunes qui assurent une grande intimité. Une partie d’entre elles dispose, en sus, d’une piscine privée. Le summum du luxe en plein désert !
Ce complexe hôtelier a été conçu avec goût et de nombreux détails d’inspiration arabe, dans un grand souci de l'environnement. C’est un véritable havre de paix au cœur du désert. Il offre des panoramas à couper le souffle sur les dunes, les imposantes falaises de grès et les formations rocheuses escarpées. Quant à sa fameuse « Rock Pool », piscine à débordement blottie entre deux falaises abruptes de grès, elle est unique dans la région.
Véritable sanctuaire des sens, le Spa du Banyan Tree AlUla combine rituels asiatiques et traditions saoudiennes pour une expérience holistique régénérante. Les ingrédients locaux et naturels sont au cœur de chaque traitement.
Son offre de restauration est tout aussi remarquable : son restaurant, Harrat, propose une gastronomie inspirée des traditions locales ; son restaurant Saffron sert des spécialités thaïlandaises raffinées.
Banyan Tree AlUla se prête volontiers à des séjours de plusieurs jours. Non seulement il offre une expérience hôtelière et un service d’exception, récompensés par une Clé Michelin, mais il est une base idéale pour partir à la découverte des sites archéologiques d’AlUla, pour s’immerger dans les magnifiques paysages de la vallée d’Ashar et y vivre des expériences sportives ou culturelles.
Recouvertes de toiles, ses 47 villas indépendantes (d’une, 2 ou 3 chambres) évoquent des tentes. Ce sont, en réalité, des structures solides et permanentes, au raffinement comparable à celui des meilleurs complexes hôteliers du monde. Climatisées et équipées du Wi-Fi, elles sont séparées par de petites dunes qui assurent une grande intimité. Une partie d’entre elles dispose, en sus, d’une piscine privée. Le summum du luxe en plein désert !
Ce complexe hôtelier a été conçu avec goût et de nombreux détails d’inspiration arabe, dans un grand souci de l'environnement. C’est un véritable havre de paix au cœur du désert. Il offre des panoramas à couper le souffle sur les dunes, les imposantes falaises de grès et les formations rocheuses escarpées. Quant à sa fameuse « Rock Pool », piscine à débordement blottie entre deux falaises abruptes de grès, elle est unique dans la région.
Véritable sanctuaire des sens, le Spa du Banyan Tree AlUla combine rituels asiatiques et traditions saoudiennes pour une expérience holistique régénérante. Les ingrédients locaux et naturels sont au cœur de chaque traitement.
Son offre de restauration est tout aussi remarquable : son restaurant, Harrat, propose une gastronomie inspirée des traditions locales ; son restaurant Saffron sert des spécialités thaïlandaises raffinées.
Banyan Tree AlUla se prête volontiers à des séjours de plusieurs jours. Non seulement il offre une expérience hôtelière et un service d’exception, récompensés par une Clé Michelin, mais il est une base idéale pour partir à la découverte des sites archéologiques d’AlUla, pour s’immerger dans les magnifiques paysages de la vallée d’Ashar et y vivre des expériences sportives ou culturelles.
Egalement dans la vallée d’Ashar, le refuge luxueux d'Our Habitas AlUla
Le terme « spectaculaire » est à peine suffisant pour décrire la collection exceptionnelle de 96 villas de luxe du Our Habitas AlUla : nichées dans un canyon de la vallée d’Ashar, ces villas combinent design moderne et style traditionnel pour offrir tout le confort d'un 5 étoiles. Chacune dispose aussi d'un espace extérieur ombragé qui permet de profiter des heures matinales et de fin d'après-midi.
Pas étonnant que ce refuge luxueux qui se distingue par son approche axée sur le bien-être ait, lui aussi, rejoint la sélection du Guide Michelin ! Outre une grande variété de soins inspirés des traditions locales, son Spa propose cours de yoga, sophrologie, méditation... Quant à sa piscine, elle satisfera tous ceux qui veulent nager ou simplement paresser en se faisant bronzer. De plus, elle est incroyablement photogénique !
Son restaurant Tama est fait pour les gourmets les plus exigeants, avec des plats moyen-orientaux et internationaux confectionnés avec des produits du terroir grâce à une approche « de l’oasis à la table ».
Cette adresse convaincra les voyageurs qui souhaitent maintenir un mode de vie sain même en vacances. Elle conquerra ceux qui se soucient de l'environnement. Construit à partir de matériaux naturels d'origine responsable, qui l'aident à s'intégrer harmonieusement au paysage de la Vallée d'Ashar, Our Habitas se veut respectueux des fragiles écosystèmes locaux.
S’il est, lui aussi, une base idéale pour partir à la découverte de Hegra, l'ancienne ville des Nabatéens ou de la vieille ville d'AlUla, à seulement une demi-heure de route au sud, Our Habitas AlUla convient aussi aux voyageurs en quête d’expériences dans la nature - randonnées à pied, balades à dos de chameau, excursions en quad- ou de découvertes artistiques inattendues dans le désert.
Ses fondateurs se sont rencontrés lors du Festival Burning Man, dans le désert du Nevada aux Etats-Unis. Le Our Habitas AlUla est donc, en quelque sorte, la version ultra-luxe de ce célèbre festival du désert, avec une multitude d'expériences culturelles immersives, et notamment de gigantesques œuvres d'art modernes installées en plein air, au milieu du sable et des rochers. Fascinant !
Pas étonnant que ce refuge luxueux qui se distingue par son approche axée sur le bien-être ait, lui aussi, rejoint la sélection du Guide Michelin ! Outre une grande variété de soins inspirés des traditions locales, son Spa propose cours de yoga, sophrologie, méditation... Quant à sa piscine, elle satisfera tous ceux qui veulent nager ou simplement paresser en se faisant bronzer. De plus, elle est incroyablement photogénique !
Son restaurant Tama est fait pour les gourmets les plus exigeants, avec des plats moyen-orientaux et internationaux confectionnés avec des produits du terroir grâce à une approche « de l’oasis à la table ».
Cette adresse convaincra les voyageurs qui souhaitent maintenir un mode de vie sain même en vacances. Elle conquerra ceux qui se soucient de l'environnement. Construit à partir de matériaux naturels d'origine responsable, qui l'aident à s'intégrer harmonieusement au paysage de la Vallée d'Ashar, Our Habitas se veut respectueux des fragiles écosystèmes locaux.
S’il est, lui aussi, une base idéale pour partir à la découverte de Hegra, l'ancienne ville des Nabatéens ou de la vieille ville d'AlUla, à seulement une demi-heure de route au sud, Our Habitas AlUla convient aussi aux voyageurs en quête d’expériences dans la nature - randonnées à pied, balades à dos de chameau, excursions en quad- ou de découvertes artistiques inattendues dans le désert.
Ses fondateurs se sont rencontrés lors du Festival Burning Man, dans le désert du Nevada aux Etats-Unis. Le Our Habitas AlUla est donc, en quelque sorte, la version ultra-luxe de ce célèbre festival du désert, avec une multitude d'expériences culturelles immersives, et notamment de gigantesques œuvres d'art modernes installées en plein air, au milieu du sable et des rochers. Fascinant !
Le Shaden Resort, élégante enclave premium de la Vallée d’Ashar
Les étendues désertiques dorées et les canyons de grès d'AlUla accueillent un autre hôtel de haut de gamme : le Shaden Resort, une enclave élégante au design et aux détails raffinés.
Ici, modernité et hospitalité arabe traditionnelle se marient pour offrir une expérience premium dans 120 chambres, suites et villas, toutes climatisées et équipées du Wi-Fi. Certains de ces hébergements incluent une kitchenette avec réfrigérateur, four micro-ondes et minibar.
Ce quatre étoiles dispose d'un spa avec bain à remous et hammam, d'une salle de sport, d'un sauna, d'une piscine extérieure et d'un jardin.
Si son offre de restauration est variée, son bijou est tout de même Myazu, un superbe restaurant japonais dont l'enseigne riyadienne s'est récemment glissée au 18e rang sur la prestigieuse liste des 50 meilleurs restaurants du Moyen-Orient. Ouvert pendant la saison froide et fermé en été, Myazu fait prendre de la hauteur à la cuisine japonaise avec ses plats minutieusement présentés.
Ici, modernité et hospitalité arabe traditionnelle se marient pour offrir une expérience premium dans 120 chambres, suites et villas, toutes climatisées et équipées du Wi-Fi. Certains de ces hébergements incluent une kitchenette avec réfrigérateur, four micro-ondes et minibar.
Ce quatre étoiles dispose d'un spa avec bain à remous et hammam, d'une salle de sport, d'un sauna, d'une piscine extérieure et d'un jardin.
Si son offre de restauration est variée, son bijou est tout de même Myazu, un superbe restaurant japonais dont l'enseigne riyadienne s'est récemment glissée au 18e rang sur la prestigieuse liste des 50 meilleurs restaurants du Moyen-Orient. Ouvert pendant la saison froide et fermé en été, Myazu fait prendre de la hauteur à la cuisine japonaise avec ses plats minutieusement présentés.
The Chedi Hegra fait revivre une gare dans le désert
Ceux qui veulent vivre un séjour exceptionnel, combinant luxe, immersion culturelle et histoire, ont intérêt à réserver au Chedi Hegra. Cet hôtel est installé dans la vieille gare Hegra Hijaz –et ses dépendances-, bâtie sur l’ancienne ligne de chemin de fer longue de 1 320 km qui, jusque dans les années 1920, transportait marchands et pèlerins de Damas à Médine. Il se trouve aussi à proximité des vestiges de l’ancienne cité nabatéenne d’Hegra. Cet hôtel est d'ailleurs le premier (et le seul, à ce jour) sur un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Tout cela fait la singularité et le charme de ce 5 étoiles. Ses 35 chambres, suites et villas ont été aménagées avec soin dans les dépendances en pierre de l’ancienne gare. De ce fait, bien que les intérieurs soient joliment inspirés par l’héritage culturel des Nabatéens, les espaces sont parfois un peu contraints. Ces hébergements sont équipées de terrasses privées, de piscines à débordement et offrent une vue imprenable sur le désert environnant, sur la nécropole d’Hegra et sur les formations rocheuses sculptées par la nature.
Si elle se résume pour l'instant à une villa dédiée au Spa (y sont proposés des soins signature inspirés par des ingrédients locaux naturels), l'offre bien-être du Chedi Hegra ne tardera pas à être complétée par un ambitieux centre de 1 200 m², comprenant hammams, saunas, espaces de relaxation, salles de sports, etc..
Si l'offre gastronomique doit encore être renforcée, son restaurant Prima Classe sert, d’ores et déjà,, toute la journée, dans les locaux même de l’ancienne gare, une excellente cuisine méditerranéenne à base d’ingrédients locaux. Le soir, il se transforme en un élégant salon, le Golden Hour Lounge, où les voyageurs peuvent se détendre en regardant le soleil se coucher sur le désert et en admirant une énorme locomotive de l’ancien du chemin de fer du Hedjaz. Méticuleusement restaurée, elle date de 1906.
L’art joue également un rôle central au Chedi Hegra, avec des installations comme la « Shadow Canopy » et l’œuvre de Monika Sosnowska, « Silent Witnesses of the Past », réalisée à partir d’anciens rails.
Tout cela fait la singularité et le charme de ce 5 étoiles. Ses 35 chambres, suites et villas ont été aménagées avec soin dans les dépendances en pierre de l’ancienne gare. De ce fait, bien que les intérieurs soient joliment inspirés par l’héritage culturel des Nabatéens, les espaces sont parfois un peu contraints. Ces hébergements sont équipées de terrasses privées, de piscines à débordement et offrent une vue imprenable sur le désert environnant, sur la nécropole d’Hegra et sur les formations rocheuses sculptées par la nature.
Si elle se résume pour l'instant à une villa dédiée au Spa (y sont proposés des soins signature inspirés par des ingrédients locaux naturels), l'offre bien-être du Chedi Hegra ne tardera pas à être complétée par un ambitieux centre de 1 200 m², comprenant hammams, saunas, espaces de relaxation, salles de sports, etc..
Si l'offre gastronomique doit encore être renforcée, son restaurant Prima Classe sert, d’ores et déjà,, toute la journée, dans les locaux même de l’ancienne gare, une excellente cuisine méditerranéenne à base d’ingrédients locaux. Le soir, il se transforme en un élégant salon, le Golden Hour Lounge, où les voyageurs peuvent se détendre en regardant le soleil se coucher sur le désert et en admirant une énorme locomotive de l’ancien du chemin de fer du Hedjaz. Méticuleusement restaurée, elle date de 1906.
L’art joue également un rôle central au Chedi Hegra, avec des installations comme la « Shadow Canopy » et l’œuvre de Monika Sosnowska, « Silent Witnesses of the Past », réalisée à partir d’anciens rails.
Au Cloud Seven, ambiance colorée et cuisine au feu de bois
Pour ceux qui préfèrent s’offrir un séjour premium -court ou long- pour découvrir, en famille ou entre amis, les merveilles d'AlUla, le Cloud Seven Residence est une bonne adresse.
Il est aussi une excellente adresse pour ceux qui ont besoin d'un Day-use en attendant leur avion du retour : ce quatre étoiles de 301 clés se trouve à 9,5 km du centre d'AlUla et à seulement 29 km de son Aéroport international.
Ses hébergements (non-fumeurs et climatisées) équipés de salle de bains privatives, logent dans de jolis bungalows dotés d'un balcon. Ils sont modulables, assez simples, et pratiquent des tarifs relativement doux.
Agréablement décoré de peintures murales aux teintes vives, connecté à la nature, le Cloud Seven Residence dispose d'une splendide piscine, d'une salle de sport, d'un centre de remise en forme, d'un bar. Son restaurant Charcood propose une expérience culinaire remarquable centrée sur l'art de la cuisine au feu de bois, organisée par le chef étoilé Michelin Jaume Puigdengolas.
Il est aussi une excellente adresse pour ceux qui ont besoin d'un Day-use en attendant leur avion du retour : ce quatre étoiles de 301 clés se trouve à 9,5 km du centre d'AlUla et à seulement 29 km de son Aéroport international.
Ses hébergements (non-fumeurs et climatisées) équipés de salle de bains privatives, logent dans de jolis bungalows dotés d'un balcon. Ils sont modulables, assez simples, et pratiquent des tarifs relativement doux.
Agréablement décoré de peintures murales aux teintes vives, connecté à la nature, le Cloud Seven Residence dispose d'une splendide piscine, d'une salle de sport, d'un centre de remise en forme, d'un bar. Son restaurant Charcood propose une expérience culinaire remarquable centrée sur l'art de la cuisine au feu de bois, organisée par le chef étoilé Michelin Jaume Puigdengolas.
A Villa Fayrouz et au Shalal Café, des ambiances inoubliables
Si l’offre hôtelière d’AlUla est, désormais, relativement abondante, son offre de restauration ne l’est pas moins. Outre les restaurants des hôtels, les voyageurs trouveront facilement, en bordure de la palmeraie et dans la Vieille ville, des établissements où se restaurer, comme par exemple la Villa Fayrouz qui excelle notamment dans les mezzés libanais servis dans une ambiance jeune et gaie.
Ceux qui ont envie d'une ambiance plus simple, plus décontractée, dans un style bédouin et en pleine nature, trouveront leur bonheur au Shalal Café. Accolé à un Resort assez modeste, ce café a posé ses tables et ses sièges à même le sable, au bout d’un long passage étroit dans de spectaculaires gorges en grès. Son charme est décuplé à la tombée de la nuit, lorsque ses lanternes s'allument. On y côtoie de jeunes Saoudiens et Saoudiennes, en famille, en couple ou en groupe, bien plus décontractés que l'idée que l'on s'en fait souvent en Occident.
Ceux qui ont envie d'une ambiance plus simple, plus décontractée, dans un style bédouin et en pleine nature, trouveront leur bonheur au Shalal Café. Accolé à un Resort assez modeste, ce café a posé ses tables et ses sièges à même le sable, au bout d’un long passage étroit dans de spectaculaires gorges en grès. Son charme est décuplé à la tombée de la nuit, lorsque ses lanternes s'allument. On y côtoie de jeunes Saoudiens et Saoudiennes, en famille, en couple ou en groupe, bien plus décontractés que l'idée que l'on s'en fait souvent en Occident.
Contact AlUla
Philip ALFONS
Responsable Marketing & Promotion
Email : palfons@articleonze.com
Téléphone : +33 (0)6 23 49 43 83
Site web grand public : www.experiencealula.com/fr/forever-revitalising
E-learning : https://fr.alulaspecialist.com/
Responsable Marketing & Promotion
Email : palfons@articleonze.com
Téléphone : +33 (0)6 23 49 43 83
Site web grand public : www.experiencealula.com/fr/forever-revitalising
E-learning : https://fr.alulaspecialist.com/