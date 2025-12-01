Séjourner et savourer AlUla

Coup de cœur assuré pour les voyageurs en quête d’authenticité, le Dar Tantora by The House Hotel, une marque du groupe Kerten Hospitality, se cache dans la Vieille ville d'AlUla. Son expérience hospitalière est digne des Mille et une nuits.



Installé dans 30 maisons traditionnelles en briques crues, bois de palmiers et roseaux, bâties de part et d'autres de ruelles pavées, étroites et labyrinthiques, ce boutique-hôtel 5 étoiles a l'allure d'un village. Aucune de ses maisons n'est tout à fait identique à une autre, mais toutes ont été méticuleusement restaurées - avec des matériaux traditionnels et dans l’esprit d’origine- avant d’être réaménagée en suites de quatre catégories : Cozy ; Supérieure ; Deluxe ; et Famille.



Au rez-de-chaussée, un premier salon; à l'étage, un deuxième salon puis une chambre spacieuse et une salle de bains. Les pièces en terrasse -où l’on peut prendre le soleil en toute discrétion- ont été conservées. Des meubles traditionnels et des œuvres d'art complètent le décor. Et, ô surprise, un tourne-disque et une collection de vinyles permettent aussi aux hôtes de créer leur propre ambiance.



Si le confort moderne -Wi-fi, climatisation- est bien présent, si une piscine à débordement, avec vue sur l'oasis et les falaises de grès rouges, est installée sur le toit, le Dar Tantora n'en a pas moins des pratiques durables. Il trie ses déchets, s'efforce d'économiser eau et électricité. Le système traditionnel de ventilation continue de rafraîchir ses chambres et, à la nuit tombée, un jeu de lanternes éclaire l'hôtel.



Son restaurant Joontos, récompensé par un Bib Gourmand, livre une version contemporaine et inventive de plats d'inspiration saoudienne cuits au feu de bois, grâce au chef catalan doublement étoilé, Jaume Puigdengolas.



Dar Tantora dispose d’un espace de méditation et de yoga. Il propose aussi des rituels de beauté millénaires à base d'ingrédients naturels.



Il est idéal d’y séjourner une ou même deux nuits. Cela laisse le temps de profiter de son ambiance sans équivalent, de vivre quelques expériences ancrées dans le terroir (confectionner du pain traditionnel, du café saoudien, etc.) et de découvrir tranquillement la Vieille ville d’AlUla et sa palmeraie. Cela laisse aussi le loisir d'aller admirer le coucher du soleil depuis les hauteurs de l'ancien Fort .