AlUla, un concentré de merveilles naturelles

Cette géologie spectaculaire n'est pas le seul agrément d'AlUla, tant s'en faut. Dans "Lawrence d'Arabie", film iconique de David Lean sorti en 1962, le prince Feisal déclare : « Aucun Arabe n'aime le désert. Nous aimons l'eau et la verdure. »



Cette aspiration a poussé, depuis des millénaires, les hommes vers AlUla. Grâce à présence d'eau souterraine et de sols fertiles, une oasis peuplée de plus de 2 millions de palmiers-dattiers et de nombreuses cultures irriguées a pu se former, offrant, en plein désert, un lieu de repos aux voyageurs et une place commerciale active aux marchands cheminant sur l'antique "route de l'encens". A partir du XIIe siècle, la vieille ville d'AlUla s'est développée, devenant une étape essentielle sur le chemin de Damas à La Mecque et un centre intellectuel florissant.



C'est à cette époque que les habitants permanents d'AlUla ont commencé à construire dans la palmeraie, à proximité de leurs parcelles, des maisons en terre. Pour échapper aux grosses chaleurs, ils y vivaient en famille, pendant plusieurs mois, jusqu'à la récolte des dattes en octobre.



Sillonnée par un dédale de ruelles surélevées bordées de murs en terre, cette palmeraie était, jadis, entourée d’une enceinte ponctuée de tours pour assurer sa sécurité mais aussi préserver les jardins du sable. Un ingénieux réseau de canaux -les qanats- et de puits assurait l'irrigation des cultures.



Un temps un peu délaissée, elle connaît désormais un véritable renouveau grâce aux programmes de replantation de palmiers et d'agrumes portés par une Arabie Saoudite soucieuse d'inverser le processus de désertification et de soutenir une agriculture durable.



A la faveur de visites guidées d'une heure, cette palmeraie laisse découvrir sa beauté, sa fraîcheur et la particularité des modes de vie oasiens tout en touchant du doigt la fragilité des éco-systèmes locaux.