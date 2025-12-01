AlUla, un concentré de merveilles naturelles

Perle au cœur du désert, dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, AlUla ne vaut pas seulement pour ses sites archéologiques. Cette nouvelle destination tendance du Moyen-Orient est aussi un véritable concentré de merveilles naturelles.
Tout autour de l'étroite vallée-oasis d'AlUla, les paysages sont majestueux, les panoramas à couper le souffle. Ce sont pourtant de vastes espaces désertiques. Ils sont faits d'horizons de sable jaune, d'étonnantes colonnes de grès, de hautes falaises et de canyons de grès, de dégradés de rouge, d’ocre et de marron et de plateaux basaltiques noirs assez lunaires laissés par des volcans en éruption, il y a très longtemps.
En effet, si l’histoire humaine de l'oasis d'AlUla s'écrit depuis des millénaires, celle de ses paysages, de ses montagnes, de ses vallées, de ses rochers aux formes souvent spectaculaires a, selon les géologues, commencé il y a plusieurs centaines de millions d'années.
Sublime "Elephant Rock" !
Indiscutablement, le "rocher de l'éléphant" est l'un des rochers les plus spectaculaires d'AlUla.
Plus souvent appelé par son nom anglais - "Elephant Rock"-, ce géant haut de 52 mètres a bel et bien l'allure d'un éléphant dont la trompe plongerait jusqu'au sol. Il doit tout aux forces de la nature. L'érosion -et elle seule- a mis des millions d'années pour façonner le corps et la trompe de cet énorme mammouth de grès rouge.
Le paysage de sable doré d'où émerge cet éléphant géant est désormais un lieu de rencontres. De grands canapés arrondis ont été installés dans des creux du sable. Il fait bon s'y assoir pour regarder le soleil se coucher, tout en papotant ou en écoutant de la musique. Voire en sirotant un verre et en grignotant un en-cas dans les cafés installés à proximité.
A la tombée de la nuit, "Elephant Rock" devient carrément magique car s'allument, alors, les innombrables loupiotes dispersées tout autour sur le site. Et, à cette heure-là, les fortes chaleurs de la journée sont passées et il fait doux.
Plus souvent appelé par son nom anglais - "Elephant Rock"-, ce géant haut de 52 mètres a bel et bien l'allure d'un éléphant dont la trompe plongerait jusqu'au sol. Il doit tout aux forces de la nature. L'érosion -et elle seule- a mis des millions d'années pour façonner le corps et la trompe de cet énorme mammouth de grès rouge.
Le paysage de sable doré d'où émerge cet éléphant géant est désormais un lieu de rencontres. De grands canapés arrondis ont été installés dans des creux du sable. Il fait bon s'y assoir pour regarder le soleil se coucher, tout en papotant ou en écoutant de la musique. Voire en sirotant un verre et en grignotant un en-cas dans les cafés installés à proximité.
A la tombée de la nuit, "Elephant Rock" devient carrément magique car s'allument, alors, les innombrables loupiotes dispersées tout autour sur le site. Et, à cette heure-là, les fortes chaleurs de la journée sont passées et il fait doux.
Du haut du belvédère de Harrat, un panorama sublime à 360°
Pour bien saisir la richesse et la diversité des paysages d'AlUla, l'idéal est de s'offrir un vol en montgolfière au lever du jour ou ... coucher du soleil. Si la météo ne le permet pas, le belvédère de Harrat constitue une bonne alternative.
Situé au-dessus de l'oasis, à 1250 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce belvédère permet d'admirer à 360 degrés les falaises escarpées qui jaillissent des luxuriantes palmeraies et des dunes de sable.
Ce panorama est particulièrement captivant au lever et au coucher du soleil. A n'en pas douter, il dit l'essentiel de l'esprit d'AlUla : intemporel, majestueux et profondément imprégné de l'âme du désert.
Situé au-dessus de l'oasis, à 1250 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce belvédère permet d'admirer à 360 degrés les falaises escarpées qui jaillissent des luxuriantes palmeraies et des dunes de sable.
Ce panorama est particulièrement captivant au lever et au coucher du soleil. A n'en pas douter, il dit l'essentiel de l'esprit d'AlUla : intemporel, majestueux et profondément imprégné de l'âme du désert.
Une palmeraie en plein renouveau
Cette géologie spectaculaire n'est pas le seul agrément d'AlUla, tant s'en faut. Dans "Lawrence d'Arabie", film iconique de David Lean sorti en 1962, le prince Feisal déclare : « Aucun Arabe n'aime le désert. Nous aimons l'eau et la verdure. »
Cette aspiration a poussé, depuis des millénaires, les hommes vers AlUla. Grâce à présence d'eau souterraine et de sols fertiles, une oasis peuplée de plus de 2 millions de palmiers-dattiers et de nombreuses cultures irriguées a pu se former, offrant, en plein désert, un lieu de repos aux voyageurs et une place commerciale active aux marchands cheminant sur l'antique "route de l'encens". A partir du XIIe siècle, la vieille ville d'AlUla s'est développée, devenant une étape essentielle sur le chemin de Damas à La Mecque et un centre intellectuel florissant.
C'est à cette époque que les habitants permanents d'AlUla ont commencé à construire dans la palmeraie, à proximité de leurs parcelles, des maisons en terre. Pour échapper aux grosses chaleurs, ils y vivaient en famille, pendant plusieurs mois, jusqu'à la récolte des dattes en octobre.
Sillonnée par un dédale de ruelles surélevées bordées de murs en terre, cette palmeraie était, jadis, entourée d’une enceinte ponctuée de tours pour assurer sa sécurité mais aussi préserver les jardins du sable. Un ingénieux réseau de canaux -les qanats- et de puits assurait l'irrigation des cultures.
Un temps un peu délaissée, elle connaît désormais un véritable renouveau grâce aux programmes de replantation de palmiers et d'agrumes portés par une Arabie Saoudite soucieuse d'inverser le processus de désertification et de soutenir une agriculture durable.
A la faveur de visites guidées d'une heure, cette palmeraie laisse découvrir sa beauté, sa fraîcheur et la particularité des modes de vie oasiens tout en touchant du doigt la fragilité des éco-systèmes locaux.
Cette aspiration a poussé, depuis des millénaires, les hommes vers AlUla. Grâce à présence d'eau souterraine et de sols fertiles, une oasis peuplée de plus de 2 millions de palmiers-dattiers et de nombreuses cultures irriguées a pu se former, offrant, en plein désert, un lieu de repos aux voyageurs et une place commerciale active aux marchands cheminant sur l'antique "route de l'encens". A partir du XIIe siècle, la vieille ville d'AlUla s'est développée, devenant une étape essentielle sur le chemin de Damas à La Mecque et un centre intellectuel florissant.
C'est à cette époque que les habitants permanents d'AlUla ont commencé à construire dans la palmeraie, à proximité de leurs parcelles, des maisons en terre. Pour échapper aux grosses chaleurs, ils y vivaient en famille, pendant plusieurs mois, jusqu'à la récolte des dattes en octobre.
Sillonnée par un dédale de ruelles surélevées bordées de murs en terre, cette palmeraie était, jadis, entourée d’une enceinte ponctuée de tours pour assurer sa sécurité mais aussi préserver les jardins du sable. Un ingénieux réseau de canaux -les qanats- et de puits assurait l'irrigation des cultures.
Un temps un peu délaissée, elle connaît désormais un véritable renouveau grâce aux programmes de replantation de palmiers et d'agrumes portés par une Arabie Saoudite soucieuse d'inverser le processus de désertification et de soutenir une agriculture durable.
A la faveur de visites guidées d'une heure, cette palmeraie laisse découvrir sa beauté, sa fraîcheur et la particularité des modes de vie oasiens tout en touchant du doigt la fragilité des éco-systèmes locaux.
Sharaan, une Réserve naturelle pour préserver l'avenir
Au cœur des paysages sauvage et mystérieux qui entourent l'oasis d'AlUla, six Réserves naturelles protégées sont devenues les gardiennes de l'équilibre écologique.
Parmi celles-ci, la Réserve de Sharaan fait figure de plus grand musée à ciel ouvert au monde, grâce à présence de sites antiques, d'inscriptions et de peintures rupestres, de canyons et de paysages rares et d'une faune et d'une flore exceptionnelles.
Dans ce Réserve, des programmes de sauvegarde des espèces les plus menacées sont désormais mis en oeuvre, avec succès. Ainsi, bouquetins de Nubie, gazelles Idmi, autruches, lièvres, renards, loups prospèrent à nouveau.
Un audacieux programme d'élevage vise aussi à sauver le léopard d'Arabie. A terme, ce majestueux félin menacé d'extinction, devrait être réintroduit à Sharaan.
Ouverte au public, cette Réserve naturelle se découvre à la faveur de balades à pied ou en 4 x 4, d'observation du coucher du soleil, de dîners gastronomiques au cœur d'un canyon, de séances de recherche du scorpion fluorescent avec lampe UV, de sessions d'observation des étoiles à la nuit tombée...
Il y a bel et bien mille façons de déguster le désert saoudien.
Parmi celles-ci, la Réserve de Sharaan fait figure de plus grand musée à ciel ouvert au monde, grâce à présence de sites antiques, d'inscriptions et de peintures rupestres, de canyons et de paysages rares et d'une faune et d'une flore exceptionnelles.
Dans ce Réserve, des programmes de sauvegarde des espèces les plus menacées sont désormais mis en oeuvre, avec succès. Ainsi, bouquetins de Nubie, gazelles Idmi, autruches, lièvres, renards, loups prospèrent à nouveau.
Un audacieux programme d'élevage vise aussi à sauver le léopard d'Arabie. A terme, ce majestueux félin menacé d'extinction, devrait être réintroduit à Sharaan.
Ouverte au public, cette Réserve naturelle se découvre à la faveur de balades à pied ou en 4 x 4, d'observation du coucher du soleil, de dîners gastronomiques au cœur d'un canyon, de séances de recherche du scorpion fluorescent avec lampe UV, de sessions d'observation des étoiles à la nuit tombée...
Il y a bel et bien mille façons de déguster le désert saoudien.
Contact AlUla
Philip ALFONS
Responsable Marketing & Promotion
Email : palfons@articleonze.com
Téléphone : +33 (0)6 23 49 43 83
Site web grand public : www.experiencealula.com/fr/forever-revitalising
E-learning : https://fr.alulaspecialist.com/
Responsable Marketing & Promotion
Email : palfons@articleonze.com
Téléphone : +33 (0)6 23 49 43 83
Site web grand public : www.experiencealula.com/fr/forever-revitalising
E-learning : https://fr.alulaspecialist.com/