Selectour : "environ 25 % des dirigeants ont 60 ans et souhaitent vendre"

Natale Scaglia s'occupe notamment des nouvelles adhésions en lien avec le conseil d'administration de la coopérative Selectour - Photo CE
"Personne ne quitte Selectour" assure Jean-Noël Lefeuvre, directeur général de Selectour à l'occasion d'une conférence de presse organisée en marge du congrès.
Aujourd’hui, Selectour, c'est 1 000 points de vente, dont 750 labellisées. 55 % des agences sont spécialisées dans le voyage d’affaires et 45 % orientées vers le loisir, "avec un grand nombre d’agences mixtes. Cette complémentarité constitue évidemment un atout majeur en termes de compétences," détaille Natale Scaglia, président de la coopérative.
Le réseau Selectour, qui communiquait avant la pandémie sur 1 200 agences, a vu le nombre de points de vente se contracter : "C’est un effet Covid, mais cela concerne l’ensemble du marché. Ce ne sont pas plus les adhérents de Selectour que les autres. Il y a eu des mouvements de concentration : certains mini-réseaux qui comptaient, par exemple, 20 points de vente en ont fermé trois. Il y a également des plateaux d’affaires qui ont été regroupés sur un seul et même site" explique Natale Scaglia.
"Des centaines de demandes d'adhésion par an"
Jean-Noël Lefeuvre, Laurent Abitbol et Natale Scaglia lors de la conférence organisée en marge du congrès - Photo CE
Pas de quoi inquiéter l’hippocampe, qui reçoit "des centaines de demandes d'adhésion par an". Pour autant, la porte n'est pas ouverte à tous : "Souvent, pour une adhésion acceptée, il y en a neuf qui sont refusées. Il y a aussi des conditions liées au maillage" précise Natale Scaglia qui supervise les nouvelles adhésions avec le conseil d'administration de la coopérative.
"C'est dur d'obtenir la labellisation" ajoute Laurent Abitbol, Président du directoire.
En 2025, l'hippocampe a accueilli 82 nouveaux points de vente dont une partie vient du réseau CEDIV, mais pas que.
"C'est une des années où nous avons engrangé le plus de recrutements et nous n'avons eu aucune sortie. 47 des nouveaux points de vente Selectour ne viennent pas du CEDIV, il y a aussi des adhérents qui ont acheté des Univairmer", ajoute Laurent Abitbol qui assure qu'il n'ira "jamais démarcher des points de vente dans d'autres réseaux."
Selectour : environ 25 % des dirigeants ont 60 ans et souhaitent vendre
"Ce qui est intéressant également, c’est de constater que de nombreux contacts viennent d’entrepreneurs qui créent leur propre agence. Certains viennent de secteurs totalement différents.
On l’a encore vu récemment : ils sont en pleine création. Il n’y a pas uniquement des transmissions, des rachats ou des changements d’enseigne. Il y a aussi des personnes qui ont fait carrière dans un autre domaine et qui, aujourd’hui, décident d’investir dans une agence de voyages." précise Natale Scaglia.
"Le réseau offre un maillage exceptionnel et unique en France. Nous sommes présents dans toutes les régions et ancrés dans la réalité des territoires, au plus près du terrain. Cette implantation solide constitue une véritable force qui nous permet d’affirmer notre indépendance" ajoute-t-il.
Selectour : "environ 25 % des dirigeants ont 60 ans et souhaitent vendre"
Cependant le réseau fait face au vieillissement de ses dirigeants. L'enjeu : environ 25 % des gérants ont 60 ans ou plus et souhaitent vendre annonce Laurent Abitbol.
"Je ne peux pas tout acheter" lance t-il, non sans une certaine malice. Mais pour éviter que les agences sortent du réseau, le directoire a voté une règle permettant d’accompagner financièrement le rachat d’une agence par un autre adhérent.
Selectour, qui a un droit de préemption sur un acquéreur extérieur au réseau, propose ainsi un prêt à taux quasi nul, remboursable sur trois ans.
"Ce n’est pas seulement une aide financière. Parfois, ce sont des personnes qui ne savent pas à qui s’adresser : elles veulent vendre leur entreprise et ont simplement besoin d’une mise en relation. " ajoute Natale Scaglia.
Une batterie de services pour les adhérents.
Outre cette facilité et la mise en avant des rémunérations, Laurent Abitbol insiste sur les services mis en place pour les adhérents : "Selectour est une vraie machine de guerre", résume-t-il.
Le réseau déploie en effet une gamme étendue de services, dont le H24 et 7j/7 qui garantit aux agences une présence tous les jours y compris les jours fériés. Plus récent : un nouveau système de cartes virtuelles déployé avec PLIANT permet aux conseillers de générer des cashbacks à chaque transaction.
Les adhérents bénéficie également d'un service juridique qui permet une aide dans la gestion des SAV, du programme de fidélité SELECTOUR+ destiné aux vendeurs ainsi que du dispositif « Projet Rénov’ » offrant un remboursement de 25 % des travaux de modernisation des agences.
Selectour assure aussi des conditions de paiement avantageuses en avançant notamment les règlements SNCF et BSP pour une cinquantaine de structures.
Enfin, le réseau vient de négocier avec Ventya pour préparer les agences à la réforme à venir sur la facturation électronique. "C'est un contrat négocié pour Selectour mais aussi pour l'ensemble de la profession, qui comprend un abonnement et un coût par facture très faible" assure le président du directoire.
En résumé de quoi donner des arguments, à ceux qui seraient sur le point de chercher un nouveau réseau...
