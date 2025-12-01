TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Selectour : "environ 25 % des dirigeants ont 60 ans et souhaitent vendre"

Congrès Selectour 2025 à Cape Town, en Afrique du Sud


Selectour l'affirme : personne ne souhaite quitter le réseau, et 2025 figure parmi les années où l'hippocampe a accueilli le plus grand nombre de nouveaux adhérents. Cependant, comme l’ensemble du secteur, Selectour est confronté au vieillissement des dirigeants, dont certains envisagent désormais de transmettre leur agence et de passer le relais. Alors comment garder ces points de vente sous la bannière de l'hippocampe ?


Rédigé par le Lundi 1 Décembre 2025

Natale Scaglia s'occupe notamment des nouvelles adhésions en lien avec le conseil d'administration de la coopérative Selectour - Photo CE
Natale Scaglia s'occupe notamment des nouvelles adhésions en lien avec le conseil d'administration de la coopérative Selectour - Photo CE
Assurever
"Personne ne quitte Selectour" assure Jean-Noël Lefeuvre, directeur général de Selectour à l'occasion d'une conférence de presse organisée en marge du congrès.

Aujourd’hui, Selectour, c'est 1 000 points de vente, dont 750 labellisées. 55 % des agences sont spécialisées dans le voyage d’affaires et 45 % orientées vers le loisir, "avec un grand nombre d’agences mixtes. Cette complémentarité constitue évidemment un atout majeur en termes de compétences," détaille Natale Scaglia, président de la coopérative.

Le réseau Selectour, qui communiquait avant la pandémie sur 1 200 agences, a vu le nombre de points de vente se contracter : "C’est un effet Covid, mais cela concerne l’ensemble du marché. Ce ne sont pas plus les adhérents de Selectour que les autres. Il y a eu des mouvements de concentration : certains mini-réseaux qui comptaient, par exemple, 20 points de vente en ont fermé trois. Il y a également des plateaux d’affaires qui ont été regroupés sur un seul et même site" explique Natale Scaglia.


"Des centaines de demandes d'adhésion par an"

Jean-Noël Lefeuvre, Laurent Abitbol et Natale Scaglia lors de la conférence organisée en marge du congrès - Photo CE
Jean-Noël Lefeuvre, Laurent Abitbol et Natale Scaglia lors de la conférence organisée en marge du congrès - Photo CE
Pas de quoi inquiéter l’hippocampe, qui reçoit "des centaines de demandes d'adhésion par an". Pour autant, la porte n'est pas ouverte à tous : "Souvent, pour une adhésion acceptée, il y en a neuf qui sont refusées. Il y a aussi des conditions liées au maillage" précise Natale Scaglia qui supervise les nouvelles adhésions avec le conseil d'administration de la coopérative.

"C'est dur d'obtenir la labellisation" ajoute Laurent Abitbol, Président du directoire.

En 2025, l'hippocampe a accueilli 82 nouveaux points de vente dont une partie vient du réseau CEDIV, mais pas que.

"C'est une des années où nous avons engrangé le plus de recrutements et nous n'avons eu aucune sortie. 47 des nouveaux points de vente Selectour ne viennent pas du CEDIV, il y a aussi des adhérents qui ont acheté des Univairmer", ajoute Laurent Abitbol qui assure qu'il n'ira "jamais démarcher des points de vente dans d'autres réseaux."

Selectour : environ 25 % des dirigeants ont 60 ans et souhaitent vendre

"Ce qui est intéressant également, c’est de constater que de nombreux contacts viennent d’entrepreneurs qui créent leur propre agence. Certains viennent de secteurs totalement différents.

On l’a encore vu récemment : ils sont en pleine création. Il n’y a pas uniquement des transmissions, des rachats ou des changements d’enseigne. Il y a aussi des personnes qui ont fait carrière dans un autre domaine et qui, aujourd’hui, décident d’investir dans une agence de voyages." précise Natale Scaglia.

"Le réseau offre un maillage exceptionnel et unique en France. Nous sommes présents dans toutes les régions et ancrés dans la réalité des territoires, au plus près du terrain. Cette implantation solide constitue une véritable force qui nous permet d’affirmer notre indépendance" ajoute-t-il.

A lire aussi : Pilotage des ventes Selectour : "nous allons mettre en place une tolérance zéro"

Selectour : "environ 25 % des dirigeants ont 60 ans et souhaitent vendre"

Cependant le réseau fait face au vieillissement de ses dirigeants. L'enjeu : environ 25 % des gérants ont 60 ans ou plus et souhaitent vendre annonce Laurent Abitbol.

"Je ne peux pas tout acheter" lance t-il, non sans une certaine malice. Mais pour éviter que les agences sortent du réseau, le directoire a voté une règle permettant d’accompagner financièrement le rachat d’une agence par un autre adhérent.

Selectour, qui a un droit de préemption sur un acquéreur extérieur au réseau, propose ainsi un prêt à taux quasi nul, remboursable sur trois ans.

"Ce n’est pas seulement une aide financière. Parfois, ce sont des personnes qui ne savent pas à qui s’adresser : elles veulent vendre leur entreprise et ont simplement besoin d’une mise en relation. " ajoute Natale Scaglia.

A lire aussi : Intelligence artificielle : Selectour fait sa révolution !

Une batterie de services pour les adhérents.

Autres articles
Outre cette facilité et la mise en avant des rémunérations, Laurent Abitbol insiste sur les services mis en place pour les adhérents : "Selectour est une vraie machine de guerre", résume-t-il.

Le réseau déploie en effet une gamme étendue de services, dont le H24 et 7j/7 qui garantit aux agences une présence tous les jours y compris les jours fériés. Plus récent : un nouveau système de cartes virtuelles déployé avec PLIANT permet aux conseillers de générer des cashbacks à chaque transaction.

Les adhérents bénéficie également d'un service juridique qui permet une aide dans la gestion des SAV, du programme de fidélité SELECTOUR+ destiné aux vendeurs ainsi que du dispositif « Projet Rénov’ » offrant un remboursement de 25 % des travaux de modernisation des agences.

Selectour assure aussi des conditions de paiement avantageuses en avançant notamment les règlements SNCF et BSP pour une cinquantaine de structures.

Enfin, le réseau vient de négocier avec Ventya pour préparer les agences à la réforme à venir sur la facturation électronique. "C'est un contrat négocié pour Selectour mais aussi pour l'ensemble de la profession, qui comprend un abonnement et un coût par facture très faible" assure le président du directoire.

En résumé de quoi donner des arguments, à ceux qui seraient sur le point de chercher un nouveau réseau...

Céline Eymery Publié par Céline Eymery Rédactrice en Chef - TourMaG.com
Voir tous les articles de Céline Eymery
  • picto Facebook
  • picto Twitter
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 628 fois

Tags : selectour
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 1 Décembre 2025 - 06:40 Agences de voyages : faut-il vendre sur rendez-vous ?

Lundi 1 Décembre 2025 - 06:40 Russie à l’OACI : NIET !

Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Selectour : "environ 25 % des dirigeants ont 60 ans et souhaitent vendre"

Selectour : "environ 25 % des dirigeants ont 60 ans et souhaitent vendre"

Agences de voyages : faut-il vendre sur rendez-vous ? Agences de voyages : faut-il vendre sur rendez-vous ?

Russie à l’OACI : NIET ! Russie à l’OACI : NIET !

Vente d'Amex, taxis volants et Carrefour Voyages : l’actualité du secteur du tourisme en bref ! Vente d'Amex, taxis volants et Carrefour Voyages : l’actualité du secteur du tourisme en bref !

Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : un tourisme ambitieux et paradoxal Inde : un tourisme ambitieux et paradoxal

Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce ! Grand magasin, marché... le shopping, valeur sûre du tourisme qui défie l'e-commerce !

Dernière heure

Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français

Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 5 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VOYAGES PLUS - Technicien Billettiste Groupes H/F - CDI - (Région Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD 2 mois - ((Ollioules (83))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
Distribution

Distribution

Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements

Laurent Abitbol : 2026 sera "moins bonne, je freine" les investissements
Partez en France

Partez en France

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français

"Winter at Tantora" : AlUla lance son grand festival d’hiver, une opportunité pour les voyagistes français
Production

Production

Jet tours renforce son équipe commerciale

Jet tours renforce son équipe commerciale
AirMaG

AirMaG

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver

Kuala Lumpur, Lagos, Shanghai, Singapour... Qatar Airways augmente ses vols cet hiver
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco

Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco
HotelMaG

Hébergement

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027

MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias