Selectour : "environ 25 % des dirigeants ont 60 ans et souhaitent vendre"

Outre cette facilité et la mise en avant des rémunérations, Laurent Abitbol insiste sur les services mis en place pour les adhérents : "Selectour est une vraie machine de guerre" , résume-t-il.



Le réseau déploie en effet une gamme étendue de services, dont le H24 et 7j/7 qui garantit aux agences une présence tous les jours y compris les jours fériés. Plus récent : un nouveau système de cartes virtuelles déployé avec PLIANT permet aux conseillers de générer des cashbacks à chaque transaction.



Les adhérents bénéficie également d'un service juridique qui permet une aide dans la gestion des SAV, du programme de fidélité SELECTOUR+ destiné aux vendeurs ainsi que du dispositif « Projet Rénov’ » offrant un remboursement de 25 % des travaux de modernisation des agences.



Selectour assure aussi des conditions de paiement avantageuses en avançant notamment les règlements SNCF et BSP pour une cinquantaine de structures.



Enfin, le réseau vient de négocier avec Ventya pour préparer les agences à la réforme à venir sur la facturation électronique. "C'est un contrat négocié pour Selectour mais aussi pour l'ensemble de la profession, qui comprend un abonnement et un coût par facture très faible" assure le président du directoire.



En résumé de quoi donner des arguments, à ceux qui seraient sur le point de chercher un nouveau réseau...